Red Bull geeft Verstappen boost met nieuwe achtervleugel

Red Bull geeft Verstappen boost met nieuwe achtervleugel

Het lijkt erop dat Max Verstappen dit weekend direct de beschikking krijgt over de nieuwe achtervleugel van Red Bull. Tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone werd hij gespot met een macarena-vleugel op de auto, en dit nieuwe onderdeel is ook op de RB22 gespot in de pitbox in Miami.

Red Bull heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug, en ze verschijnen dit weekend dan ook aan de start met een groot updatepakket. Eén van de belangrijkste updates draait om de achtervleugel. Tijdens de filmdag op Silverstone werden ze gespot met een eigen variant op de macarena-vleugel van Ferrari. Bij deze vleugel is het zo dat het bovenste element van de achtervleugel volledig roteert, wat een voordeel kan opleveren.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Gaat Red Bull direct met deze vleugel rijden?

Ferrari testte met dit design tijdens de testweek in Bahrein, waarna ze ermee reden tijdens de training in China. De Italiaanse renstal testte met de vleugel tijdens een filmdag in Monza, en lijken het onderdeel te gebruiken in Miami. Daar zijn ze dus niet de enige in, want op foto's is te zien dat de macarena-vleugel ook op de Red Bull-bolide is gemonteerd. Het is dus de verwachting dat ze direct met de vleugel gaan rijden, al is dat natuurlijk niet zeker.

Het kan immers zo zijn dat ze de vleugel er alleen nu op hebben geschroefd, en dat ze morgen tijdens de training met de oude vleugel rijden. Aangezien er dit weekend slechts één vrije training is, die anderhalf uur duurt, is de kans groot dat als ze morgen met de vleugel rijden, ze hem de rest van het weekend gebruiken.

Rijden beide coureurs met de vleugel?

Of Verstappen en Isack Hadjar allebei met de vleugel gaan rijden, is ook nog niet duidelijk. Het feit dat ze de vleugel hebben meegenomen naar Miami, laat in ieder geval zien dat ze vertrouwen hebben in het onderdeel. Voor Red Bull zijn de updates belangrijk, want ze moeten de aansluiting zien te vinden bij de andere topteams van Mercedes, McLaren en Ferrari. 

Slechte start van het seizoen

Red Bull en Verstappen zijn op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze zijn nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en ze staan slechts op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Zelfs de teams van Haas en Alpine staan er vooralsnog beter voor. Bij een goed resultaat kan Red Bull wel stappen zetten, want de onderlinge verschillen qua punten zijn niet heel groot.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.778

    Alles erop knallen wat ze hebben. Het seizoen is slecht begonnen. Nu is het echt het moment om alles uit de kast te trekken. Werkt het? Top! Dan hebben ze aansluiting, werkt het niet? Op naar 2027.

    Alle voorzichtigheid de deur uit. Risico nemen en gaan met die banaan.

    + 0
    • 30 apr 2026 - 22:55

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
