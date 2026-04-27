Horner komt met opvallende reactie op toekomstgeruchten

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Afgelopen weekend liet hij zijn gezicht zien bij de MotoGP in Spanje, en daar ging hij voor het eerst voorzichtig in op de recente geruchten over zijn toekomst.

Horner werd vorig jaar na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. Hij trok zich terug, en verscheen slechts sporadisch in het openbaar. In de afgelopen maanden liet hij zijn gezicht steeds vaker zien, en werd duidelijk dat hij aasde op een aandelenpakket van het team van Alpine. Het is echter al geruime tijd stil over dit project, en het is nog niet helemaal duidelijk of hij wel gaat terugkeren in de sport.

Wat deed Horner bij de MotoGP?

Op de MotoGP-grid ontkwam Horner afgelopen weekend niet aan vragen over zijn toekomst. Bij TNT Sports werd Horner gevraagd naar zijn aanwezigheid: "Ik heb wat tijd over. De mensen van de MotoGP en Liberty Media hebben me vriendelijk uitgenodigd om eens te komen kijken."

Liberty Media is niet alleen de eigenaar van de Formule 1, maar ook van de MotoGP. Het feit dat ze Horner uitnodigen, is opvallend: "Ik ben altijd fan geweest. Ik denk dat het in 2005 de laatste keer was dat ik bij een race in de MotoGP was. Dus ja, het is geweldig om te zien hoe de sport zich ontwikkelt en vooruitgaat, en natuurlijk ook met het gedeelde eigendom met de Formule 1 nu."

Hoe kijkt Horner naar de geruchten?

Horner wordt in verband gebracht met Alpine, maar zijn aanwezigheid bij de MotoGP zorgde ook voor geruchten. Wil hij namelijk de baas worden van een team in deze klasse? "Ik ben hier vooral gekomen om er wat meer over te leren en, nu ik wat tijd over heb, andere vormen van motorsport te verkennen waar ik eerder geen tijd voor had. Ik zie veel positieve dingen. Speculatie zal er natuurlijk altijd blijven."

F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.671

    Hij zegt dus precies niks. :-)

    • + 4
    • 27 apr 2026 - 13:28
    • HarryLam

      Posts: 5.401

      En opvallend is het ook niet.

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 14:33
    • Need5Speed

      Posts: 3.741

      En toch stinken we erin, toch lezen we het.
      En de draak ermee steken mag niet, dan wordt je reactie verwijderd.
      Voorzichtig een beetje prikken mag misschien wel. Bij deze: - prik - .

      • + 1
      • 27 apr 2026 - 14:39
  • Larry Perkins

    Posts: 64.577

    "Horner stuurde ons dikkepikkies om toegang te krijgen tot "Het 88e Langemark-Poelkapelle KantKlos Tournament", aldus Tante Agaath uit Warmetuut.
    "Ja" vult Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’ - aan: "Die van Manneke Pis maakte nog meer indruk..."
    En DJ ome Joop sprak zelfs dreigende taal: "Zodra Horner hier binnen is zal ik hem hoogst persoonlijk meteen weer naar buiten swaffelen!"

    De KNKKB* wist te melden dat zij inmiddels een bod tot overname van Horner en zijn investeerders heeft afgewezen.

    * Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 14:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

