Max Verstappen en zijn team Red Bull staan aan de vooravond van een belangrijk raceweekend in Miami. De Nederlander heeft de punten hard nodig, en alle ogen zullen op hem gericht zijn na zijn felle kritiek in Japan. Verstappen zelf is opvallend opgewekt en heeft er zin in om weer aan de bak te gaan.

Het is geen geheim dat Verstappen geen fan is van de huidige Formule 1-regels. Hij was er zelfs zo klaar mee, dat hij na afloop van de Japanse Grand Prix hardop twijfelde aan zijn toekomst in de sport. We zijn inmiddels ongeveer een maand verder, en Verstappen lijkt zich goed te voelen. Vorige week kwam hij in actie tijdens een filmdag op Silverstone, en het goede gevoel lijkt weer een beetje terug te zijn.

Hoe is het gevoel?

Vooruitkijkend op de Grand Prix van Miami, wijst hij in zijn preview eerst kort naar de filmdag: "Het was echt goed om na een kleine pauze weer terug te zijn in de auto. Ondanks dat het een filmdag was, was het fijn om iedereen weer te zien. Het is altijd prettig om weer bij het team te zijn en te wennen aan de snelheden van een F1-wagen voordat we naar Miami vertrekken. In dat opzicht was het wel een goede dag voor mij."

Wel een pauze, maar géén break

Verstappen zat tijdens de aprilbreak ook niet stil, hij reed op de Nürburgring, en stelt dat er ook in de fabriek in Milton Keynes keihard is doorgewerkt: "Ik weet dat we een vrij lange pauze hebben gehad, maar het was niet echt een break. Het team heeft keihard gepusht om te begrijpen wat we beter kunnen doen met de auto."

Hoe sterk is Red Bull?

Met de aangepaste motorregels én de verwachte updates van Red Bull, kan er veel gebeuren in Miami. Verstappen wil het weekend zeker niet afschrijven: "Ik ben heel erg benieuwd wat we kunnen laten zien in Miami. Hopelijk kunnen we dit weekend weer een stukje dichter bij de teams uit de top drie komen."