Mol rekent af met de FIA na straf Verstappen: "Sneue beslissing"

Mol rekent af met de FIA na straf Verstappen: "Sneue beslissing"

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Miami alsnog een tijdstraf gekregen van de stewards. De Nederlander van Red Bull Racing kreeg vijf seconden aan zijn broek voor een incident in de pitstraat, een beslissing die meteen voor de nodige kritiek zorgt, zo ook van Formule 1-commentator Olav Mol.

Volgens de officiële documenten van de FIA zou Max Verstappen bij het verlaten van de pitlane de witte lijn hebben overschreden, wat in strijd is met het sportief reglement. De stewards konden het moment tijdens de race niet definitief beoordelen, maar kwamen daar achteraf op terug.

Opnieuw ingrijpen na afloop

De wedstrijdleiding gaf aan dat er tijdens de race onvoldoende bewijs was om meteen in te grijpen. Pas na het bekijken van extra camerabeelden werd duidelijk dat Verstappen de regels had overtreden, waardoor een straf alsnog volgde.

Daarmee kreeg de Nederlander vijf seconden tijdstraf opgelegd, een beslissing die pas na de finish werd bevestigd. Het incident zou volgens de stewards duidelijk zichtbaar zijn geweest op latere beelden, waardoor ingrijpen onvermijdelijk werd.

'Sneue beslissing van de stewards'

Volgens Mol is de beslissing van de stewards onnodig en vooral sneu. De F1-commentator stak zijn onvrede dan ook niet onder stoelen of banken. "Als je de onboard terug kan vinden zie je wat een sneue beslissing dit weer is", zo schreef hij op X. "Lijkt erop dat de stewards weer druk op zoek waren naar werk. 5 sec straf na afloop voor twee keer niks", zo sloot hij uiteindelijk af. 

De tijdstraf voor Verstappen had voor de rest geen impact op zijn resultaat. Mede door de gigantische tijdstraf van twintig seconden voor Charles Leclerc, behield hij zijn vijfde plaats in Miami. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Olav Mol Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (18)

Login om te reageren
  • TheStijg

    Posts: 4.034

    Dan moet Mol tegen de regel zijn - niet het toepassen ervan. En waar ligt dan de grens?

    • + 8
    • 4 mei 2026 - 17:30
    • MustFeed

      Posts: 10.515

      De grens wat mij betreft is dat als je het niet kan beoordelen binnen 30 minuten dan is een straf te laat en moet je het daar maar bij laten. In ieder geval bij dit soort minimale vergrijpen waar de coureur geen enkel voordeel uit haalde.

      Het zou mij niet verbazen overigens als er meer coureurs "technisch" over de lijn zijn gegaan alleen hebben die mogelijk het geluk dat de stewards niet uren later nog even alle camera hoeken gaan bestuderen of een deel van de band op enige moment een milimeter over de lijn was.

      Kan me overigens nog herinneren dat Leclerc in Zandvoort vol buiten de baan Russell inhaalde en daar geen straf voor kreeg, ook niet achteraf, terwijl achteraf heel duidelijk bleek dat Leclerc vol buiten de baan ging.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 20:05
    • delange

      Posts: 2.618

      Het is een duidelijke regels.....zeer duidelijk zelfs.
      Wat wil je nu?
      Max wist al voordat ie in gesprek moest dat ie een tijdstraf gong krijgen. Dat zegt toch genoeg. Maar zoals zo vaak wil jij natuurlijk weer recht praten wat krom is. We wilden duidelijke regels en in dit geval is het een regel zonder grijze zone dus is het klaar.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 20:35
    • MustFeed

      Posts: 10.515

      Volgens mij schrijf ik het toch heel duidelijk. Moet ik het herhalen?

      Okee dan herhaal ik mezelf maar nogmaals.

      De grens wat mij betreft is dat als je het niet kan beoordelen binnen 30 minuten dan is een straf te laat en moet je het daar maar bij laten. In ieder geval bij dit soort minimale vergrijpen waar de coureur geen enkel voordeel uit haalde.

