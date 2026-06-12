Andrea Kimi Antonelli is hard op weg om Italiaanse Formule 1-geschiedenis te schrijven. Hij kan dit weekend in Barcelona zijn zesde Grand Prix op rij winnen, en daarmee kan hij een grote stap in de geschiedenisboekjes zetten. Antonelli kan dit jaar al de beste Italiaanse F1-coureur ooit worden.

Autosport is groot in Italië, maar toch vallen hun prestaties in de Formule 1 al jaren tegen. In de jaren '50 werden er nog wel wereldtitels gepakt met Giuseppe Farina en Alberto Ascari, maar daarna stagneerden de successen. Ferrari groeide uit tot een grote naam in de sport, maar de scharlakenrode bolides werden zelden bestuurd door een Italiaanse coureur, laat staan dat er eentje tussen zat die veel wist te winnen.

Liever geen vergelijkingen

Ascari is met dertien zeges de Italiaan met de meeste overwinningen, maar de kans is aanwezig dat dit record dit jaar al uit de boeken wordt gereden. Als Antonelli op dit tempo doorgaat, dan kan het record van Ascar sneuvelen. De jonge Mercedes-coureur staat immers al op vijf zeges, en staat daarmee op gelijke hoogte met Farina. Als hij dit weekend in Barcelona weet te winnen, dan komt hij op gelijke hoogte met Riccardo Patrese.

Voor Antonelli zeggen dit soort records weinig, en hij liet dit weekend al doorschemeren dat hij niets heeft met het vergelijken van zichzelf met historische helden. Antonelli werd in de afgelopen weken bijvoorbeeld vergeleken met Ayrton Senna, maar dat ziet hij zelf niet zitten.

In de voetsporen van grootheden

Antonelli blijft gefocust, en is vooralsnog de grote favoriet voor de wereldtitel. Hij heeft al vijf van de zes Grands Prix van dit seizoen gewonnen, en kan dit weekend het aantal zeges van zijn teamgenoot George Russell evenaren. Ook dit is voor Antonelli niet heel boeiend, want zijn blik is stiekem gericht op de wereldtitel.

Als Antonelli dit jaar de wereldtitel pakt, dan is hij de derde Italiaan uit de geschiedenis van de sport die dit voor elkaar krijgt. Na Farina en Ascari kwamen er immers weinig Italianen in de buurt van het goud. Naast Antonelli wisten deze eeuw alleen Giancarlo Fisichella en Jarno Trulli als Italiaan een Grand Prix te winnen.