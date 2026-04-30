Hadjar heeft slecht nieuws voor Verstappen: "Red Bull niet veel sneller na updates"

Hadjar heeft slecht nieuws voor Verstappen: "Red Bull niet veel sneller na updates"

Isack Hadjar heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami geen bemoedigende woorden voor Max Verstappen gedeeld. Volgens de Fransman zullen namelijk de updates van Red Bull Racing lang niet alle problemen oplossen waar de RB22 mee kampt. De 21-jarige verwacht dan ook niet dat hij komend weekend om het podium meedoet. 

De afgelopen maand in de Formule 1 vond er een wapenstilstand plaats. Vanwege de afgelaste races in Bahrein en Saoedi-Arabië, hadden alle teams meer ademruimte en konden zij de geplande updates eerder op de auto introduceren. 

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Hadjar verwacht weinig van de updates 

Ook Red Bull heeft verse onderdelen meegenomen naar Miami. De Oostenrijkse renstal hoopt hierdoor de te zware RB22 wat kilo's af te laten vallen, maar Hadjar temperde de verwachtingen. "Ik verwacht dit weekend niet mee te strijden om een podiumplaats", zo liet hij weten op de persconferentie. 

"We zijn niet de enigen die upgrades meebrengen. We denken dat we sterker zullen zijn, maar we denken niet dat dit al onze problemen zal oplossen", voegde de Fransman daaraan toe. 

Wat betekent dit voor Red Bull? 

In tegenstelling tot zijn voorgangers, is Hadjar goed begonnen aan zijn avontuur bij Red Bull. In de eerste drie races kwalificeerde hij zich twee keer voor Verstappen, met als uitschieter een derde startplaats in Australië. Echter kon hij geen podiumplek bemachtigen door een uitvalbeurt en is achteraf gebleken dat Mercedes, Ferrari en ook McLaren een maatje te groot waren. 

Ook voor Verstappen kunnen de niet-bemoedigende woorden van Hadjar gevolgen hebben. De Nederlander is de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, mede door de auto die voorlopig niet verder is gekomen dan het middenveld. In Miami zal moeten blijken of de updates van de achtvoudig winnaar bij de constructeurs gewerkt hebben en of er zicht is op een langer verblijf van de Limburger. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.542

    Ook slecht nieuws voor Renaud en Jos. Renaud postte dit zojuist.
    Hij heeft precies een week geleden zijn enkel op 2 plaatsen gebroken.
    Nieuw gips (en opnieuw geopereerd?).

    ibb.co/HLtnFypQ

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 21:07
    • Larry Perkins

      Posts: 64.650

      Nieuw gips zegt op zich niet zoveel. Ze kunnen het oude gips slechts ff verwijderd hebben voor een controle...

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 23:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.542

      Röntgenfoto's kunnen ze maken zonder het gips te verwijderen en hij liet een nieuwe röntgenfoto zien met nòg meer schroeven (meende ik te zien).

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 23:42
  • snailer

    Posts: 32.582

    Als het waar is, dan is dat geen nieuws voor Verstappen. DIe heeft de RBR bij de filmdag flink aan de elektrische tand gevoeld.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 21:22
    • Golf-GTI

      Posts: 1.741

      Wel flauw dat Hadjar de bull verklapt heeft

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 21:58
  • Awesome

    Posts: 228

    Ik kan nog niet heel veel waarde hechten aan uitspraken van Hadjar, na 1 jaar F1.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 22:28

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

