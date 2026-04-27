Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt al geruime tijd in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Afgelopen weekend liet hij zijn gezicht zien bij de MotoGP in Spanje, en daar ging hij voor het eerst voorzichtig in op de recente geruchten over zijn toekomst.

Horner werd vorig jaar na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. Hij trok zich terug, en verscheen slechts sporadisch in het openbaar. In de afgelopen maanden liet hij zijn gezicht steeds vaker zien, en werd duidelijk dat hij aasde op een aandelenpakket van het team van Alpine. Het is echter al geruime tijd stil over dit project, en het is nog niet helemaal duidelijk of hij wel gaat terugkeren in de sport.

Wat deed Horner bij de MotoGP?

Op de MotoGP-grid ontkwam Horner afgelopen weekend niet aan vragen over zijn toekomst. Bij TNT Sports werd Horner gevraagd naar zijn aanwezigheid: "Ik heb wat tijd over. De mensen van de MotoGP en Liberty Media hebben me vriendelijk uitgenodigd om eens te komen kijken."

Liberty Media is niet alleen de eigenaar van de Formule 1, maar ook van de MotoGP. Het feit dat ze Horner uitnodigen, is opvallend: "Ik ben altijd fan geweest. Ik denk dat het in 2005 de laatste keer was dat ik bij een race in de MotoGP was. Dus ja, het is geweldig om te zien hoe de sport zich ontwikkelt en vooruitgaat, en natuurlijk ook met het gedeelde eigendom met de Formule 1 nu."

Hoe kijkt Horner naar de geruchten?

Horner wordt in verband gebracht met Alpine, maar zijn aanwezigheid bij de MotoGP zorgde ook voor geruchten. Wil hij namelijk de baas worden van een team in deze klasse? "Ik ben hier vooral gekomen om er wat meer over te leren en, nu ik wat tijd over heb, andere vormen van motorsport te verkennen waar ik eerder geen tijd voor had. Ik zie veel positieve dingen. Speculatie zal er natuurlijk altijd blijven."