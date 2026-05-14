De geruchten rond een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing blijven toenemen. Hoewel de Nederlander nog tot eind 2028 vastligt, gonst het al maanden van de speculaties over zijn toekomst. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner denkt dat Verstappen ondertussen al voorzichtig zijn opties verkent – en ziet daarbij slechts drie realistische bestemmingen.

De tegenvallende prestaties van Red Bull voeden het debat steeds verder. De Oostenrijkse renstal staat momenteel pas vierde in het constructeurskampioenschap, terwijl er bovendien clausules in Verstappens contract zouden zitten die een vroegtijdig vertrek mogelijk maken als hij tegen de zomerstop buiten de top twee van het WK valt.

Steiner ziet slechts drie opties: ‘Iedereen zou plaats maken’

Volgens Steiner zijn er maar drie teams waar Verstappen terechtkan als hij effectief beslist om Red Bull te verlaten. Ferrari, Mercedes en McLaren blijven volgens de Italiaan de enige logische kandidaten. “Als Max vertrekt, dan kijk je automatisch naar de absolute topteams. Daar wil hij winnen en daar liggen de mogelijkheden”, klinkt het in de Red Flags-Podcast.

Wel stelt Steiner zich de vraag wie bereid zou zijn een huidige coureur op te offeren om plaats te maken. Toch denkt hij dat Verstappens status uiteindelijk doorslaggevend zou zijn. “Voor een coureur van zijn niveau maak je ruimte. Ferrari heeft Carlos Sainz ook laten gaan toen Lewis Hamilton beschikbaar werd. Dat zegt genoeg over hoe de top werkt”, aldus Steiner, die Verstappen zonder twijfel als dé maatstaf van deze generatie ziet.

Connectie met Mercedes, maar McLaren-verhaal groeit

Hoewel Toto Wolff de voorbije jaren openlijk flirtte met Verstappen, verwacht Steiner niet dat Mercedes blind inzet op één naam. Volgens hem zal de Nederlander vooral zelf de markt aftasten. “Hij gaat sowieso praten en kijken wat mogelijk is. Daar hoeft niemand hem op te wijzen, zo werkt topsport nu eenmaal”, stelt Steiner.

Opvallend is bovendien dat race-engineer Gianpiero Lambiase in 2028 de overstap maakt naar McLaren, wat de speculaties alleen maar verder aanwakkert. Toch blijft één ding voorlopig overeind: Verstappen beschikt nog altijd over een contract bij Red Bull. Maar zolang de prestaties achterblijven, zal de geruchtenmolen op volle toeren blijven draaien.