      Ik ben tegen deze straffen ver nadat een incident heeft plaatsgevonden. Het zorgt voor corruptie, je kan het nooit meer eerlijk bestraffen en het is niet te volgen voor de toeschouwers.

      En nee consequent is het nog steeds niet.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 21:16
  • Aajd Flupke

    Posts: 151

    Regels zijn regels, die gelden voor iedereen

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 17:40
  • snailer

    Posts: 32.652

    Begreep dat hij met 1 wiel over de lijn zat. Hoe kort ook. Men kan niet anders dan een straf uitdelen. Waar leg je dan de echte grens als iemand er verder overheen gaat of veel eerder?

    Dit is het zelfde als die keer dat Hamilton een DSQ kreeg. Het blokje bleek een tiende te ver afgesleten. Of de 2 mm bij Hadjar.

    Geen issue mee. Moet zelfs. Het is een veiligheidsmaatregel. Vind het eigenlijk mild die 5 seconde die hij kreeg. Veiligheid moet zwaar gestraft.

    • + 6
    • 4 mei 2026 - 17:44
    • AUDI_F1

      Posts: 3.764

      The Stewards determined that the outside of the front left-hand tyre did cross the outside of the solid white pit exit line

      In Nederlands:
      De stewards hebben vastgesteld dat de buitenkant van de linker voorband de buitenkant van de doorgetrokken witte pituitgangslijn heeft overschreden.

      Als ik het dan goed lees, dan is het loopvlak van de band nog net op de lijn, en de bolling van de band erover heen.
      Maar als het niet mag dan is de straf terecht.

      • + 1
      • 4 mei 2026 - 21:24
  • Larry Perkins

    Posts: 64.753

    Wat Mol zegt slaat (weer) nergens op, wel is het bijzonder amateuristisch van de vermaledijde FIA-stewards dat zij niet binnen notime de extra camerabeelden konden bekijken...

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 17:49
  • d07

    Posts: 2.597

    Fout = fout. Wederom een gevalletje van een Calimero-reactie, dat is Mol niet vreemd.

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 17:52
    • Olav Drol

      Posts: 634

      Rare reactie van je. Als het Max betreft, is Mol altijd volledig objectief.

      [/sarcasme off]

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 21:15
  • JM_K

    Posts: 1.244

    Hoeveel Verstappen artikelen staan er op de nieuwspagina?

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 18:01
    • Larry Perkins

      Posts: 64.753

      Je bent de tel kwijt?

      (als het daar maar bij blijft...)

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 18:18
  • Runningupthathill

    Posts: 18.533

    Wat is Mol zijn probleem eigenlijk? Te weinig aandacht? Verstappen maakte en fout en krijgt een straf, daar kan je gewoon niets tegen inbrengen.

    Waarom die straf pas na de race wordt gegeven, is mij ook een raadsel, maar de straf is wel terecht.

    • + 5
    • 4 mei 2026 - 18:13
  • nr 76

    Posts: 7.429

    Het enige dat belachelijk is, is dat de stewards tot na de race nodig hadden om die 5s uit te dwlwn.

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 18:14
  • Snorremans

    Posts: 253

    Ondanks dat ik een Verstappen fan ben is deze straf terrecht. Ja het is onzinnig maar in het verleden al vaker toegepast dus moet je dat nu ook doen. 1 mm buitenspel is immers ook buitenspel.

    Misschien een onzinnige regel maar dan moet je hem ook volledig schrappen. Ze hadden het alleen tijdens de race gelijk moeten doen. Is geen hogere wiskunde.

    • + 3
    • 4 mei 2026 - 18:37
  • Bertrand Gachot

    Posts: 557

    belangrijker: wat vindt "el dentista" hiervan.......?

    • + 1
    • 4 mei 2026 - 21:09
    • snailer

      Posts: 32.652

      Als Camila het zegt is het waar.

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 21:21
    • nr 76

      Posts: 7.429

      De irritandarts?

      • + 0
      • 4 mei 2026 - 21:41

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

