Rampzalig weekend voor Verstappen: Uitvalbeurt in China

Rampzalig weekend voor Verstappen: Uitvalbeurt in China

Voor Max Verstappen is het raceweekend in China op een zeer frustrerende manier ten einde gekomen. Met nog tien rondjes te gaan gaf zijn Red Bull de geest, en moest hij terugkeren naar de pitlane. Het is zijn eerste uitvalbeurt van het jaar.

Verstappen kende een verschrikkelijke start en viel terug naar het achterveld. Hij wist zich naar voren te vechten, en reed vrijwel de hele race rond op de zesde plaats, met een flinke achterstand op Oliver Bearman. Voor Verstappen leek de zesde plaats het best mogelijke resultaat te worden, maar hij liep tegen problemen aan waardoor hij naar binnen werd geroepen door zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Verstappen was bij de start van de race teruggevallen naar bijna de laatste plaats. Hij moest zich naar voren vechten, en dat leek goed te gaan voor de viervoudig wereldkampioen. Hij vocht een paar mooie duels uit met onder meer Alpine-coureur Pierre Gasly, maar het was niet mogelijk om de Haas van Bearman bij te halen.

Wat was er aan de hand?

Voor de tweede race op rij leek Verstappen dus genoegen te moeten nemen met een zesde plaats, maar uit het niets verloor hij zeer veel snelheid en leek er een motorisch probleem te zijn. Gasly passeerde Verstappen, en Red Bull liet hem weten dat hij naar binnen moest komen om uit te vallen.

Rampzalig weekend

Verstappen hobbelde terug naar de pits, en stapte balend en zwaar gefrustreerd uit. Hij worstelt het hele weekend al met de auto, en maakte er geen geheim van dat hij niet blij was met de situatie. In de sprintrace van gisteren kreeg hij het ook niet voor elkaar om punten te pakken, waardoor hij dus met lege handen kan vertrekken uit Shanghai.

Verstappen kan zich nu gaan richten op zijn volgende avontuur, want volgende week verschijnt hij aan de start van de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife.

Larry Perkins

Posts: 63.503

Keine Sorge, Max' Privatjet ist startklar zur Nordschleife auf dem Nürburgring. Max' finsteres Gesicht verwandelt sich augenblicklich in das strahlende Gesicht des lächelnden Franz Hermann. Scheiß auf die falsche Formel 1, lang lebe der echte Motor sport mit den GT3!

  • 14
  • 15 maa 2026 - 09:36
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (21)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.663

    Dat kan er ook nog wel bij. De GP was al niet om aan te gluren
    en Hadjar al zijn 3e ES en CE !!!

    • + 7
    • 15 maa 2026 - 09:26
    • DRS-zone

      Posts: 435

      China is sowieso ieder jaar een saaie race ;-)

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 09:29
    • AUDI_F1

      Posts: 3.590

      En de strart van McLaren, die waren sneller in hun spijkerbroek dan de racestart.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:30
    • Regenrace

      Posts: 2.417

      En dat terwijl het zo'n mooi circuit is. Zou er een (negatief) verband bestaan?

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:59
  • Joseph1000

    Posts: 285

    Hij is niet de enige 😋.

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 09:28
    • Regenrace

      Posts: 2.417

      Precies. Jammer voor Max, maar laten we realistisch blijven, iedereen heeft vroeg af laat het tij tegen; het zal hier waarschijnlijk ook niet bij blijven.
      Maar het staat natuurlijk in geen verhouding met wat Alonso voor zijn kiezen heeft gehad.
      Ik zou zeggen, accepteren en focus verleggen. Voor de meer neutrale kijker wordt interessant om te zien hoe Max met de tegenslag omgaat. Aanhoudende pech is altijd een character building periode.
      Voorts blijft er nog zat te genieten. F1 heeft meer gasten nodig als Antonelli.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:55
  • DRS-zone

    Posts: 435

    Ze hebben bij Red Bull de zaken voor geen meter voor elkaar dit seizoen!

