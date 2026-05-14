De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring zorgt voor heel wat enthousiasme binnen de autosportwereld. Ook Tom Coronel kijkt reikhalzend uit naar het debuut van de viervoudig wereldkampioen op de iconische Nordschleife. De ervaren coureur noemt Verstappens deelname ‘fantastische reclame’ voor de sport en verwacht zelfs dat de Nederlander meteen meestrijdt om de overwinning.

Coronel weet als geen ander hoe zwaar de legendarische etmaalrace is. De 54-jarige Nederlander staat dit jaar voor de vijftiende keer aan de start op de Nürburgring en rijdt in de AT1-klasse voor Max Kruse Racing. Toch blijft de magie van de Nordschleife volgens hem onveranderd groot.

Coronel lyrisch over Nordschleife: ‘Dit went echt nooit’

Volgens Coronel is er geen circuit ter wereld dat te vergelijken valt met de Nürburgring. De combinatie van het gigantische parcours, de wisselende weersomstandigheden en het drukke verkeer maken de race volgens hem uniek. “Je weet nooit wat je tegenkomt zodra je de pits uitrijdt. Geen enkele ronde is hetzelfde en net dat maakt het zo verslavend”, klinkt het in gesprek met Motorsport.com.

De Viaplay-analist omschrijft de Nordschleife bovendien als de puurste vorm van autosport. Veiligheidszones en moderne hulpmiddelen spelen er volgens hem een veel kleinere rol dan elders. “Dit is old school racen. Hard gaan, risico’s nemen en omgaan met complete chaos op de baan. Zelfs als je pech hebt of achteraan eindigt, stap je hier nog altijd met een glimlach uit de auto”, aldus Coronel.

Coronel verwacht meteen succes Verstappen: ‘Hij rijdt voor de hoofdprijs’

Dat Verstappen zich op de Nürburgring waagt, verbaast Coronel allerminst. Volgens hem zoekt de Red Bull-coureur simpelweg een nieuwe uitdaging naast de Formule 1. “Max leeft voor competitie. Voor hem is racen geen job, maar een levensbehoefte. Water, brood en racen: zo simpel is het”, stelt Coronel, die denkt dat Verstappen zich in de toekomst ook aan races als Le Mans, Daytona en Bathurst zal wagen.

Aan ambitie zal het volgens Coronel alvast niet ontbreken. Verstappen verschijnt aan de start in een Mercedes-AMG GT3 met Nordschleife-specialisten Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer als teamgenoten. Coronel twijfelt dan ook geen seconde aan diens kansen. “Max komt niet om wat rondjes te rijden, hij komt om te winnen. Hij heeft zich perfect voorbereid en rijdt met toppers samen. Als alles meezit qua verkeer en neutralisaties, doet hij gewoon mee voor de zege”, besluit Coronel overtuigd.