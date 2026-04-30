Isack Hadjar heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami geen bemoedigende woorden voor Max Verstappen gedeeld. Volgens de Fransman zullen namelijk de updates van Red Bull Racing lang niet alle problemen oplossen waar de RB22 mee kampt. De 21-jarige verwacht dan ook niet dat hij komend weekend om het podium meedoet.

De afgelopen maand in de Formule 1 vond er een wapenstilstand plaats. Vanwege de afgelaste races in Bahrein en Saoedi-Arabië, hadden alle teams meer ademruimte en konden zij de geplande updates eerder op de auto introduceren.

Hadjar verwacht weinig van de updates

Ook Red Bull heeft verse onderdelen meegenomen naar Miami. De Oostenrijkse renstal hoopt hierdoor de te zware RB22 wat kilo's af te laten vallen, maar Hadjar temperde de verwachtingen. "Ik verwacht dit weekend niet mee te strijden om een podiumplaats", zo liet hij weten op de persconferentie.

"We zijn niet de enigen die upgrades meebrengen. We denken dat we sterker zullen zijn, maar we denken niet dat dit al onze problemen zal oplossen", voegde de Fransman daaraan toe.

Wat betekent dit voor Red Bull?

In tegenstelling tot zijn voorgangers, is Hadjar goed begonnen aan zijn avontuur bij Red Bull. In de eerste drie races kwalificeerde hij zich twee keer voor Verstappen, met als uitschieter een derde startplaats in Australië. Echter kon hij geen podiumplek bemachtigen door een uitvalbeurt en is achteraf gebleken dat Mercedes, Ferrari en ook McLaren een maatje te groot waren.

Ook voor Verstappen kunnen de niet-bemoedigende woorden van Hadjar gevolgen hebben. De Nederlander is de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, mede door de auto die voorlopig niet verder is gekomen dan het middenveld. In Miami zal moeten blijken of de updates van de achtvoudig winnaar bij de constructeurs gewerkt hebben en of er zicht is op een langer verblijf van de Limburger.