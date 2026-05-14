Ondanks dat er geen Formule 1 deze week is, komt Max Verstappen alsnog in actie. Tijdens de 24 uur van de Nürburgring, zal de Nederlander plaatsnemen in een GT3-bolide van Mercedes. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kan in Duitsland rekenen op de nodige concurrentie, zo ook uit Nederland.

Nicky Catsburg, de enige Nederlander die de 24 uur van de Nürburgring twee keer wist te winnen, keert na twee jaar afwezigheid terug naar de Groene Hel. Dit keer doet hij dat in de Lamborghini Huracán GT3 van Abt Sportsline, al beseft hij dat de voorbereiding beter had gekund.

Catsburg ziet Verstappen meteen meedoen voor winst

Hoewel Verstappen pas recent zijn GT3-avontuur op de Nordschleife serieus heeft opgebouwd, twijfelt Catsburg geen seconde aan diens kansen. De ervaren GT-coureur wijst vooral naar de voorbereiding, de sterke line-up en Verstappens obsessieve aanpak.

“Max is zonder twijfel een kandidaat voor de eindzege”, stelt Catsburg in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft topteamgenoten, waarschijnlijk de sterkste Mercedes-rijders, een sterke wagen én hij kan natuurlijk zelf ook behoorlijk rijden.”

Vooral Verstappens werkethiek maakt indruk op de tweevoudig Nürburgring-winnaar. “Ik heb enorm veel respect voor hoe serieus hij dit aanpakt. Hij zou ook gewoon vakantie kunnen nemen naast de Formule 1, maar in plaats daarvan stopt hij hier al zijn energie in. Hij doet niets half en laat werkelijk niets aan het toeval over.”

‘Verhalen over geheime Verstappen-truc zijn overdreven’

De voorbije weken ontstonden verhalen over een vermeende ‘truc’ van Verstappen om beter in de vuile lucht van andere GT3-wagens te rijden. Catsburg denkt echter dat die verhalen groter zijn gemaakt dan ze werkelijk zijn.

“Ik heb daarover gesproken met mensen uit zijn omgeving en volgens mij wordt dat allemaal wat overdreven”, legt Catsburg uit. “Hij is gewoon snel en blijft dicht achter iemand rijden omdat hij comfortabel is in die auto. Soms heb je meer onderstuur, soms minder, dat hangt af van de balans. Ik geloof niet dat hij plots iets ontdekt heeft wat niemand anders kent.”

Tegelijk is Catsburg blij dat Verstappens deelname de Nürburgring-races veel meer aandacht oplevert. “Iedereen in de paddock vindt het geweldig dat hij erbij is. Meer mensen ontdekken nu hoe bijzonder dit evenement is. De sfeer op de Nürburgring is uniek en ik hoop dat het dit jaar echt een gekkenhuis wordt.”

Zelf trekt Catsburg met ambitie naar Duitsland, ondanks een voorbereiding met weinig kilometers in de Lamborghini. “Mijn gevoel is positief. We moeten kunnen meedoen voor de overwinning. De verwachtingen zijn dus hoog.”