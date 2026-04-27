Prachtige beelden: Verstappen viert eerste verjaardag van dochter Lily

Prachtige beelden: Verstappen viert eerste verjaardag van dochter Lily

Max Verstappen moet aankomend weekend aan de bak in Miami, maar voordat hij afreist naar Florida, had hij tijd voor iets belangrijkers. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen vierde namelijk met vrienden en familie de eerste verjaardag van zijn dochter Lily. Verstappens vriendin Kelly Piquet deelde beelden van het feest.

Verstappen arriveerde vorig jaar een dag later in Miami vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Verstappen en Piquet hielden de exacte geboortedatum van hun kind geheim, maar afgelopen weekend werden er al wat beelden gedeeld van een verjaardagsfeestje in huize Verstappen in Monaco. De twee trotse ouders bleven echter stil, maar daar werd vanochtend verandering ingebracht.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Wat kwam er naar buiten?

Verstappens vriendin Piquet deelde de nodige beelden van het verjaardagsfeestje op Instagram. Ze deelde een drietal foto's van de verjaardag, maar ze hielden hun dochter wel anoniem. Op haar Instagram Stories deelde ze ook een foto, die al snel het internet overging en mooie reacties opleverde van fans. Ze deelde een foto van Verstappen, de jarige Lily en zichzelf. Ook op deze foto was het gezichtje van Lily onherkenbaar gemaakt met een emoji.

Voorlopig het laatste rustige weekend

Voor Verstappen is het een fijn weekend om tot rust te komen, voordat hij weer aan de bak moet. De maand mei wordt voor de Nederlandse Red Bull-coureur namelijk zeer druk, want hij zal meerdere zware raceweekenden gaan afwerken. Aankomend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma, waar ook weer een sprintrace wordt afgewerkt.

Na de race in Miami heeft Verstappen even vrij, alvorens hij zich zal gaan voorbereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Op het iconische Duitse circuit zal hij gaan jagen op een nieuwe zege, waarna hij zich zal gaan focussen op de Grand Prix van Canada die wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Ook hier wordt er een sprintrace afgewerkt, en dat betekent dat er veel op het spel staat.

snailer

Posts: 32.555

Pietje moet eerst verwerken dat ze er gelukkig uit zien.

  • 9
  • 27 apr 2026 - 12:53
F1 Nieuws Max Verstappen

Reacties (9)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.515

    nou Pietje, ga maar los..

    • + 3
    • 27 apr 2026 - 12:51
    • snailer

      Posts: 32.555

      Pietje moet eerst verwerken dat ze er gelukkig uit zien.

      • + 9
      • 27 apr 2026 - 12:53
    • Pietje Bell

      Posts: 34.479

      @Snailer, geen idee waar je dat vandaan haalt.
      Als ze samen leuk op een foto staan hoef ik niets te verwerken.
      'k Mag Kelly niet, maar dat heeft niets met hun relatie te maken.
      Zou Max liever met iemand anders zien, maar dit is zijn keus.

      • + 3
      • 27 apr 2026 - 14:44
    • F1jos

      Posts: 5.177

      Prachtige beelden van een gelukkig stel,very very happy Max krijgt wat hij verdient en we gunnen hem van harte

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 16:15
  • Bertrand Gachot

    Posts: 518

    Ben benieuwd of na zijn f1 exit dit soort berichten ook gewoon door gaan, wat een treurig niveau zeg

    • + 3
    • 27 apr 2026 - 12:58
  • OrangeArrows

    Posts: 3.380

    Ik mis een lange inleiding dat Max niet blij is met de nieuwe reglementen.

    • + 3
    • 27 apr 2026 - 13:15
    • koppie toe

      Posts: 5.265

      Zelfs zijn achterstand op het McLaren duo.


      Ow wacht dat was vorig seizoen. ;)

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 14:03
    • Larry Perkins

      Posts: 64.578

      Alsjeblieft @OrangeArrows...

      Max Verstappen flirtte in de afgelopen weken opzichtig met een vertrek uit de Formule 1. Hij is geen fan van de nieuwe regels, en dat liet hij luid en duidelijk weten.
      Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij ging nadenken over zijn toekomst. Hij ontketende een mediastorm en direct ontstonden er veel geruchten over zijn toekomst.
      Het feit dat Verstappen wel veel lol beleefde aan zijn avontuur op de Nürburgring Nordschleife, zorgde ervoor dat de hoge heren van de Formule 1 werden aangespoord om iets te veranderen.

      • + 0
      • 27 apr 2026 - 14:05

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

