Topteams in de rij voor Verstappen? "Iedereen zet zijn coureur opzij voor hem"

De geruchten rond een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijven toenemen. Hoewel de Nederlander nog tot eind 2028 vastligt, gonst het al maanden van de speculaties over zijn toekomst. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner denkt dat Verstappen ondertussen al voorzichtig zijn opties verkent – en ziet daarbij slechts drie realistische bestemmingen.

De tegenvallende prestaties van Red Bull voeden het debat steeds verder. De Oostenrijkse renstal staat momenteel pas vierde in het constructeurskampioenschap, terwijl er bovendien clausules in Verstappens contract zouden zitten die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken als hij tegen de zomerstop buiten de top twee van het WK valt.

Steiner ziet slechts drie opties: ‘Iedereen zou plaats maken’

Volgens Steiner zijn er maar drie teams waar Verstappen terechtkan als hij effectief beslist om Red Bull te verlaten. Ferrari, Mercedes en McLaren blijven volgens de Italiaan de enige logische kandidaten. “Als Max vertrekt, dan kijk je automatisch naar de absolute topteams. Daar wil hij winnen en daar liggen de mogelijkheden”, klinkt het in de Red Flags-Podcast.

Wel stelt Steiner zich de vraag wie bereid zou zijn een huidige coureur op te offeren om plaats te maken. Toch denkt hij dat Verstappens status uiteindelijk doorslaggevend zou zijn. “Voor een coureur van zijn niveau maak je ruimte. Ferrari heeft Carlos Sainz ook laten gaan toen Lewis Hamilton beschikbaar werd. Dat zegt genoeg over hoe de top werkt”, aldus Steiner, die Verstappen zonder twijfel als dé maatstaf van deze generatie ziet.

Connectie met Mercedes, maar McLaren-verhaal groeit

Hoewel Toto Wolff de voorbije jaren openlijk flirtte met Verstappen, verwacht Steiner niet dat Mercedes blind inzet op één naam. Volgens hem zal de Nederlander vooral zelf de markt aftasten. “Hij gaat sowieso praten en kijken wat mogelijk is. Daar hoeft niemand hem op te wijzen, zo werkt topsport nu eenmaal”, stelt Steiner.

Opvallend is bovendien dat race-engineer Gianpiero Lambiase in 2028 de overstap maakt naar McLaren, wat de speculaties alleen maar verder aanwakkert. Toch blijft één ding voorlopig overeind: Verstappen beschikt nog altijd over een contract bij Red Bull. Maar zolang de prestaties achterblijven, zal de geruchtenmolen op volle toeren blijven draaien.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing Ferrari Mercedes McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • MLTG

    Posts: 1.202

    Dat ieder team Max wel zou willen hebben lijkt me logisch. Of ze ook hun eigen rijders aan de kant zetten. Nee, lijkt me niet.
    Zeker niet in Max zijn huidige mindset . Max zal met een stel eisen/verwachtingen komen waar veel teams niet in mee zullen gaan.
    En als je een goed draaiend team hebt ga je dat niet overhoop gooien

    • + 5
    • 14 mei 2026 - 12:17
    • Regenrace

      Posts: 2.625

      Precies. Op papier wil iedereen 'm hebben. Op papier, ja.
      Maar er zijn ook teambazen die de inruil van Sainz voor Hamilton helemaal niet zo'n briljant idee vonden. Die doen eerst even calculatie: Met Max haal je 0.15 sec van je rondetijd af en krijg je er gratis een depressieve teamgenoot. Hmm.... Eerst eens horen wat ie vraagt.... .... hmm... oei. "Nou, dan kan ik mijn doelen misschien ook op andere manieren proberen te verwezenlijken."
      Geluiden die dit zetbaasje van Verstappen natuurlijk niet zo bevallen.

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 12:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.237

    Ik denk dat alle teams Max als reserve coureur wel willen hebben.

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 13:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

