user icon
icon

Verstappen reageert op geruchten over F1-toekomst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen heeft tijdens de mediadag in Miami voor het eerst uitgebreid gereageerd op de aangepaste F1-regels. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft ook aangegeven wat dit betekent voor zijn toekomst in de sport, hij stelt dat er niets nieuws te melden is.

Verstappen maakte er vorige maand geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe F1-regels. Sterker nog, hij ging door de nieuwe regels nadenken over zijn toekomst in de sport. Het zorgde voor veel speculatie, en het feit dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aankondigde, maakte het niet beter. Verstappen meldde zich in de tussentijd op de Nürburgring, en leek de Formule 1 even te willen reageren.

Hoe kijkt Verstappen naar de toekomst?

In de paddock in het Hard Rock Stadium in Miami ging Verstappen voor het eerst in op de huidige situatie. In gesprek met de internationale media werd hij gevraagd naar hoe hij hier nu in staat: "Niets nieuws, om eerlijk te zijn, wat dat betreft."

De regelwijzigingen zorgen er niet voor dat Verstappen slingers gaat ophangen: "De afgelopen weken was ik druk met andere dingen, maar ik heb nog tijd en ik neem er ook de tijd voor. Dit is een stapje, maar richting volgend jaar hebben we veel meer nodig dan een stapje." Het vertrek van Lambiase staat hier in ieder geval los van: "Dat heeft er niets mee te maken."

Hoe was het gesprek met Lambiase?

Verstappen maakt ook direct duidelijk dat hij het niet erg vindt dat Lambiase weggaat. Hij kan hem heel erg goed begrijpen: "Ik heb dat al uitgelegd in Nederland, hoe het is gegaan met GP. Hij en ik hebben een heel eerlijke en open relatie, dus dat was allemaal echt prima. Ik heb toen ook gezegd dat ik hem hoe dan ook het allerbeste wens."

Verstappen legt ook uit hoe ze hier binnen Red Bull mee omgaan: "Voor mij was er geen sprake van kwaad bloed. En als team kijken we natuurlijk ook naar de toekomst. Je wil volgens mij altijd innoveren en verbeteren, en dat is precies wat we op dit moment aan het doen zijn."

Sterke band met Lambiase

Verstappen werkt sinds 2016 samen met Lambiase, en beschouwt hem als een vriend. De Nederlander stelde eerder dat hij zou stoppen als Lambiase stopt, maar lijkt daar nu dus toch op terug te komen. Lambiase zal eind volgend jaar stoppen bij Red Bull, waarna hij begin 2028 de overstap maakt naar McLaren.

NicoS

Posts: 20.650

Volgens mij zegt Max maar heel weinig over z’n toekomst, alleen dat het vertrek van GP daar geen invloed op heeft….
Alle opties zijn dus nog steeds open…..
Hij heeft ook aangegeven dat de huidige wijzigingen slechts een klein stapje is, en waarschijnlijk nauwelijks invloed heeft.
Richting 2... [Lees verder]

  • 4
  • 30 apr 2026 - 23:03
Foto's Grand Prix van Miami 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.136

    Gelukkig dat Max nu duidelijkheid schept over zijn toekomst.
    Dus al die analisten, oud-coureurs, kenners en alle knakkers hier op het forum die dachten dat ze het zeker wisten dat Max zou vertrekken......foei....en nog eens foei.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 21:53
    • Need5Speed

      Posts: 3.757

      Als het puntje bij de knuppel komt kiest Max toch altijd voor wat hij op dat moment wil.
      Iedereen kan erop los filosoferen tot Mol een ons weegt maar uiteindelijk gebeurt wat Max zelf wil. En Max zit nu al bijna 10 jaar bij Red Bull, die gaat niet zomaar weg.

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 22:38
    • NicoS

      Posts: 20.650

      Volgens mij zegt Max maar heel weinig over z’n toekomst, alleen dat het vertrek van GP daar geen invloed op heeft….
      Alle opties zijn dus nog steeds open…..
      Hij heeft ook aangegeven dat de huidige wijzigingen slechts een klein stapje is, en waarschijnlijk nauwelijks invloed heeft.
      Richting 2027 zal er nog een flinke stap gezet moeten worden om de F1 weer F1 te laten worden.
      Ook Stroll heeft z’n hart gelucht, en is compleet uit z’n plaat gegaan over de huidige staat van de F1, misschien nog wel harder dan Max heeft gedaan…..
      Ik zeg Lance for president……!

      • + 4
      • 30 apr 2026 - 23:03

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar