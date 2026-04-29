Verstappen presenteert speciale helm voor Miami

Verstappen presenteert speciale helm voor Miami

Max Verstappen heeft een speciaal helmontwerp gepresenteerd voor de Grand Prix van Miami. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen ruilt zijn rood-wit-blauwe helm voor één keer in voor een knalroze exemplaar, hij zal niet de enige zijn die dit weekend in andere kleuren rijdt.

Verstappen presenteerde zojuist op sociale media zijn helmdesign voor de race in Miami Gardens. De Red Bull-coureur kiest voor een opvallend roze helm, waar verschillende details in zijn verwerkt. De basiskleur van de helm is roze, terwijl er ook paarse en andere neonkleuren te zien zijn. Ook zijn er aan de voorzijde van de helm palmbomen te zien, terwijl ook de welbekende leeuw aan de bovenzijde van de helm dit weekend roze zal kleuren.

De banden aan de voorkant van de helm zijn dit weekend roze, terwijl er vlak boven het vizier een knalpaars vlak te zien is. De logo's van de sponsors van Red Bull zijn dit weekend wit, waardoor ze extra goed te zien zijn op de helm van Verstappen. Het is het eerste speciale helmdesign van het jaar voor Verstappen, die in het verleden wel vaker reed met bijzondere helmen in de Grand Prix van Miami.

Is Verstappen de enige?

Verstappen zal dit weekend zeker niet de enige coureur zijn die rondrijdt in iets andere kleuren. Zo past het team van Cadillac de livery deels aan, hint het team van Racing Bulls op een knalgele kleurstelling en presenteerde het team van Mercedes knalpaarse racepakken voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Het is de verwachting dat er nog meer speciale helmen, racepakken en liveries zullen worden gepresenteerd in de komende uren.

Belangrijk weekend

Voor Verstappen wordt het een belangrijk raceweekend op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. Hij heeft drie zware raceweekenden achter de rug, en hij is nog niet in de top vijf gefinisht. Als hij ook niet weet te presteren in Miami, dan zal er waarschijnlijk de nodige onrust gaan ontstaan bij Red Bull en zal er meer speculatie ontstaan over Verstappens toekomst.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.457
  • Podiums 127
  • Grand Prix 236
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

