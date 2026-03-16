Max Verstappen beleefde een horrorweekend in China. Op het circuit van Shanghai kon hij geen WK-punten scoren en viel hij uit in de Grand Prix. De frustratie was groot, maar Verstappen kan nu toeleven naar zijn comeback op de Nürburgring Nordschleife. Hij heeft daar zeer veel zin in.

Verstappen maakte er ook afgelopen weekend geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde meerdere keren keihard uit naar de beleidsbepalers in de sport, en hij is van mening dat er snel iets moet veranderen. Het feit dat hij uitviel in de race op het circuit van Shanghai, maakte zijn humeur er niet beter op.

Verstappen kende een verschrikkelijke start, waardoor hij vanuit het achterveld terug naar voren moest zien te komen. Hij vocht zich terug naar de zesde plaats, maar kreeg het niet voor elkaar in de buurt te komen van de Haas van Oliver Bearman. Hij kreeg ook geen kans om het duel aan te gaan, want hij moest zijn Red Bull parkeren in de pits.

Hoe ziet de week er voor Verstappen uit?

Voor Verstappen staat het volgende avontuur alweer voor de deur, want aankomend weekend racet hij weer op de Nürburgring Nordschleife met zijn GT3-team. Daar heeft hij veel zin in, zo liet hij na de race weten aan Viaplay: "Ik denk dat we daar donderdagavond naartoe gaan. Vrijdag is het natuurlijk testen. Daar willen we wat dingetjes gaan testen. Ook voor mezelf natuurlijk, om een beetje op snelheid te komen. En dan gewoon in die race ervaring opdoen."

Wennen aan de auto

Het wordt voor Verstappen zijn eerste race in de nieuwe Mercedes GT3-bolide, en hij wil zich dan ook snel gaan thuisvoelen in deze bolide: "We gaan proberen bij de auto zo goed mogelijk de grenzen te vinden voor de 24-uurswedstrijd, daar draait het natuurlijk om."

Verstappen deelt op de Nordschleife zijn auto met de ervaren coureurs Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer.