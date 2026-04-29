Het is volgens Zak Brown veel te vroeg om Red Bull af te schrijven, ondanks de moeizame start van het 2026-seizoen. De McLaren-CEO ziet juist kansen voor een comeback en wijst daarbij ook naar de snelle veranderingen die de Formule 1 kan doormaken.

Red Bull heeft het lastig in de beginfase van het nieuwe tijdperk, maar dat zegt volgens Brown nog lang niet alles over de rest van het seizoen. De Amerikaan benadrukt dat teams zich vaak razendsnel aanpassen aan nieuwe regels en houdt daarom nog altijd rekening met Max Verstappen.

Brown waarschuwt: ‘Schrijf Red Bull niet af’

“Het zou echt dom zijn om Red Bull nu al af te schrijven”, stelt Brown duidelijk in gesprek met diverse media. “We hebben vaker gezien hoe snel de verhoudingen kunnen verschuiven. Teams kunnen ineens meedoen om de prijzen, en een paar races later weer terugvallen.”

Volgens de McLaren-topman is dat precies wat de sport zo onvoorspelbaar maakt. Hij wijst daarbij ook naar de opmars van andere teams. “Kijk bijvoorbeeld naar Audi, dat heeft het tot nu toe gewoon goed voor elkaar.”

Vertrouwen in wederopbouw onder Mekies

Brown erkent dat Red Bull een flinke klap heeft gekregen door het vertrek van belangrijke sleutelfiguren. Toch ziet hij genoeg redenen om vertrouwen te houden in een herstel. “Ze zijn een beetje aan het resetten. Ze hebben veel mensen verloren en dat voel je altijd.”

Toch ligt de sleutel volgens hem bij de nieuwe teambaas Laurent Mekies. “Ik denk dat hij uitstekend werk kan leveren. Hij is technisch sterk en moet nu vooral het team opnieuw opbouwen en de juiste richting geven.”

De conclusie van Brown is dan ook duidelijk: Red Bull beschikt nog altijd over het nodige talent. “Nog niet zo lang geleden waren ze dominant, dus die kwaliteit zit er nog steeds. Het is nu zaak om alles weer op de juiste manier samen te brengen.”