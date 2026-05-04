Leclerc pislink op zichzelf: "Spin was volledig mijn eigen fout"

Charles Leclerc heeft met gemengde gevoelens teruggeblikt op de Grand Prix van Miami. De Ferrari-coureur rook lange tijd aan een podiumplek, maar zag die kans in rook opgaan na een kostbare fout in de slotfase.

De Monegask begon sterk en greep zelfs de leiding bij de start, maar moest die later afstaan. In de eindfase vocht hij voor P3, totdat een spin in de voorlaatste ronde alles overhoop gooide en hem terugwierp in het klassement.

Leclerc wijst naar zichzelf na dure fout

Na afloop van de race legde Leclerc de schuld volledig bij zichzelf. “Ik baal hier enorm van, want dit is volledig mijn eigen fout”, stelde Leclerc na afloop in gesprek met diverse media. “Ik zat er goed bij en een podium was absoluut mogelijk, maar ik heb het zelf weggegooid.”

De Ferrari-rijder benadrukte dat er geen sprake was van frustratie. “Ik bleef eigenlijk heel kalm, maar ik ging in die bocht gewoon te ver. Normaal gaat dat goed, nu niet. Dan betaal je meteen de prijs. Dat maakt het extra zuur.”

Schade en gemiste kans op podium

Door de spin liep zijn Ferrari aanzienlijke schade op, waardoor hij in de slotronde nog extra posities verloor. “Er was duidelijk iets kapot. De wagen stuurde niet meer naar behoren, dus ik kon hem niet meer verdedigen. Dan weet je dat het klaar is.”

Leclerc beseft dat de fout hem een podium heeft gekost. “Zonder dat moment had ik hier waarschijnlijk op het podium gestaan. Het is makkelijk om naar de strategie te wijzen, maar ik kijk eerst naar mezelf. Dit mag gewoon niet gebeuren en daar moet ik van leren.”

Zit Ferrari er wel bij in Canada?

Volgende week hervat de Formule 1 het circus in Canada, een compleet ander circuit dan Miami. Wellicht dat Ferrari, McLaren en ook Max Verstappen wederom het vuur aan de schenen van de Mercedessen kunnen leggen.

Larry Perkins

Posts: 64.753

Na dertig keer kwam deze schrijvert er ook achter dat Verstappen niet drievoudig maar viervoudig wereldkampioen is. Dus svp nog ff geduld...

  • 1
  • 4 mei 2026 - 18:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.679

    Ook nu weer….. Volgende week??

    • + 0
    • 4 mei 2026 - 18:15
    • Larry Perkins

      Posts: 64.750

      Na dertig keer kwam deze schrijvert er ook achter dat Verstappen niet drievoudig maar viervoudig wereldkampioen is. Dus svp nog ff geduld...

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 18:23
  • Larry Perkins

    Posts: 64.750

    Toen Hadjar klaar was mocht Leclerc het zweepje gebruiken om zichzelf rake slagen toe te dienen...

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 18:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

