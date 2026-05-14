Max Verstappen heeft een druk eerste uurtje op de Nürburgring achter de rug. Bij de start van de eerste kwalificatietraining betrad hij direct de baan, en reed hij veel rondjes. Hij wist uit de problemen te blijven, en dat was niet makkelijk.

Na een regenachtige ochtend, scheen het zonnetje toen deze eerste sessie voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring van start ging. Verstappen nam direct plaats in zijn Mercedes-AMG GT3 #3 en stuurde de wagen de Nordschleife op. Daar moest hij goed opletten, want delen van de baan waren nog nat van de regen. Daarnaast waren er direct auto's die in de muur vlogen en die spinden.

Wat was er allemaal aan de hand?

Het grootste incident vond plaats op het Grand Prix-circuit, waar een Porsche tegen een andere brandende auto was aan geknald. Beide coureurs konden ongedeerd uitstappen, maar er werd wel een nieuwe slow zone geïntroduceerd. Verstappen stond op het moment van dit incident in de pitlane, waar er een aantal veranderingen werden doorgevoerd aan zijn Mercedes.

Op de baan gebeurde genoeg, en viel ook de sterk bezette Ford Mustang #67 stil op de Nordschleife. De auto kampte met de nodige technische problemen en kon zijn weg niet vervolgen. Verstappen was op dat moment weer begonnen aan een snelle run, terwijl zijn landgenoten Moris Schuring en Nicky Catsburg kortstondig de snelste tijd in handen hadden.

Hoe begon Verstappen?

Verstappen deed rustig aan aan het begin van de sessie, maar besloot na een uurtje het gas echt in te trappen en reed zich als een ervaren rot door het verkeer op de Nordschleife heen. Verstappen noteerde in zijn eerste vliegende run direct een aantal paarse sectortijden, maar voor hem draait het in deze sessie nog nergens om. Morgen is belangrijk voor de GT3-coureurs, aangezien dan de Top Quali's op het programma staan.

Verstappen noteerde in het eerste uurtje een tijd die goed genoeg was voor de snelste tijd. Hij was sneller dan Maro Engel, in de zusterauto van Mercedes. Verstappen stapte daarna uit zijn auto.