De poppen zijn aan het dansen bij Aston Martin. De desastreuze seizoensstart in de Formule 1, waar de ene na de andere teleurstelling ingeslikt moest worden, heeft ernaar geleid dat de positie van teambaas Adrian Newey aan het wankelen is. Christian Horner werd al eerder genoemd als mogelijke opvolger, maar geluiden vanuit de F1-wereld duiden erop dat aandeelhouder Lawrence Stroll zijn vizier heeft gezet op een oude bekende uit de paddock.

Daar waar Newey zelf voornamelijk met de vinger naar Honda wijst, lijkt Aston Martin achter de schermen een vervanger te zoeken voor de Britse sterontwerper. Naar verluidt heeft Stroll senior genoeg gezien en heeft hij zijn peilen gezet op een nieuwe teambaas voor het team uit Silverstone.

'Horner toch geen optie'

Behoudens de sprintrace in China, slaagde Aston Martin er geen enkele keer in om Fernando Alonso of Lance Stroll de finish te laten halen dit F1-seizoen. Daardoor sloeg de onrust toe bij Stroll senior en consorten en zouden zij een zoektocht zijn gestart naar een vervanger van Newey. Één van de mogelijke kandidaten die genoemd werd was Christian Horner die sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing werkeloos was in de Formule 1.

Inmiddels weet het Spaanse Soy Motor te melden dat de Engelsman - die ook in verband wordt gebracht met Alpine - voorlopig geen reeële optie is om Newey te vervangen.

'Aston Martin kijkt naar Seidl'

Wie wél serieus kan rekenen op een telefoontje vanuit Silverstone, is Andreas Seidl. Volgens F1-journalist Antonio Lobato staat de Duitser er goed op en is hij qua profiel een serieuze kandidaat om het team van Alonso en Stroll - dat hunkert naar de eerste punten dit seizoen - een nieuwe impuls te geven.

Seidl is een ervaren Duitse autosportmanager die vooral naam maakte in de Formule 1 als teambaas van McLaren, waar hij het team opnieuw richting de top loodste en een overwinning boekte in 2021. Daarvoor vierde hij grote successen bij Porsche met meerdere Le Mans-zeges, waarna hij als CEO bij Sauber werd binnengehaald om de overstap naar het Audi-project voor te bereiden. Echter vertrok hij daar vroegtijdig.