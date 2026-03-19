Bijzondere vergelijking: "Antonelli doet me aan Verstappen denken"

Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend in China zijn eerste Grand Prix op zijn naam. De 19-jarige Italiaan maakte veel indruk, en wordt nu zelfs gezien als een outsider voor de wereldtitel. Voormalig Formule 1-coureur Christian Klien is onder de indruk, en durft Antonelli nu zelfs te vergelijken met Max Verstappen.

Antonelli geldt al jaren als een groot talent, maar toen Mercedes hem vorig jaar liet debuteren in de Formule 1, werd duidelijk dat hij nog veel moest leren. Antonelli lijkt dit jaar een stap te hebben gezet, maar profiteert ook van het feit dat Mercedes de beste auto heeft gebouwd. Niemand neemt hem zijn zege in China af, en vooralsnog zit hij nog op een roze wolk.

Waarom maakt Antonelli zoveel indruk?

In het ServusTV-programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 bespreekt Klien de prestaties van Antonelli. De Oostenrijker is onder de indruk: "Hij is pas 19 jaar oud. Hij is heel erg goed ondersteund door Mercedes en heeft laten zien wat voor verschil dat kan maken. Om op 19-jarige leeftijd, in zijn tweede jaar in de Formule 1, zo'n prestatie neer te zetten, is echt heel indrukwekkend. Hij heeft tenslotte ook een topteamgenoot in Russell. Het wordt echt een spannend seizoen met Russell en Antonelli."

De voorsprong van Mercedes

Klien legt uit waarom Antonelli nu goed kan presteren: "Voor Antonelli was het in de race heel goed dat hij snel langs de Ferrari's kon komen. Die hebben een kleinere turbo. Daardoor hebben ze een voordeel bij de start, wat de races in het begin zo spannend maakt. Daarna zie je echter hoe snel Mercedes is. Ze liggen mijlenver voor. Dat is ongeveer een halve seconde per ronde."

Niveau van Verstappen?

De manier van racen van Antonelli deed Klien ook aan iemand anders denken: "De gevechten met Lewis Hamilton, daar moet je eerst maar eens je hoofd koel zien te houden. Ook in gesprek met zijn race-engineer bleef hij altijd rustig. Er was een remfoutje, waarna zijn engineer zei: 'Rijd gewoon naar de finish'. Dat doet me een beetje aan Max Verstappen denken."

"In het begin ben je natuurlijk helemaal overweldigd, maar hij heeft ook een periode gehad waarin het moeilijk was. Uiteindelijk is hij daar uitgekomen en nu heeft hij een geweldige start van het nieuwe seizoen achter de rug."

F1 Nieuws Max Verstappen Christian Klien Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.778

    Talent zeker.
    Uiterlijk niet natuurlijk.

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 12:22
  • Mick34

    Posts: 1.291

    Goh, en enkele dagen geleden las ik dat hij op Hamilton en Schumacher leek. Morgen zullen we ergens lezen dat hij op Senna en Lauda lijkt...

    Als hij vervolgens enkele races niet meer wint hoor je er niets meer over.

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 13:07
    • The Wolf

      Posts: 376

      eergister leek Antonelli op Senna, gisteren op Hamilton, vandaag op Verstappen, morgen op Jezus, overmorgen op Tom Coronel

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 13:13
    • monzaron

      Posts: 824

      Tja de pauze duurt nog lang en ‘story’ schrijvert moet aan het werk blijven. Gelukkig dit weekend de Gt3 🎉

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 13:26
    • F1 bekijker

      Posts: 134

      Bij Tom haak ik af.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 14:56
  • monzaron

    Posts: 824

    Toch wel verschillen, dit seizoen duidelijk zichtbaar, Verstappen is de ‘Race Kampioen’ en Antonelli wordt de ‘Mario Kart’ Kampioen 😁

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 13:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

