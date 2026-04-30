Hadjar in zijn nopjes bij Red Bull: "Heb nagedacht over Verstappen zijn teamgenoten"

Hadjar in zijn nopjes bij Red Bull: "Heb nagedacht over Verstappen zijn teamgenoten"

Isack Hadjar heeft zich in korte tijd stevig op de kaart gezet in de Formule 1. De jonge Fransman maakt indruk met zijn open houding en snelheid, en lijkt zichtbaar te genieten van zijn leven in de koningsklasse. Toch begon zijn avontuur allesbehalve vlekkeloos.

Bij zijn debuut in 2025 ging het meteen mis tijdens de formatieronde in Australië, waar hij crashte en ontredderd achterbleef. “Ik voelde me echt verschrikkelijk na dat moment, alsof ik iedereen had laten vallen”, blikt Hadjar terug tegenover F1.com. “Niet alleen het team, maar ook mezelf en mijn familie, omdat ik niet voldeed aan mijn eigen standaarden.”

Van dieptepunt naar doorbraak bij Red Bull

Waar andere talenten uit het opleidingsprogramma van Red Bull Racing soms bleven hangen in tegenslag, wist Hadjar de knop razendsnel om te zetten. Hij herpakte zich en dwong al snel promotie af, waarna hij verrassend sterk uit de startblokken schoot.

De stap naar het team van Max Verstappen bracht logischerwijs twijfels met zich mee. “Tuurlijk kijk je naar de verschillen tussen Max en zijn teamgenoten en denk je: dat is best heftig”, geeft Hadjar toe. “Maar ik ben ook realistisch. Het is een nieuwe generatie auto’s, we rijden met hetzelfde materiaal. Als ik goed genoeg ben, dan laat ik dat zien, zo simpel is het.”

Sterke start, maar realisme blijft overheersen

In de eerste races liet Hadjar meteen zijn snelheid zien, met onder meer een knappe derde startplek in Australië. Hoewel de auto momenteel tekortkomt ten opzichte van de top, weet hij zich staande te houden in de buurt van Verstappen. “Het is nog een kleine steekproef, maar ik zit er niet ver vandaan en dat geeft vertrouwen”, klinkt het nuchter.

Met het oog op de Grand Prix van Miami kijkt Hadjar vooral vooruit. “Ik heb er echt zin in, zeker omdat dit de eerste keer is dat ik vanaf het begin betrokken ben bij een groot project binnen een topteam”, legt hij uit. “Vorig jaar rolde ik er laat in, nu bouwen we echt samen iets op. Dat maakt het extra interessant, want dit kan een heel belangrijke fase worden voor de toekomst.”

Patrace

Posts: 6.674

Zoals Alonso al zei zit ook de kok van Aston Martin er goed bij met deze auto’s. Dus dat Hadjar dicht bij Verstappen zit, zegt me weinig. Deze auto’s bieden talentvolle coureurs nauwelijks de kans om het verschil te maken.
Neemt niet weg dat Hadjar natuurlijk prima aan het seizoen is begonnen.

  • 1
  • 30 apr 2026 - 19:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.674

    Zoals Alonso al zei zit ook de kok van Aston Martin er goed bij met deze auto’s. Dus dat Hadjar dicht bij Verstappen zit, zegt me weinig. Deze auto’s bieden talentvolle coureurs nauwelijks de kans om het verschil te maken.
    Neemt niet weg dat Hadjar natuurlijk prima aan het seizoen is begonnen.

    • + 1
    • 30 apr 2026 - 19:20

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

