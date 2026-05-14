Verstappen direct de snelste in eerste uurtje op de Nürburgring

Max Verstappen heeft een druk eerste uurtje op de Nürburgring achter de rug. Bij de start van de eerste kwalificatietraining betrad hij direct de baan, en reed hij veel rondjes. Hij wist uit de problemen te blijven, en dat was niet makkelijk.

Na een regenachtige ochtend, scheen het zonnetje toen deze eerste sessie voorafgaand aan de 24 uur van de Nürburgring van start ging. Verstappen nam direct plaats in zijn Mercedes-AMG GT3 #3 en stuurde de wagen de Nordschleife op. Daar moest hij goed opletten, want delen van de baan waren nog nat van de regen. Daarnaast waren er direct auto's die in de muur vlogen en die spinden.

Wat was er allemaal aan de hand?

Het grootste incident vond plaats op het Grand Prix-circuit, waar een Porsche tegen een andere brandende auto was aan geknald. Beide coureurs konden ongedeerd uitstappen, maar er werd wel een nieuwe slow zone geïntroduceerd. Verstappen stond op het moment van dit incident in de pitlane, waar er een aantal veranderingen werden doorgevoerd aan zijn Mercedes.

Op de baan gebeurde genoeg, en viel ook de sterk bezette Ford Mustang #67 stil op de Nordschleife. De auto kampte met de nodige technische problemen en kon zijn weg niet vervolgen. Verstappen was op dat moment weer begonnen aan een snelle run, terwijl zijn landgenoten Moris Schuring en Nicky Catsburg kortstondig de snelste tijd in handen hadden.

Hoe begon Verstappen?

Verstappen deed rustig aan aan het begin van de sessie, maar besloot na een uurtje het gas echt in te trappen en reed zich als een ervaren rot door het verkeer op de Nordschleife heen. Verstappen noteerde in zijn eerste vliegende run direct een aantal paarse sectortijden, maar voor hem draait het in deze sessie nog nergens om. Morgen is belangrijk voor de GT3-coureurs, aangezien dan de Top Quali's op het programma staan.

Verstappen noteerde in het eerste uurtje een tijd die goed genoeg was voor de snelste tijd. Hij was sneller dan Maro Engel, in de zusterauto van Mercedes. Verstappen stapte daarna uit zijn auto.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
