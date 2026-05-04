Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Miami alsnog een tijdstraf gekregen van de stewards. De Nederlander van Red Bull Racing kreeg vijf seconden aan zijn broek voor een incident in de pitstraat, een beslissing die meteen voor de nodige kritiek zorgt, zo ook van Formule 1-commentator Olav Mol.

Volgens de officiële documenten van de FIA zou Max Verstappen bij het verlaten van de pitlane de witte lijn hebben overschreden, wat in strijd is met het sportief reglement. De stewards konden het moment tijdens de race niet definitief beoordelen, maar kwamen daar achteraf op terug.

Opnieuw ingrijpen na afloop

De wedstrijdleiding gaf aan dat er tijdens de race onvoldoende bewijs was om meteen in te grijpen. Pas na het bekijken van extra camerabeelden werd duidelijk dat Verstappen de regels had overtreden, waardoor een straf alsnog volgde.

Daarmee kreeg de Nederlander vijf seconden tijdstraf opgelegd, een beslissing die pas na de finish werd bevestigd. Het incident zou volgens de stewards duidelijk zichtbaar zijn geweest op latere beelden, waardoor ingrijpen onvermijdelijk werd.

'Sneue beslissing van de stewards'

Volgens Mol is de beslissing van de stewards onnodig en vooral sneu. De F1-commentator stak zijn onvrede dan ook niet onder stoelen of banken. "Als je de onboard terug kan vinden zie je wat een sneue beslissing dit weer is", zo schreef hij op X. "Lijkt erop dat de stewards weer druk op zoek waren naar werk. 5 sec straf na afloop voor twee keer niks", zo sloot hij uiteindelijk af.

De tijdstraf voor Verstappen had voor de rest geen impact op zijn resultaat. Mede door de gigantische tijdstraf van twintig seconden voor Charles Leclerc, behield hij zijn vijfde plaats in Miami.