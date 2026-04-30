Het lijkt erop dat Max Verstappen dit weekend direct de beschikking krijgt over de nieuwe achtervleugel van Red Bull. Tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone werd hij gespot met een macarena-vleugel op de auto, en dit nieuwe onderdeel is ook op de RB22 gespot in de pitbox in Miami.

Red Bull heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, en ze verschijnen dit weekend dan ook aan de start met een groot updatepakket. Eén van de belangrijkste updates draait om de achtervleugel. Tijdens de filmdag op Silverstone werden ze gespot met een eigen variant op de macarena-vleugel van Ferrari. Bij deze vleugel is het zo dat het bovenste element van de achtervleugel volledig roteert, wat een voordeel kan opleveren.

Gaat Red Bull direct met deze vleugel rijden?

Ferrari testte met dit design tijdens de testweek in Bahrein, waarna ze ermee reden tijdens de training in China. De Italiaanse renstal testte met de vleugel tijdens een filmdag in Monza, en lijken het onderdeel te gebruiken in Miami. Daar zijn ze dus niet de enige in, want op foto's is te zien dat de macarena-vleugel ook op de Red Bull-bolide is gemonteerd. Het is dus de verwachting dat ze direct met de vleugel gaan rijden, al is dat natuurlijk niet zeker.

Het kan immers zo zijn dat ze de vleugel er alleen nu op hebben geschroefd, en dat ze morgen tijdens de training met de oude vleugel rijden. Aangezien er dit weekend slechts één vrije training is, die anderhalf uur duurt, is de kans groot dat als ze morgen met de vleugel rijden, ze hem de rest van het weekend gebruiken.

Rijden beide coureurs met de vleugel?

Of Verstappen en Isack Hadjar allebei met de vleugel gaan rijden, is ook nog niet duidelijk. Het feit dat ze de vleugel hebben meegenomen naar Miami, laat in ieder geval zien dat ze vertrouwen hebben in het onderdeel. Voor Red Bull zijn de updates belangrijk, want ze moeten de aansluiting zien te vinden bij de andere topteams van Mercedes, McLaren en Ferrari.

Slechte start van het seizoen

Red Bull en Verstappen zijn op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze zijn nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en ze staan slechts op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Zelfs de teams van Haas en Alpine staan er vooralsnog beter voor. Bij een goed resultaat kan Red Bull wel stappen zetten, want de onderlinge verschillen qua punten zijn niet heel groot.