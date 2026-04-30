Max Verstappen heeft tijdens de mediadag in Miami voor het eerst uitgebreid gereageerd op de aangepaste F1-regels. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft ook aangegeven wat dit betekent voor zijn toekomst in de sport, hij stelt dat er niets nieuws te melden is.

Verstappen maakte er vorige maand geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe F1-regels. Sterker nog, hij ging door de nieuwe regels nadenken over zijn toekomst in de sport. Het zorgde voor veel speculatie, en het feit dat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn overstap naar McLaren aankondigde, maakte het niet beter. Verstappen meldde zich in de tussentijd op de Nürburgring, en leek de Formule 1 even te willen reageren.

Hoe kijkt Verstappen naar de toekomst?

In de paddock in het Hard Rock Stadium in Miami ging Verstappen voor het eerst in op de huidige situatie. In gesprek met de internationale media werd hij gevraagd naar hoe hij hier nu in staat: "Niets nieuws, om eerlijk te zijn, wat dat betreft."

De regelwijzigingen zorgen er niet voor dat Verstappen slingers gaat ophangen: "De afgelopen weken was ik druk met andere dingen, maar ik heb nog tijd en ik neem er ook de tijd voor. Dit is een stapje, maar richting volgend jaar hebben we veel meer nodig dan een stapje." Het vertrek van Lambiase staat hier in ieder geval los van: "Dat heeft er niets mee te maken."

Hoe was het gesprek met Lambiase?

Verstappen maakt ook direct duidelijk dat hij het niet erg vindt dat Lambiase weggaat. Hij kan hem heel erg goed begrijpen: "Ik heb dat al uitgelegd in Nederland, hoe het is gegaan met GP. Hij en ik hebben een heel eerlijke en open relatie, dus dat was allemaal echt prima. Ik heb toen ook gezegd dat ik hem hoe dan ook het allerbeste wens."

Verstappen legt ook uit hoe ze hier binnen Red Bull mee omgaan: "Voor mij was er geen sprake van kwaad bloed. En als team kijken we natuurlijk ook naar de toekomst. Je wil volgens mij altijd innoveren en verbeteren, en dat is precies wat we op dit moment aan het doen zijn."

Sterke band met Lambiase

Verstappen werkt sinds 2016 samen met Lambiase, en beschouwt hem als een vriend. De Nederlander stelde eerder dat hij zou stoppen als Lambiase stopt, maar lijkt daar nu dus toch op terug te komen. Lambiase zal eind volgend jaar stoppen bij Red Bull, waarna hij begin 2028 de overstap maakt naar McLaren.