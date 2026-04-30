Isack Hadjar heeft zich in korte tijd stevig op de kaart gezet in de Formule 1. De jonge Fransman maakt indruk met zijn open houding en snelheid, en lijkt zichtbaar te genieten van zijn leven in de koningsklasse. Toch begon zijn avontuur allesbehalve vlekkeloos.

Bij zijn debuut in 2025 ging het meteen mis tijdens de formatieronde in Australië, waar hij crashte en ontredderd achterbleef. “Ik voelde me echt verschrikkelijk na dat moment, alsof ik iedereen had laten vallen”, blikt Hadjar terug tegenover F1.com. “Niet alleen het team, maar ook mezelf en mijn familie, omdat ik niet voldeed aan mijn eigen standaarden.”

Van dieptepunt naar doorbraak bij Red Bull

Waar andere talenten uit het opleidingsprogramma van Red Bull Racing soms bleven hangen in tegenslag, wist Hadjar de knop razendsnel om te zetten. Hij herpakte zich en dwong al snel promotie af, waarna hij verrassend sterk uit de startblokken schoot.

De stap naar het team van Max Verstappen bracht logischerwijs twijfels met zich mee. “Tuurlijk kijk je naar de verschillen tussen Max en zijn teamgenoten en denk je: dat is best heftig”, geeft Hadjar toe. “Maar ik ben ook realistisch. Het is een nieuwe generatie auto’s, we rijden met hetzelfde materiaal. Als ik goed genoeg ben, dan laat ik dat zien, zo simpel is het.”

Sterke start, maar realisme blijft overheersen

In de eerste races liet Hadjar meteen zijn snelheid zien, met onder meer een knappe derde startplek in Australië. Hoewel de auto momenteel tekortkomt ten opzichte van de top, weet hij zich staande te houden in de buurt van Verstappen. “Het is nog een kleine steekproef, maar ik zit er niet ver vandaan en dat geeft vertrouwen”, klinkt het nuchter.

Met het oog op de Grand Prix van Miami kijkt Hadjar vooral vooruit. “Ik heb er echt zin in, zeker omdat dit de eerste keer is dat ik vanaf het begin betrokken ben bij een groot project binnen een topteam”, legt hij uit. “Vorig jaar rolde ik er laat in, nu bouwen we echt samen iets op. Dat maakt het extra interessant, want dit kan een heel belangrijke fase worden voor de toekomst.”