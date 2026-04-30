Norris hoopt op Verstappen-scenario: "Maar dan in ons voordeel"

Lando Norris kijkt met een schuin oog naar de interne strijd bij Mercedes en ziet daarin een kans voor McLaren richting 2026. De Brit hoopt dat de rivaliteit tussen Kimi Antonelli en George Russell zijn team in de kaart speelt in de titelstrijd.

Volgens Norris kan de onderlinge strijd bij Mercedes cruciaal worden in een seizoen waarin elk punt telt. McLaren kende zelf een moeizame start, maar ziet perspectief als concurrenten elkaar punten afsnoepen.

Norris ziet voordeel in Mercedes-strijd

Norris steekt zijn hoop niet onder stoelen of banken en benadrukt dat interne duels bij rivalen vaak gunstig uitpakken voor de rest van het veld. Hij wijst daarbij naar de ontwikkeling van Antonelli, die indruk maakt in zijn tweede seizoen. “Laat ze vooral met elkaar blijven vechten, dat helpt ons alleen maar. Het is mooi om te zien hoe Antonelli zich staande houdt op dit niveau, zeker in pas zijn tweede jaar”, klinkt het tegenover diverse media.

De McLaren-coureur ziet parallellen met eerdere titelgevechten en doelde dan ook op Max Verstappen en Red Bull Racing afgelopen jaar. “Wij weten hoe het werkt als teamgenoten elkaar punten afpakken, dat hebben we zelf ook meegemaakt. Als zij dat nu doen, kan dat voor ons precies het verschil maken. Dan ontstaat er misschien een vergelijkbaar scenario, maar dan in ons voordeel”, stelt Norris hoopvol.

Miami als mogelijke ommekeer

Ondanks zijn eerdere kritiek op de nieuwe reglementen voor 2026, ziet Norris kansen tijdens de komende race in Miami Grand Prix. Het circuit zou volgens hem elementen bevatten die spannend racen mogelijk maken, mede door het batterijgebruik.

“De combinatie van snelle eerste sectoren en een trager middengedeelte kan interessante gevechten opleveren. Hoe je met energie omgaat, gaat daarin bepalend zijn”, legt hij uit. Tegelijkertijd plaatst Norris een kanttekening bij dat strategische spel. “Wie zijn batterij te vaak gebruikt, wordt op het rechte stuk weer teruggepakt. Dat kan het juist onvoorspelbaar maken. Het kan geweldig worden, maar dat moeten we nog zien.”

  Pietje Bell

    Posts: 34.510

    De eerst keer dat Kelly met een vriendin van een coureur "omgaat".
    Magui heeft een korte video in haar story geplaatst; een ss:

    ibb.co/pjQXsh7g

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

McLaren
