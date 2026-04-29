user icon
icon

McLaren rekent nog steeds op Verstappen: "Schrijf Red Bull niet af"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren rekent nog steeds op Verstappen: "Schrijf Red Bull niet af"

Het is volgens Zak Brown veel te vroeg om Red Bull af te schrijven, ondanks de moeizame start van het 2026-seizoen. De McLaren-CEO ziet juist kansen voor een comeback en wijst daarbij ook naar de snelle veranderingen die de Formule 1 kan doormaken.

Red Bull heeft het lastig in de beginfase van het nieuwe tijdperk, maar dat zegt volgens Brown nog lang niet alles over de rest van het seizoen. De Amerikaan benadrukt dat teams zich vaak razendsnel aanpassen aan nieuwe regels en houdt daarom nog altijd rekening met Max Verstappen.

Brown waarschuwt: ‘Schrijf Red Bull niet af’

“Het zou echt dom zijn om Red Bull nu al af te schrijven”, stelt Brown duidelijk in gesprek met diverse media. “We hebben vaker gezien hoe snel de verhoudingen kunnen verschuiven. Teams kunnen ineens meedoen om de prijzen, en een paar races later weer terugvallen.”

Volgens de McLaren-topman is dat precies wat de sport zo onvoorspelbaar maakt. Hij wijst daarbij ook naar de opmars van andere teams. “Kijk bijvoorbeeld naar Audi, dat heeft het tot nu toe gewoon goed voor elkaar.”

Vertrouwen in wederopbouw onder Mekies

Brown erkent dat Red Bull een flinke klap heeft gekregen door het vertrek van belangrijke sleutelfiguren. Toch ziet hij genoeg redenen om vertrouwen te houden in een herstel. “Ze zijn een beetje aan het resetten. Ze hebben veel mensen verloren en dat voel je altijd.”

Toch ligt de sleutel volgens hem bij de nieuwe teambaas Laurent Mekies. “Ik denk dat hij uitstekend werk kan leveren. Hij is technisch sterk en moet nu vooral het team opnieuw opbouwen en de juiste richting geven.”

De conclusie van Brown is dan ook duidelijk: Red Bull beschikt nog altijd over het nodige talent. “Nog niet zo lang geleden waren ze dominant, dus die kwaliteit zit er nog steeds. Het is nu zaak om alles weer op de juiste manier samen te brengen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar