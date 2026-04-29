Max Verstappen en zijn team Red Bull staan aan de vooravond van een belangrijk raceweekend in Miami. De Nederlander heeft de punten hard nodig, en alle ogen zullen op hem gericht zijn na zijn felle kritiek in Japan. Verstappen zelf is opvallend opgewekt en heeft er zin in om weer aan de bak te gaan.

Het is geen geheim dat Verstappen geen fan is van de huidige Formule 1-regels. Hij was er zelfs zo klaar mee, dat hij na afloop van de Japanse Grand Prix hardop twijfelde aan zijn toekomst in de sport. We zijn inmiddels ongeveer een maand verder, en Verstappen lijkt zich goed te voelen. Vorige week kwam hij in actie tijdens een filmdag op Silverstone, en het goede gevoel lijkt weer een beetje terug te zijn.

Hoe is het gevoel?

Vooruitkijkend op de Grand Prix van Miami, wijst hij in zijn preview eerst kort naar de filmdag: "Het was echt goed om na een kleine pauze weer terug te zijn in de auto. Ondanks dat het een filmdag was, was het fijn om iedereen weer te zien. Het is altijd prettig om weer bij het team te zijn en te wennen aan de snelheden van een F1-wagen voordat we naar Miami vertrekken. In dat opzicht was het wel een goede dag voor mij."

Wel een pauze, maar géén break

Verstappen zat tijdens de aprilbreak ook niet stil, hij reed op de Nürburgring, en stelt dat er ook in de fabriek in Milton Keynes keihard is doorgewerkt: "Ik weet dat we een vrij lange pauze hebben gehad, maar het was niet echt een break. Het team heeft keihard gepusht om te begrijpen wat we beter kunnen doen met de auto."

Hoe sterk is Red Bull?

Met de aangepaste motorregels én de verwachte updates van Red Bull, kan er veel gebeuren in Miami. Verstappen wil het weekend zeker niet afschrijven: "Ik ben heel erg benieuwd wat we kunnen laten zien in Miami. Hopelijk kunnen we dit weekend weer een stukje dichter bij de teams uit de top drie komen."

iOosterbaan

Posts: 2.155

Ofwel, Max had een goed gevoel bij de filmdag....? Hij is normaal redelijk recht door zee. Dus als hij het totaal niet zag zitten dan had hij dat ook wel gezegd.

  • 29 apr 2026 - 20:56
  • Pietje Bell

    Posts: 34.506

    Niet alleesn Sophie, Victoria en de jongens zijn in Miami, maar ook Kelly.
    Hier met een influencer in Miami:

    ibb.co/0Vz0LJzW

    • 29 apr 2026 - 21:49
  • Pietje Bell

    Posts: 34.506

    Ondertussen heeft Kelly weer eens een lang interview gegeven in het Portugees.
    Het lange artikel met de nodige bijpassende foto's:

    mrevistademilenio.(...)vista-kelly-piquet/

    Het begin vertaald met DeepL.

    Kelly Piquet: helemaal in haar element

    29 april 2026
    Redactie: Sarah Gore Reeves
    Fotografie: Juankr

    Vanuit haar ervaring in de wereld van de Formule 1 reflecteert Kelly Piquet op de veranderende rol van vrouwen in machtsposities en op de verantwoordelijkheid die het hebben van een publieke stem met zich meebrengt.
    Bril: ISABEL MARANT.
    Total look: BOSS.
    Sneakers: ON.

    In een wereld die zo snel, luidruchtig en historisch door mannen gedomineerd is als de Formule 1, neemt Kelly Piquet een plek in waar erfgoed, hedendaags moederschap en een veranderend gevoel van zingeving samenkomen. Als moeder van twee dochters reikt haar perspectief verder dan het circuit en raakt het aan kwesties als identiteit, invloed en wat het betekent om een nieuwe generatie vrouwen op te voeden.

    Het is waar, de Formule 1 is van oudsher een mannenwereld. Maar het interessante vandaag de dag is dat vrouwen niet langer alleen proberen erin te passen, maar de manier waarop ze erin staan te herdefiniëren.
    Tiffany Lock-ketting: TIFFANY & CO.
    Tiffany HardWear-kettingen: TIFFANY & CO.
    Totale look: ANINE BING.

    “Voor mij gaat het er niet om te bewijzen dat ik daar thuishoor. Het gaat erom dat ik me comfortabel genoeg voel om op mijn eigen manier ruimte in te nemen, of dat nu is via het verhaal, vanuit mijn eigen perspectief of simpelweg door te laten zien dat er niet slechts één manier is om in deze wereld te staan”, zegt Piquet.

    • 29 apr 2026 - 21:53
    • Pietje Bell

      Posts: 34.506

      Aan de eerste foto te zien is dat in New York opgenomen toen ze daar onlangs met Penelope was.

      Cowboy World Corp. - Address

      Cowboy World Corp. Address: 28 W 27th St., New York, United States.

      • 29 apr 2026 - 22:31

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

