Max Verstappen heeft in Miami voor het eerst gereageerd op de suggestie dat zijn deelnames aan races op de Nürburgring te gevaarlijk zijn. De Nederlandse Red Bull-coureur vindt dat onzin, en wil ook niet praten over een eventueel verzoek van zijn team. Lachend stelt hij dat fietsen in Amsterdam ook gevaarlijk kan zijn.

Verstappen kwam tijdens de aprilbreak weer in actie op de Nürburgring Nordschleife. Tijdens de kwalificatieraces werd de racewereld daar opgeschrikt door het overlijden van Juha Miettinen. De 66-jarige coureur raakte betrokken bij een ernstig ongeval in de eerste kwalificatierace, die daarna niet meer werd afgemaakt. Verstappen betuigde zijn medeleven met de nabestaanden, en opvallend genoeg stelden analisten dat Red Bull hem moest verbieden om aan dit soort races deel te nemen.

Hoe kijkt Verstappen naar de gevaren?

Verstappen werd in Miami door de internationale media gevraagd naar het verschrikkelijke ongeval. Ook de rallycrash van zijn vader Jos kwam ter sprake. Dit soort crashes houden hem niet tegen om te gaan racen: "Soms heb je helaas pech. Het is gewoon heel vervelend dat dit soort dingen soms gebeuren. Hoe veilig de auto's ook zijn, soms heb je pech. Ik kan vanavond naar het hotel gaan, uitglijden onder de douche en mijn nek breken."

Moet Red Bull ingrijpen?

Als er wordt gesteld dat dit soort dingen ervoor kunnen zorgen dat Red Bull zijn deelnames aan deze races gaat heroverwegen, is Verstappen duidelijk: "Dat is vooral een kwestie van 'als, als, als'. Dat is nu ook helemaal niet aan de orde."

Verstappen weet dat autoracen gevaarlijk is, en daar wil hij ook niet moeilijk over doen. Maar hij geeft ook aan dat alles gevaarlijk kan zijn: "Maar wat ik zeg: fietsen in Amsterdam kan ook gevaarlijk zijn. Daar kan je ook door een bus worden aangereden ofzo. Overal schuilt gewoon gevaar in. Racen is ook gevaarlijk en soms heb je dan gewoon pech."