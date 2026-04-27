De kwalificaties zijn veel minder puur volgens Lando Norris. De regerend wereldkampioen mist de 1 à 2 procent extra die iemand kan pushen. Volgens hem is die namelijk helemaal verdwenen. Met de nieuwe reglementen hebben coureurs hier veel minder invloed op, aldus de Brit.

Norris is niet zo sterk begonnen als vorig jaar. De Brit eindigde in de kwalificatie maar een keer in de top vijf en twee keer op de zesde positie. In de race ging het nog minder, want hij kon een keer niet van start door zijn batterij en eindigde twee keer als vijfde.

Computers bepalen meer dan coureurs

Volgens Norris is de voorbereiding van cruciaal belang en zijn veel ronden in de training noodzakelijk. "Het hangt er ook vanaf hoeveel ronden je in de training hebt gereden. Het systeem moet bepaalde dingen leren en kan zich nog aanpassen", aldus de Brit, geciteerd door Motorsport. De situatie lag vorig jaar nog compleet elders en dat valt Norris ook op.

"Toen had je niet echt excuses. Of de coureur maakte een fout, of er was een groter probleem met de auto." Vandaag de dag maakt de batterij al erg veel uit voor de prestatie in de kwalificatie. Een coureur wil altijd het maximale uit de auto halen en probeerde dan ook altijd een à twee procent boven zijn kunnen te rijden. "Die extra 1 à 2 procent die iemand kan pushen in de kwalificatie, is verdwenen. En juist die 1 à 2 procent maakt het speciaal. Dat zijn de momenten waarop iemand kan verrassen en ineens pole position pakt."

Grote verschillen

Norris voelt met name een groot verschil op Suzuka, waar de laatste F1-race is gereden. "Je probeert daar echt de limiet op te zoeken, maar een deel daarvan is nu weggenomen. Soms maak je een fout en bespaar je daardoor energie, die je later weer inzet. Dan win je er zelfs tijd mee. In een ideale wereld heb je dat niet en draait het gewoon om zo hard mogelijk rijden."

De grenzen die de nieuwe reglementen meebrengen, zijn iets dat nog nooit eerder gezien is in de Formule 1. "Je moet nog steeds zo snel mogelijk rijden, maar binnen bepaalde grenzen: hier niet op het gas, daar niet. Dat is niet hoe we ooit eerder hebben geracet in single-seaters of GT-auto’s."

De prestaties van coureurs blijven enorm goed, aldus Norris. Een poleposition is dus niet minder knap geworden, vindt de regerend wereldkampioen. "Je kunt niets afdoen aan iemand die pole pakt. Die moet nog steeds een geweldige ronde rijden. Soms voelt de auto beter, neem je meer risico en ga je eerder op het gas. Je ziet de delta verbeteren, maar op het rechte stuk ga je ineens langzamer. Dat voelt gewoon niet goed."