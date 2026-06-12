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F1-geschiedenis lonkt voor verbazingwekkende Antonelli

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F1-geschiedenis lonkt voor verbazingwekkende Antonelli

Andrea Kimi Antonelli is hard op weg om Italiaanse Formule 1-geschiedenis te schrijven. Hij kan dit weekend in Barcelona zijn zesde Grand Prix op rij winnen, en daarmee kan hij een grote stap in de geschiedenisboekjes zetten. Antonelli kan dit jaar al de beste Italiaanse F1-coureur ooit worden.

Autosport is groot in Italië, maar toch vallen hun prestaties in de Formule 1 al jaren tegen. In de jaren '50 werden er nog wel wereldtitels gepakt met Giuseppe Farina en Alberto Ascari, maar daarna stagneerden de successen. Ferrari groeide uit tot een grote naam in de sport, maar de scharlakenrode bolides werden zelden bestuurd door een Italiaanse coureur, laat staan dat er eentje tussen zat die veel wist te winnen.

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Liever geen vergelijkingen

Ascari is met dertien zeges de Italiaan met de meeste overwinningen, maar de kans is aanwezig dat dit record dit jaar al uit de boeken wordt gereden. Als Antonelli op dit tempo doorgaat, dan kan het record van Ascar sneuvelen. De jonge Mercedes-coureur staat immers al op vijf zeges, en staat daarmee op gelijke hoogte met Farina. Als hij dit weekend in Barcelona weet te winnen, dan komt hij op gelijke hoogte met Riccardo Patrese.

Voor Antonelli zeggen dit soort records weinig, en hij liet dit weekend al doorschemeren dat hij niets heeft met het vergelijken van zichzelf met historische helden. Antonelli werd in de afgelopen weken bijvoorbeeld vergeleken met Ayrton Senna, maar dat ziet hij zelf niet zitten. 

In de voetsporen van grootheden

Antonelli blijft gefocust, en is vooralsnog de grote favoriet voor de wereldtitel. Hij heeft al vijf van de zes Grands Prix van dit seizoen gewonnen, en kan dit weekend het aantal zeges van zijn teamgenoot George Russell evenaren. Ook dit is voor Antonelli niet heel boeiend, want zijn blik is stiekem gericht op de wereldtitel. 

Als Antonelli dit jaar de wereldtitel pakt, dan is hij de derde Italiaan uit de geschiedenis van de sport die dit voor elkaar krijgt. Na Farina en Ascari kwamen er immers weinig Italianen in de buurt van het goud. Naast Antonelli wisten deze eeuw alleen Giancarlo Fisichella en Jarno Trulli als Italiaan een Grand Prix te winnen.

Beri

Posts: 6.926

[i]Na Farina en Ascari kwamen er immers weinig Italianen in de buurt van het goud.[/i]

Alboreto draait zich om in zijn graf. Echt hele hele hele slechte journalistiek dit.

  • 2
  • 12 jun 2026 - 10:04
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.699

    "Naast Antonelli wisten deze eeuw alleen Giancarlo Fisichella en Jarno Trulli als Italiaan een Grand Prix te winnen."

    Dat is tenminste nog iets want als Brit, Duitser, Fransoos, Belg, Nederlander, Zweed, Noor, Deen, Luxemburger, Pool, Oostenrijker, Zwitser, Portugees, Hongaar, Roemeen, Bulgaar, Monegask San Marinees of Andorrees (om het maar in de buurt te houden), wisten Fisichella en Trulli geen enkele GP te winnen...

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 09:39
  • Beri

    Posts: 6.926

    Na Farina en Ascari kwamen er immers weinig Italianen in de buurt van het goud.

    Alboreto draait zich om in zijn graf. Echt hele hele hele slechte journalistiek dit.

    • + 2
    • 12 jun 2026 - 10:04

ES Grand Prix van Spanje

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    Race / Startgrid

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    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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ESGrand Prix van Spanje

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
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Racing Bulls
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Williams
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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