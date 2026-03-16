Verstappen leeft na horrorweekend toe naar Nürburgring-avontuur

Max Verstappen beleefde een horrorweekend in China. Op het circuit van Shanghai kon hij geen WK-punten scoren en viel hij uit in de Grand Prix. De frustratie was groot, maar Verstappen kan nu toeleven naar zijn comeback op de Nürburgring Nordschleife. Hij heeft daar zeer veel zin in.

Verstappen maakte er ook afgelopen weekend geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren keihard uit naar de beleidsbepalers in de sport, en hij is van mening dat er snel iets moet veranderen. Het feit dat hij uitviel in de race op het circuit van Shanghai, maakte zijn humeur er niet beter op.

Verstappen kende een verschrikkelijke start, waardoor hij vanuit het achterveld terug naar voren moest zien te komen. Hij vocht zich terug naar de zesde plaats, maar kreeg het niet voor elkaar in de buurt te komen van de Haas van Oliver Bearman. Hij kreeg ook geen kans om het duel aan te gaan, want hij moest zijn Red Bull parkeren in de pits.

Hoe ziet de week er voor Verstappen uit?

Voor Verstappen staat het volgende avontuur alweer voor de deur, want aankomend weekend racet hij weer op de Nürburgring Nordschleife met zijn GT3-team. Daar heeft hij veel zin in, zo liet hij na de race weten aan Viaplay: "Ik denk dat we daar donderdagavond naartoe gaan. Vrijdag is het natuurlijk testen. Daar willen we wat dingetjes gaan testen. Ook voor mezelf natuurlijk, om een beetje op snelheid te komen. En dan gewoon in die race ervaring opdoen."

Wennen aan de auto

Het wordt voor Verstappen zijn eerste race in de nieuwe Mercedes GT3-bolide, en hij wil zich dan ook snel gaan thuisvoelen in deze bolide: "We gaan proberen bij de auto zo goed mogelijk de grenzen te vinden voor de 24-uurswedstrijd, daar draait het natuurlijk om."

Verstappen deelt op de Nordschleife zijn auto met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife GP China 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 322

    Een écht horrorweekend, het was een combinatie van Saw, nightmare on elm street en Helraiser, en dat in het kwadraat

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 08:59
    • The Wolf

      Posts: 322

      met 'n toefje Evil Dead

      • + 0
      • 16 maa 2026 - 08:59
  • Illym3ns

    Posts: 220

    Het zat allemaal tegen. Maar zo beroerd ging het eigenlijk toch niet? Na de start stond hij laatste. Hij vocht zich terug. Toen kwam de SC direct na zijn pitstop, een beroerder moment kon eigenlijk niet. Stond ie weer achter in het middenveld. Uiteindelijk valt ie uit vanaf P6.
    Hij reed echt een prima race.

    Ze moeten de batterij op orde krijgen en de RB is niet zo lief voor de banden. Als ze dat beter voor elkaar hebben, dan kan hij wel meedoen voorin denk ik.
    Maar niveau van Mercedes gaan ze niet halen.

    • + 0
    • 16 maa 2026 - 09:29

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

