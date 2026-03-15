Voor Max Verstappen is het raceweekend in China op een zeer frustrerende manier ten einde gekomen. Met nog tien rondjes te gaan gaf zijn Red Bull de geest, en moest hij terugkeren naar de pitlane. Het is zijn eerste uitvalbeurt van het jaar.

Verstappen kende een verschrikkelijke start en viel terug naar het achterveld. Hij wist zich naar voren te vechten, en reed vrijwel de hele race rond op de zesde plaats, met een flinke achterstand op Oliver Bearman. Voor Verstappen leek de zesde plaats het best mogelijke resultaat te worden, maar hij liep tegen problemen aan waardoor hij naar binnen werd geroepen door zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Verstappen was bij de start van de race teruggevallen naar bijna de laatste plaats. Hij moest zich naar voren vechten, en dat leek goed te gaan voor de viervoudig wereldkampioen. Hij vocht een paar mooie duels uit met onder meer Alpine-coureur Pierre Gasly, maar het was niet mogelijk om de Haas van Bearman bij te halen.

Wat was er aan de hand?

Voor de tweede race op rij leek Verstappen dus genoegen te moeten nemen met een zesde plaats, maar uit het niets verloor hij zeer veel snelheid en leek er een motorisch probleem te zijn. Gasly passeerde Verstappen, en Red Bull liet hem weten dat hij naar binnen moest komen om uit te vallen.

Rampzalig weekend

Verstappen hobbelde terug naar de pits, en stapte balend en zwaar gefrustreerd uit. Hij worstelt het hele weekend al met de auto, en maakte er geen geheim van dat hij niet blij was met de situatie. In de sprintrace van gisteren kreeg hij het ook niet voor elkaar om punten te pakken, waardoor hij dus met lege handen kan vertrekken uit Shanghai.

Verstappen kan zich nu gaan richten op zijn volgende avontuur, want volgende week verschijnt hij aan de start van de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife.