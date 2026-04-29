De Formule 1 staat opnieuw voor een lastig dilemma richting 2026. Door de nieuwe reglementen kunnen coureurs in de kwalificatie niet langer voluit gaan, iets wat voor steeds meer kritiek zorgt binnen de paddock. Damon Hill begrijpt die frustratie, maar ziet tegelijk ook een kans om de sport terug te brengen naar haar pure kern.

De impact van de batterij en het energiemanagement is zo groot geworden dat coureurs juist in snelle rondes moeten inhouden. Dat staat haaks op het instinct van rijders als Max Verstappen en Charles Leclerc, die net uitblinken wanneer ze tot het uiterste kunnen gaan.

Hill wijst naar ‘magie’ van Verstappen als voorbeeld

Volgens Hill moeten de betrokkenen eerst helder krijgen waar de Formule 1 eigenlijk voor staat. “Ze moeten voor zichzelf bepalen waar ze precies voor vechten. Dit zou de sport moeten zijn waar iedereen ooit van droomde, niet iets waarbij je denkt: is dit het nou?”, aldus de Brit in de podcast The Undercut.

De Brit verwijst daarbij naar een iconisch moment van Verstappen in Jeddah. “Die kwalificatieronde van Max in Saoedi-Arabië, dat is wat je wil zien. Pure limiet, pure klasse. Zelfs Fernando Alonso stopte even met praten omdat hij niet kon geloven wat hij zag. Dát is de essentie van Formule 1.”

Hill benadrukt dat het uiteindelijk draait om spektakel en prestaties. “Het gaat om de ultieme performance. Denk aan die tijd met extreem krachtige motoren, auto’s die bijna niet te temmen waren. Dat soort brute kracht trok mensen naar het circuit.”

Balans tussen spektakel en moderne F1 blijft lastig

Toch waarschuwt Hill dat de coureurs hun boodschap goed moeten brengen. “Als zij duidelijk maken wat ze willen – en dat koppelen aan wat fans verlangen – dan hebben ze een sterke positie. Anders krijg je al snel kritiek dat ze klagen terwijl ze miljoenen verdienen.”

Volgens de wereldkampioen van 1996 ligt daar de sleutel voor verandering. “Als ze het verhaal goed neerzetten, zullen veel mensen hen steunen. Maar je moet ook erkennen dat er fans zijn die de huidige races gewoon spannend vinden.”

Daarmee raakt Hill de kern van het probleem. “Er zijn genoeg mensen die zeggen: waar hebben jullie het over? Dit is toch vermakelijk, met al die inhaalacties? En eerlijk is eerlijk, dat hebben we ook lang niet altijd gezien in het verleden.”