Verstappen-criticaster Hill: "Dat is het zwakke punt van Max"

De Formule 1 staat opnieuw voor een lastig dilemma richting 2026. Door de nieuwe reglementen kunnen coureurs in de kwalificatie niet langer voluit gaan, iets wat voor steeds meer kritiek zorgt binnen de paddock. Damon Hill begrijpt die frustratie, maar ziet tegelijk ook een kans om de sport terug te brengen naar haar pure kern.

De impact van de batterij en het energiemanagement is zo groot geworden dat coureurs juist in snelle rondes moeten inhouden. Dat staat haaks op het instinct van rijders als Max Verstappen en Charles Leclerc, die net uitblinken wanneer ze tot het uiterste kunnen gaan.

Hill wijst naar ‘magie’ van Verstappen als voorbeeld

Volgens Hill moeten de betrokkenen eerst helder krijgen waar de Formule 1 eigenlijk voor staat. “Ze moeten voor zichzelf bepalen waar ze precies voor vechten. Dit zou de sport moeten zijn waar iedereen ooit van droomde, niet iets waarbij je denkt: is dit het nou?”, aldus de Brit in de podcast The Undercut.

De Brit verwijst daarbij naar een iconisch moment van Verstappen in Jeddah. “Die kwalificatieronde van Max in Saoedi-Arabië, dat is wat je wil zien. Pure limiet, pure klasse. Zelfs Fernando Alonso stopte even met praten omdat hij niet kon geloven wat hij zag. Dát is de essentie van Formule 1.”

Hill benadrukt dat het uiteindelijk draait om spektakel en prestaties. “Het gaat om de ultieme performance. Denk aan die tijd met extreem krachtige motoren, auto’s die bijna niet te temmen waren. Dat soort brute kracht trok mensen naar het circuit.”

Balans tussen spektakel en moderne F1 blijft lastig

Toch waarschuwt Hill dat de coureurs hun boodschap goed moeten brengen. “Als zij duidelijk maken wat ze willen – en dat koppelen aan wat fans verlangen – dan hebben ze een sterke positie. Anders krijg je al snel kritiek dat ze klagen terwijl ze miljoenen verdienen.”

Volgens de wereldkampioen van 1996 ligt daar de sleutel voor verandering. “Als ze het verhaal goed neerzetten, zullen veel mensen hen steunen. Maar je moet ook erkennen dat er fans zijn die de huidige races gewoon spannend vinden.”

Daarmee raakt Hill de kern van het probleem. “Er zijn genoeg mensen die zeggen: waar hebben jullie het over? Dit is toch vermakelijk, met al die inhaalacties? En eerlijk is eerlijk, dat hebben we ook lang niet altijd gezien in het verleden.”

  • NicoS

    Posts: 20.645

    Blijf het maar zwak vinden dat men zich achter een handjevol publiek blijft schuilen om de huidige F1 regels te verdedigen.
    Geen idee waar het fabeltje vandaan komt dat het publiek het zo geweldig vindt, ik heb nog niemand gesproken die de huidige F1 leuk vind. En overal waar ik lees, lees ik zelden of nooit dat iemand het geweldig vindt.
    En mensen die in het verleden niet keken, kijken nu nog steeds niet, dus ook daar komt het publiek niet vandaan.
    Ik geloof dat sprookje dan ook niet…..

    • 29 apr 2026 - 19:06
    • F1 bekijker

      Posts: 262

      Tja ik zou het als Max fan ook niet leuk vinden.

      • 29 apr 2026 - 19:34
    • Rimmer

      Posts: 13.253

      Hier zijn genoeg mensen die de regels goed vinden. Het zijn wel allemaal Lewis lovers maar toch. Ze zijn er wel degelijk.

      • 29 apr 2026 - 19:44
    • NicoS

      Posts: 20.645

      Het boeit mij niet wat fanboys ervan vinden, die waaien met alle winden mee, gaat mij om het F1 publiek in het algemeen.
      Publiek wat weet hoe F1 hoort te zijn, precies wat Hill zegt, coureurs op de limiet van hun kunnen die alles uit die auto persen wat erin zit, zo hoort F1 te zijn. Sterker, zo hoort de race sport te zijn.
      Hill is het dan ook eens met de coureurs die het niet leuk vinden, alleen schijnt het volgens hem nodig te zijn om rekening te houden met een handjevol onwetende fans die het niet snappen, of zogenaamd niet willen snappen omdat hen wel goed uitkomt. Sinds wanneer moet je rekening houden met mensen die totaal niets van de sport begrijpen, of ooit zullen begrijpen. Lijkt mij niet nodig…..
      ik snap het wel, want kritiek kan centen kosten, en dat is tegen het zere been van de mensen die de F1 moeten verkopen.
      Maar zoals ik al eerder zei, een goed product verkoopt zichzelf, en die fans kijken ook wel als er wel op het scherpst van de snede gereden kan worden, dus wat is het probleem….. Zorg dat de F1 weer F1 wordt, en dan is iedereen tevreden, ook die onwetende fans die er geen bal van snappen.

      • 29 apr 2026 - 20:14
    • Skoda F1

      Posts: 731

      Het is precies het zelfde als met Rob Jetten Ik kan werkelijk niemand die daar op gestemd heeft.. maar toch is hij premier?

      • 29 apr 2026 - 20:19
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.221

      Er zijn er genoeg die op Rob Jetten hebben gestemd, uiteindelijk is Rob Jatten premier geworden.

      • 29 apr 2026 - 21:22
    • Skoda F1

      Posts: 731

      Dat zijn waarschijnlijk dan de zelfde mensen die de nieuwe f1 regels geweldig vinden?

      • 29 apr 2026 - 21:35
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.221

      Uit onderzoek is gebleken van wel ja

      • 29 apr 2026 - 22:01
  • Flexwing

    Posts: 354

    Welke fans vinden dit nou spannend.
    Ja die er geen verstand van hebben.

    • 29 apr 2026 - 19:39
    • StevenQ

      Posts: 10.436

      Het Netflix DTS publiek misschien, niet de mensen die al veel langer F1 kijken

      • 29 apr 2026 - 19:40
  • Dreumeltje

    Posts: 32

    Het was wel een mooi stukje om te lezen.
    Even Hill gelijk geven, meer niet.

    • 29 apr 2026 - 19:57
  • Larry Perkins

    Posts: 64.632

    In het stuk geen woord over "het zwakke punt van Max", wel over een iconisch moment van Verstappen in Jeddah...

    • 29 apr 2026 - 20:33
  • Larry Perkins

    Posts: 64.632

    De genoemde podcast. Statler zonder Waldorf maar met Mark Hughes...

    How F1 drivers lost their power
    (the Undercut, 51,09 minuten)

    https://youtu.be/F7frBMOlYEg

    00:00 Is F1 ignoring its drivers?
    13:09 How we got stuck with these cars
    23:23 What needs to change
    35:43 What is the real appeal of F1?

    • 29 apr 2026 - 21:01

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

