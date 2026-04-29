Verstappen-gekte zorgt voor regelwijziging op Nürburgring

Max Verstappen verschijnt aankomende maand aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Hij heeft voor een enorme aandachtsboost voor de race gezorgd, en dat is ook terug te zien in de deelnemerslijst. De organisatie heeft namelijk besloten om meer deelnemers toe te laten dan de voorgeschreven limiet van 150 auto's.

Verstappens deelnames aan races op de Nürburgring hebben voor een soort gekte gezorgd. De kijkersaantallen zijn flink gestegen, er worden meer tickets verkocht en veel coureurs willen de baan delen met de viervoudig wereldkampioen Formule 1. De interesse voor de 24 uur van de Nürburgring was dan ook groot, en de organisatie liet eerder al weten dat de limiet van 150 deelnemende auto's was bereikt. Nu hebben ze zelf besloten om meer auto's toe te laten.

De organisatie laat namelijk weten dat er in mei nog 150, maar 161 auto's aan de 24 uur van de Nürburgring zullen deelnemen. Het is het grootste deelnemersveld in jaren; in 2014 stonden er met 165 auto's voor het laatst meer teams op de deelnemerslijst. Voor de organisatie was dit geen makkelijk besluit, maar met behulp van de teams is er genoeg ruimte gecreëerd om alle 161 auto's een plekje te geven.

Het team van Verstappen

Verstappen zal tijdens de 24 uur van de Nürburgring zijn Mercedes-AMG GT3 delen met de ervaren Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella. Ze zullen uitkomen in de topklasse, waar ze volgens de organisatie concurrentie zullen krijgen van 39 andere auto's. Er verschijnen negen verschillende fabrikanten aan de start in de topklasse, en er staan al veel topcoureurs op de startlijst.

Wie kunnen Verstappen uitdagen?

Zo lijkt de Grello Porsche #911 een grote tegenstander te worden van Team Verstappen. Deze auto wordt bestuurd door de fabriekscoureurs Kevin Estre, Thomas Preining en Ayhancan Güven. Twee van deze coureurs wisten in de afgelopen jaren een DTM-titel te veroveren, terwijl Estre geldt als één van de beste GT3-coureurs ter wereld.  Verder zal ook de Audi met Verstappens rivaal Christopher Haase aan de start verschijnen, en staat ook Thierry Vermeulen op de voorlopige deelnemerslijst. 

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.621

    Dat is vreselijk dramatisch nieuws voor Team Verstappen, het team krijgt er nog elf woeste, wilde, levensgevaarlijke concurrenten bij...

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 13:05
    • da_bartman

      Posts: 6.569

      en zeker als dat nieuws vlak voor 24 uurs race komt. 😶

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 14:04
    • Larry Perkins

      Posts: 64.621

      Wellicht dat Raymond Vermeulen nog wat in het reglement kan vinden, dat het besluit te laat genomen is of zo, anders zijn de druiven zuur voor Max en zijn kornuiten...

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 14:08
    • Regenrace

      Posts: 2.600

      We moeten natuurlijk niet al die Simca's en Fiat 500's tot de concurrentie rekenen. Per saldo zijn er maar handvol serieuze kandidaten. De rest staat klaar om selfies te nemen. In zekere zin is het een beetje 'Pick your battles' voor Verstappen.

      • + 0
      • 29 apr 2026 - 15:49
  • Bertrand Gachot

    Posts: 542

    Team Zolder heeft hiervoor al gewaarschuwd, het is leuk dat bv Parkplatz 4 wordt opgeknapt met de Euros van de Orange Army (Pommes in 2025: 2,50 euro, Pommes in 2026: 6 euro), maar ook een circuit van deze lengte en proporties daaromheen heeft met de faciliteiten uit 1975 (laatste serieuze "opknapbeurt") zijn limieten.

    • + 0
    • 29 apr 2026 - 14:01

