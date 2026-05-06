Max Verstappen vocht afgelopen weekend een aantal felle duels uit in Miami. Na een spin bij de start moest hij zich door het middenveld heen vechten, en daar maakte hij geen vrienden. Liam Lawson begrijpt nog steeds niet waarom hij zijn positie moest teruggeven aan de Nederlander.

Verstappen startte de race vanaf de tweede plaats, vocht voor de koppositie, maar spinde in de tweede bocht. Door zijn spin belandde hij in het middenveld, waar hij ook Liam Lawson van zusterteam Racing Bulls tegenkwam. Hij ging het duel vol aan, en ze belandden naast de baan. Het leek erop dat Verstappen hier iets te ver ging, maar Lawson moest zijn positie teruggeven.

Waarom moest Lawson aan de kant?

Dat zorgde voor de nodige frustratie bij Lawson, die na afloop nog steeds niet begreep waarom hij zijn positie moest teruggeven. Toen hij bij de internationale media verscheen, was de verbazing nog steeds van zijn gezicht af te lezen: "Ik had niet verwacht dat ik de plaats moest teruggeven, maar blijkbaar moest dat dus wel. Het was gewoon close racen, maar goed, ik zou vandaag toch niet veel gaan vechten."

De pijnlijke crash

Voor Lawson eindigde de middag in Miami in mineur, want hij klapte hard tegen de Alpine van Pierre Gasly aan. De Fransman vloog hierdoor over de kop, maar kon wonder boven wonder ongedeerd uitstappen. Lawson moest hierdoor ook opgeven.

Waren de punten nodig?

De Nieuw-Zeelander merkte tijdens zijn duel met Verstappen al dat er iets niet in de haak was: "Ik wist het op dat moment nog niet, maar ik denk dat ik me een paar rondjes later realiseerde dat de balans niet helemaal in orde was."

Als Lawson wel zijn weg had kunnen vervolgen, dan waren punten een zware opgave zijn geworden: "Het zou niet eenvoudig zijn geweest om in de top tien te blijven, maar ik denk dat het er vandaag wel in had gezeten om een paar puntjes te scoren."

Verstappen reed de race wel uit, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Hij kreeg na de race nog een tijdstraf voor het overschrijden van de witte lijn aan het einde van de pitlane.