user icon
icon

'Horner geen optie voor Aston Martin: voormalig McLaren-kopman kan Newey vervangen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Horner geen optie voor Aston Martin: voormalig McLaren-kopman kan Newey vervangen'

De poppen zijn aan het dansen bij Aston Martin. De desastreuze seizoensstart in de Formule 1, waar de ene na de andere teleurstelling ingeslikt moest worden, heeft ernaar geleid dat de positie van teambaas Adrian Newey aan het wankelen is. Christian Horner werd al eerder genoemd als mogelijke opvolger, maar geluiden vanuit de F1-wereld duiden erop dat aandeelhouder Lawrence Stroll zijn vizier heeft gezet op een oude bekende uit de paddock. 

Daar waar Newey zelf voornamelijk met de vinger naar Honda wijst, lijkt Aston Martin achter de schermen een vervanger te zoeken voor de Britse sterontwerper. Naar verluidt heeft Stroll senior genoeg gezien en heeft hij zijn peilen gezet op een nieuwe teambaas voor het team uit Silverstone. 

'Horner toch geen optie'

Behoudens de sprintrace in China, slaagde Aston Martin er geen enkele keer in om Fernando Alonso of Lance Stroll de finish te laten halen dit F1-seizoen. Daardoor sloeg de onrust toe bij Stroll senior en consorten en zouden zij een zoektocht zijn gestart naar een vervanger van Newey. Één van de mogelijke kandidaten die genoemd werd was Christian Horner die sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing werkeloos was in de Formule 1. 

Inmiddels weet het Spaanse Soy Motor te melden dat de Engelsman - die ook in verband wordt gebracht met Alpine - voorlopig geen reeële optie is om Newey te vervangen. 

'Aston Martin kijkt naar Seidl'

Wie wél serieus kan rekenen op een telefoontje vanuit Silverstone, is Andreas Seidl. Volgens F1-journalist Antonio Lobato staat de Duitser er goed op en is hij qua profiel een serieuze kandidaat om het team van Alonso en Stroll - dat hunkert naar de eerste punten dit seizoen - een nieuwe impuls te geven. 

Seidl is een ervaren Duitse autosportmanager die vooral naam maakte in de Formule 1 als teambaas van McLaren, waar hij het team opnieuw richting de top loodste en een overwinning boekte in 2021. Daarvoor vierde hij grote successen bij Porsche met meerdere Le Mans-zeges, waarna hij als CEO bij Sauber werd binnengehaald om de overstap naar het Audi-project voor te bereiden. Echter vertrok hij daar vroegtijdig. 

 

shakedown

Posts: 1.746

Siedl is nu nergens in dienst voor zover ik weet? Hij is naar Audi gegaan, en daar na een paar maand vervangen door Binotto.

• 19 maa 2026 - 09:28

  
  
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Adrian Newey Andreas Seidl Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  shakedown

    Posts: 1.746

    Wat ik persoonlijk zou willen weten/ mij afvraag, Zou Newey dit zelf ook aangegeven hebben? Hij snapt best dat hij vooral ontwerper is. Dat hij de handschoen van teambaas opgepakt heeft is mooi, maar blijkt misschien de verkeerde schoenen voor hem te zijn.

    Ik kan me namelijk heel goed indenken dat je Ja zegt op een vraag van Stroll senior, met de boodschap: Ik zeg ja, maar wel in achtenneming dat dit niet helemaal past bij mij.

    Gezien de tijdslijn kan ik me goed indenken dat Newey heeft aangegeven: hey er moet iemand anders komen, dan kan ik me volledig op het ontwerpteam richten. Ik moet mijn tijd/energie/focus teveel verdelen over teveel aandachtspunten.

    Het is veel beter om in een vroeg stadium aan te geven dat iets niet helemaal loopt. Dan kun je actie ondernemen en in controle blijven. Blijf je maar aanmodderen en proberen, beschadig je veel meer. Ik denk echt dat Newey heeft aangegeven dat hij een echte team baas erbij wil hebben.

    Uiteraard maakt de media er dan gelijk een poppenkast van en dat alles en iedereen ontslagen moet worden.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 09:05
    koppie toe

      Posts: 5.198

      Ik heb het idee dat Newey sws als tijdelijk teambaas aangesteld is.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 09:29
  mario

    Posts: 15.232

    Geld zou natuurlijk een reden kunnen zijn om van McLaren naar AM te gaan..... Ambities zullen geen reden zijn om naar AM te gaan.... AM is net als het autosportmerk een luchtkasteel..... Daar wil je je vingers niet aan branden....

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 09:11
    shakedown

      Posts: 1.746

      Siedl is nu nergens in dienst voor zover ik weet? Hij is naar Audi gegaan, en daar na een paar maand vervangen door Binotto.

• 19 maa 2026 - 09:28

      
      

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar