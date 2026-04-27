Max Verstappen moet aankomend weekend aan de bak in Miami, maar voordat hij afreist naar Florida, had hij tijd voor iets belangrijkers. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen vierde namelijk met vrienden en familie de eerste verjaardag van zijn dochter Lily. Verstappens vriendin Kelly Piquet deelde beelden van het feest.

Verstappen arriveerde vorig jaar een dag later in Miami vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Verstappen en Piquet hielden de exacte geboortedatum van hun kind geheim, maar afgelopen weekend werden er al wat beelden gedeeld van een verjaardagsfeestje in huize Verstappen in Monaco. De twee trotse ouders bleven echter stil, maar daar werd vanochtend verandering ingebracht.

Wat kwam er naar buiten?

Verstappens vriendin Piquet deelde de nodige beelden van het verjaardagsfeestje op Instagram. Ze deelde een drietal foto's van de verjaardag, maar ze hielden hun dochter wel anoniem. Op haar Instagram Stories deelde ze ook een foto, die al snel het internet overging en mooie reacties opleverde van fans. Ze deelde een foto van Verstappen, de jarige Lily en zichzelf. Ook op deze foto was het gezichtje van Lily onherkenbaar gemaakt met een emoji.

Voorlopig het laatste rustige weekend

Voor Verstappen is het een fijn weekend om tot rust te komen, voordat hij weer aan de bak moet. De maand mei wordt voor de Nederlandse Red Bull-coureur namelijk zeer druk, want hij zal meerdere zware raceweekenden gaan afwerken. Aankomend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma, waar ook weer een sprintrace wordt afgewerkt.

Na de race in Miami heeft Verstappen even vrij, alvorens hij zich zal gaan voorbereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Op het iconische Duitse circuit zal hij gaan jagen op een nieuwe zege, waarna hij zich zal gaan focussen op de Grand Prix van Canada die wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Ook hier wordt er een sprintrace afgewerkt, en dat betekent dat er veel op het spel staat.