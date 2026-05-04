Charles Leclerc heeft met gemengde gevoelens teruggeblikt op de Grand Prix van Miami. De Ferrari-coureur rook lange tijd aan een podiumplek, maar zag die kans in rook opgaan na een kostbare fout in de slotfase.

De Monegask begon sterk en greep zelfs de leiding bij de start, maar moest die later afstaan. In de eindfase vocht hij voor P3, totdat een spin in de voorlaatste ronde alles overhoop gooide en hem terugwierp in het klassement.

Leclerc wijst naar zichzelf na dure fout

Na afloop van de race legde Leclerc de schuld volledig bij zichzelf. “Ik baal hier enorm van, want dit is volledig mijn eigen fout”, stelde Leclerc na afloop in gesprek met diverse media. “Ik zat er goed bij en een podium was absoluut mogelijk, maar ik heb het zelf weggegooid.”

De Ferrari-rijder benadrukte dat er geen sprake was van frustratie. “Ik bleef eigenlijk heel kalm, maar ik ging in die bocht gewoon te ver. Normaal gaat dat goed, nu niet. Dan betaal je meteen de prijs. Dat maakt het extra zuur.”

Schade en gemiste kans op podium

Door de spin liep zijn Ferrari aanzienlijke schade op, waardoor hij in de slotronde nog extra posities verloor. “Er was duidelijk iets kapot. De wagen stuurde niet meer naar behoren, dus ik kon hem niet meer verdedigen. Dan weet je dat het klaar is.”

Leclerc beseft dat de fout hem een podium heeft gekost. “Zonder dat moment had ik hier waarschijnlijk op het podium gestaan. Het is makkelijk om naar de strategie te wijzen, maar ik kijk eerst naar mezelf. Dit mag gewoon niet gebeuren en daar moet ik van leren.”

Zit Ferrari er wel bij in Canada?

Volgende week hervat de Formule 1 het circus in Canada, een compleet ander circuit dan Miami. Wellicht dat Ferrari, McLaren en ook Max Verstappen wederom het vuur aan de schenen van de Mercedessen kunnen leggen.