    • + 3
    • 15 maa 2026 - 09:28
  • Rimmer

    Posts: 13.197

    Hihi wat een leuk seizoen wordt dit.
    #voor iedereen genieten!

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 09:28
    • monzaron

      Posts: 806

      Toto geniet het meest, voor de zomerstop kampioen 🤣🤣

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:15
  • Stillewerise

    Posts: 35

    Ahahh heerlijk perfect gewoon.

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 09:31
  • FredEx

    Posts: 1.040

    KICK OUT russell,...ANTONELLI FOR CHAMPION.....YESS

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 09:35
  • HermanInDeZon

    Posts: 840

    Wat is dat toch met die starts?

    Als je ziet dat het altijd bij Max fout loopt en niet bij Hadjar zou je toch echt gaan denken dat hij misschien iets "anders" doet dan zijn teamgenoot ...

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 09:35
  • Larry Perkins

    Posts: 63.503

    Keine Sorge, Max' Privatjet ist startklar zur Nordschleife auf dem Nürburgring. Max' finsteres Gesicht verwandelt sich augenblicklich in das strahlende Gesicht des lächelnden Franz Hermann. Scheiß auf die falsche Formel 1, lang lebe der echte Motor sport mit den GT3!

    • + 14
    • 15 maa 2026 - 09:36
  • Williams_F1

    Posts: 1.380

    Verstappen was niet blij, tja max je had gewoon bij mercedes moeten tekenen toen je de kans had en lekker verder gaan met winnen.
    Dit gaat een lang en vervelend seizoen voor hem worden.

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 09:55
  • F1 bekijker

    Posts: 117

    Dus een kaarsje branden en bidden hielp weer niet?

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 10:09
  • Hagueian

    Posts: 8.530

    Hij is nu ff vrij van werk dus hij kan weer even autoracen.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:23
  • RonDennis

    Posts: 5

    Niets aan het handje en geen paniek in de oranje tent, mensen! Het feit dat de Red Bull op dit moment niet vooruit te branden is en door het halve veld voorbij wordt gereden, is natuurlijk slechts een briljante tactische zet.

    Vergeet niet wat de experts (lees: de fans die al sinds 2016 de sport 'begrijpen') ons al jaren vertellen: Max is zó goed, die wint zelfs in een grasmaaier met een lekke band. Het materiaal doet er immers totaal niet toe als je gezegend bent met die bovennatuurlijke race-skills, toch? Dus laten we vooral achterover leunen en wachten tot hij de concurrentie er met pure wilskracht vanaf rijdt. Want wie heeft er nou aerodynamica of een betrouwbare motor nodig als je een god achter het stuur hebt die elk rondje kan toveren? De rest van het veld leert het wel... ooit.

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 10:27
    • Henery

      Posts: 463

      Ach gut, het gaat eens een keer iets minder met Verstappen en de bashers kruipen alweer onder hun steen vandaan.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 10:37
  • NicoS

    Posts: 20.319

    Jammer, maar toch alles gegeven wat erin zat. Weer van helemaal achteraan terug geknokt tot P6, maar meer zat er waarschijnlijk ook niet in.
    Nog een lange weg te gaan, dat hadden ze ook wel verwacht, maar hopelijk niet teveel van dit soort weekenden.
    De start is toch wel een dingetje, precies hetzelfde wat er gister ook gebeurde, de motor valt helemaal dood. Dit zijn kinderziektes die snel moeten worden opgelost.
    We zullen wel weet twee weken moeten aanhoren dat hij naar Mercedes had moeten gaan bla bla bla, maar het seizoen is net begonnen, er gaat nog wel wat veranderen.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 10:42
  • Pietje Bell

    Posts: 33.663

    Max onboard van de droevige start.

    www.instagram.com/reels/DV5hlIRjSes/

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:43

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

