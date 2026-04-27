Norris baalt van kwalificaties: "Voelt gewoon niet goed"

De kwalificaties zijn veel minder puur volgens Lando Norris. De regerend wereldkampioen mist de 1 à 2 procent extra die iemand kan pushen. Volgens hem is die namelijk helemaal verdwenen. Met de nieuwe reglementen hebben coureurs hier veel minder invloed op, aldus de Brit. 

Norris is niet zo sterk begonnen als vorig jaar. De Brit eindigde in de kwalificatie maar een keer in de top vijf en twee keer op de zesde positie. In de race ging het nog minder, want hij kon een keer niet van start door zijn batterij en eindigde twee keer als vijfde. 

Meer over Lando Norris Manager Norris roept Guardian-journalist tot de orde na vragen over Verstappen

Manager Norris roept Guardian-journalist tot de orde na vragen over Verstappen

21 apr
 Piastri onthult dat McLaren hem kon wegsturen na strijd met Norris

Piastri onthult dat McLaren hem kon wegsturen na strijd met Norris

27 apr

Computers bepalen meer dan coureurs

Volgens Norris is de voorbereiding van cruciaal belang en zijn veel ronden in de training noodzakelijk. "Het hangt er ook vanaf hoeveel ronden je in de training hebt gereden. Het systeem moet bepaalde dingen leren en kan zich nog aanpassen", aldus de Brit, geciteerd door Motorsport. De situatie lag vorig jaar nog compleet elders en dat valt Norris ook op.

"Toen had je niet echt excuses. Of de coureur maakte een fout, of er was een groter probleem met de auto." Vandaag de dag maakt de batterij al erg veel uit voor de prestatie in de kwalificatie. Een coureur wil altijd het maximale uit de auto halen en probeerde dan ook altijd een à twee procent boven zijn kunnen te rijden. "Die extra 1 à 2 procent die iemand kan pushen in de kwalificatie, is verdwenen. En juist die 1 à 2 procent maakt het speciaal. Dat zijn de momenten waarop iemand kan verrassen en ineens pole position pakt."

Grote verschillen

Norris voelt met name een groot verschil op Suzuka, waar de laatste F1-race is gereden.  "Je probeert daar echt de limiet op te zoeken, maar een deel daarvan is nu weggenomen. Soms maak je een fout en bespaar je daardoor energie, die je later weer inzet. Dan win je er zelfs tijd mee. In een ideale wereld heb je dat niet en draait het gewoon om zo hard mogelijk rijden."

De grenzen die de nieuwe reglementen meebrengen, zijn iets dat nog nooit eerder gezien is in de Formule 1. "Je moet nog steeds zo snel mogelijk rijden, maar binnen bepaalde grenzen: hier niet op het gas, daar niet. Dat is niet hoe we ooit eerder hebben geracet in single-seaters of GT-auto’s."

De prestaties van coureurs blijven enorm goed, aldus Norris. Een poleposition is dus niet minder knap geworden, vindt de regerend wereldkampioen. "Je kunt niets afdoen aan iemand die pole pakt. Die moet nog steeds een geweldige ronde rijden. Soms voelt de auto beter, neem je meer risico en ga je eerder op het gas. Je ziet de delta verbeteren, maar op het rechte stuk ga je ineens langzamer. Dat voelt gewoon niet goed."

Larry Perkins

Posts: 64.583

[b] Disclaimer [/b]
Lando Norris' management has granted the driver in question permission to speak out on this subject - and in this way.
The above article was also created in collaboration with the manager, in accordance with the papaya rules and after some substantive corrections have been made.

  • 1
  • 27 apr 2026 - 18:40
F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
    Disclaimer
      Hahaha, scherp!!

      Zo te zien heeft zijn management niets tegen de hernieuwde relatie van Lando met Magui. Ze is onderweg of zojuist gearriveerd in Miami.

      ibb.co/hpj5533

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

show sidebar