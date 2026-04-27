Nederland kleurt vandaag oranje. Het is Koningsdag, en de koning zal weer in het middelpunt van de aandacht staan. Max Verstappen was jarenlang de koning van de Formule 1, maar het lijkt erop dat hij zijn kroon is verloren. Is er een definitieve troonswisseling aan de gang in de koningsklasse van de autosport?

De straten in Nederland kleuren vandaag oranje; de kleur die in de afgelopen jaren de Formule 1 heeft overgenomen. Al jaren kleuren de tribunes knaloranje, klinkt er Snollebollekes uit de speakers en wordt Max Verstappen hartstochtelijk toegejuicht. Hij is de grote man in de sport, verbrak record na record en krijgt nog steeds elk weekend de meeste vragen bij elk persmoment. Nu er drie raceweekenden zijn afgewerkt in het nieuwe seizoen, lijkt zijn heerschappij voorbij te zijn. Maar is dat wel zo?

In de Formule 1 staat er elke zoveel jaar een nieuwe heerser op. Begin deze eeuw was Michael Schumacher de absolute alleenheerser, waarna Fernando Alonso de handschoen oppakte, er een paar tussenjaren waren en Sebastian Vettel de macht overnam. Na het tijdperk Vettel kwam het team van Mercedes op, en begon het 'Hamilton Era'.

Hoe Verstappen de macht overnam

In 2021 werd Hamilton hardhandig van zijn troon gestoten door een coureur die al langer op de kroon aasde: Max Verstappen. Na een helse strijd tussen de koning en de kroonprins van de Formule 1 vond er een echte machtswissel plaats. Verstappen werd dé man in de Formule 1, en zijn populariteit was enorm. In Zandvoort vond er elk jaar een soort oranjefeest plaats, waar koning Willem-Alexander slechts een bijrol in speelde. Alles draaide om koning Max, en hij bleef leveren.

Zijn prestaties waren elke keer weer bijzonder, en vrijwel elk seizoen liet hij meerdere keren zien waarom hij volgens sommigen dé beste is. In 2024 moest hij echt vechten, maar sloeg hij de aanvallen van McLaren-coureur Lando Norris af en liet hij in een kletsnat Sao Paulo zien waarom hij dé koning is.

De eerste scheurtjes

Vorig jaar had Verstappen het voor het eerst écht zwaar. Zijn team Red Bull was niet langer oppermachtig en het rommelde. In plaats van over Verstappens sportieve prestaties, ging het meer om zijn toekomst. Op de baan groeide zijn achterstand, maar bleef de troon oranje. Het ging echter niet langer om het oranje van Nederland, maar om het papaja van McLaren.

Na de zomer liet Verstappen weer zien waarom hij dé heerser is in de sport. Op waanzinnige wijze vocht hij zich terug in de titelstrijd, al liep hij net de titel mis. Norris nam het startnummer 1 over, maar zit hij nu echt op de troon? Of is hij slechts een passant?

Norris kende immers wel een goed seizoen, maar om te zeggen dat hij echt de baas was, ging misschien een beetje ver. De Brit is ook flets aan het nieuwe seizoen begonnen, en de kans lijkt vooralsnog niet heel groot te zijn dat hij echt op de troon gaat zitten.

Gaat de geschiedenis zich herhalen?

De vraag is dan: Wie kan Verstappen van de troon stoten? Wie een blik op de geschiedenis werpt, ziet dat een groot talent meestal op precies het juiste moment op stond om de heerschappij van de oude koning te beëindigen. De jonge Alonso maakte een einde aan de macht van Schumacher, en Hamilton en Mercedes lieten Red Bull doodbloeden. Echter was het ook niet zo dat Hamilton een nieuweling was; toen hij plaatsnam op de troon had hij immers al een titel op zak.

Wie zijn de kroonprinsen?

Als we kijken naar het huidige deelnemersveld, zijn er twee namen die echt kans lijken te maken op de troon: Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Het zijn de mannen van Mercedes, die na de drie races lijken te gaan strijden om de titel.

Russell leek dé man te zijn die de troon ging bestijgen. Voorafgaand aan het seizoen wees iedereen hem als de favoriet aan, en hij maakte die rol direct waar door de seizoensopener in Australië direct te winnen. Hij bleef daarna constant, en hoopt na jaren van hard werken eindelijk echt kans te maken op de titel en misschien wel de troon.

Maar aan de andere kant staat daar Antonelli; een coureur die al jaren te boeken staat als een wereldtalent. Vorig jaar kende hij de nodige ups en downs, maar nu heeft hij het momentum in handen. Hij won in Shanghai en Japan, en voert de strijd om het wereldkampioenschap aan. Antonelli lijkt alles in huis te hebben om als jongeling de oude rotten uit te dagen. Maar is dat niet te vroeg?

Hoe gaat de koning reageren?

Verstappen zelf lijkt geen kans meer te maken op de titel, en de troon zal hij dan ook snel verlaten. Toch staat hij nog altijd in het middelpunt van de aandacht, en dat is geen negatieve aandacht. Verstappen wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes en hij laat zijn talent nu zien op de Nürburgring Nordschleife.

Vooralsnog lijkt Verstappen dus nog wel op de troon te zitten, en ook op deze Koningsdag is hij nog de koning van de Formule 1. Zijn echte overmacht is verdwenen, maar wie weet kan hij nog op koninklijke wijze gaan toeslaan.