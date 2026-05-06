user icon
icon

Verstappen zorgt voor frustratie bij Lawson: "Begreep er niets van"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zorgt voor frustratie bij Lawson: "Begreep er niets van"

Max Verstappen vocht afgelopen weekend een aantal felle duels uit in Miami. Na een spin bij de start moest hij zich door het middenveld heen vechten, en daar maakte hij geen vrienden. Liam Lawson begrijpt nog steeds niet waarom hij zijn positie moest teruggeven aan de Nederlander.

Verstappen startte de race vanaf de tweede plaats, vocht voor de koppositie, maar spinde in de tweede bocht. Door zijn spin belandde hij in het middenveld, waar hij ook Liam Lawson van zusterteam Racing Bulls tegenkwam. Hij ging het duel vol aan, en ze belandden naast de baan. Het leek erop dat Verstappen hier iets te ver ging, maar Lawson moest zijn positie teruggeven.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Waarom moest Lawson aan de kant?

Dat zorgde voor de nodige frustratie bij Lawson, die na afloop nog steeds niet begreep waarom hij zijn positie moest teruggeven. Toen hij bij de internationale media verscheen, was de verbazing nog steeds van zijn gezicht af te lezen: "Ik had niet verwacht dat ik de plaats moest teruggeven, maar blijkbaar moest dat dus wel. Het was gewoon close racen, maar goed, ik zou vandaag toch niet veel gaan vechten."

De pijnlijke crash

Voor Lawson eindigde de middag in Miami in mineur, want hij klapte hard tegen de Alpine van Pierre Gasly aan. De Fransman vloog hierdoor over de kop, maar kon wonder boven wonder ongedeerd uitstappen. Lawson moest hierdoor ook opgeven.

Waren de punten nodig?

De Nieuw-Zeelander merkte tijdens zijn duel met Verstappen al dat er iets niet in de haak was: "Ik wist het op dat moment nog niet, maar ik denk dat ik me een paar rondjes later realiseerde dat de balans niet helemaal in orde was."

Als Lawson wel zijn weg had kunnen vervolgen, dan waren punten een zware opgave zijn geworden: "Het zou niet eenvoudig zijn geweest om in de top tien te blijven, maar ik denk dat het er vandaag wel in had gezeten om een paar puntjes te scoren."

Verstappen reed de race wel uit, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Hij kreeg na de race nog een tijdstraf voor het overschrijden van de witte lijn aan het einde van de pitlane.

snailer

Posts: 32.703

Niks pikorde. Zag de video van Verstappens auto. Lawson bewoog 2 maal onder het remmen richting Verstappen. En dat pikt Verstappen niet. Hij nam dan ook direct wraak en zetten Lawson buiten de baan. Maar Verstappen gebruikte daarbij een belachelijke wiel aan wiel race regel. Hij was net voor Laws... [Lees verder]

  • 3
  • 6 mei 2026 - 14:10
F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.786

    Iets met pikorde binnen Red Bull Lawson?

    1 team, 1 taak
    We doen het voor elkaar...

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 13:38
    • snailer

      Posts: 32.702

      Niks pikorde. Zag de video van Verstappens auto. Lawson bewoog 2 maal onder het remmen richting Verstappen. En dat pikt Verstappen niet. Hij nam dan ook direct wraak en zetten Lawson buiten de baan. Maar Verstappen gebruikte daarbij een belachelijke wiel aan wiel race regel. Hij was net voor Lawson met zijn neus toen Lawson naast de baan kwam. Hierdoor haalde Lawson officieel Verstappen terug in. Mij kan je dit gedoe allemaal niet uitleggen hoor al die regels. Maar 1 ding is zeker. Verstappen zal altijd de rekening terug betalen.
      Bij Perez deed hij het ooit instant. Weet niet meer welke sprint race het was, maar Perez zette Verstappen op het gras. En een bocht later deed Verstappen het zelfde bij Perez.
      Ook Hamilton was een keer de klos. De eerste race van 2021 zette Hamilton Verstappen buiten de baan. Werd zelfs door Hamilton later toegegeven dat hij dit deed. De race er na in Italie betaalde Verstappen dat netjes terug direct na de start.
      Ook begin 2016 in de STR heeft hij een keer Sainz terugbetaald. Verstappen haalde Sainz in een sterke race in op de baan. Een ronde later reed Sainz de pit in met over de onboard: Tires are dead, oid. Hiermee dwong hij een undercut af. Dit is uiteraard zeer onsportief, omdat de eerste rijder de cal heeft. Achteraf was dit het einde van Sainz bij RBR. Niet om de reden overigens die iedereen beweerd. Het begon met de onboard van Verstappen. Now I know what I have to do... Hij gaf Vermeulen daarna met opdracht met Ferrari te praten. Hij was er klaar mee met deze onrechtvaardigheid, wat het ook gewoon was. Het race weekend er na liepen Vermeulen en Vader Jos ook nog eens bij Mercedes naar binnen. De race erna zat verstappen in de RBR.
      Overigens was het voor verstappen nog niet klaar. Hij zorgde ervorr dat Sainz in de kwalificatie van de volgende race niet zijn laatste poging in Q3 kon doen. Dat is netjes uit de beelden gehouden, dus in zeer kleine kring bekend. Maar Verstappen heeft ook toen wraak genomen. Zeker ook onsportief. Maar zo steekt hij in elkaar. Love it or hate it. Hij laat zich niet piepelen en hij lost altijd alles zelf op.

      • + 3
      • 6 mei 2026 - 14:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.183

    "Ze doen ook van alles om mij in de F1 te houden hè....zelfs plaatsen teruggeven aan mij horen daarbij"...aldus 'n blije Max.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 13:50

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar