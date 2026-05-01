Het Nürburgring-avontuur van Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de F1-paddock in Miami. Regerend wereldkampioen Lando Norris reed in de aprilbreak zelf ook op de Nordschleife, en hij heeft daarvan genoten. De Brit geniet van Verstappens avontuur, en hij stelt dat hij zijn vriend gaat aanmoedigen.

Verstappen neemt dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en nam in de aprilbreak deel aan de kwalificatieraces. Enkele dagen voor Verstappens terugkeer op de Ring, was Norris te vinden op het circuit. De teams van McLaren en Mercedes werkten immers een bandentest voor Pirelli af op het Grand Prix-circuit, en Norris werd door zijn team ook de Nordschleife opgestuurd voor een spectaculair rondje.

Heeft Norris genoten van zijn rondje?

In Miami kijkt hij in gesprek met de internationale media grijnzend terug op dat rondje: "Het was het leukste wat ik dit jaar heb gedaan! Het was echt geweldig. Ook omdat het een circuit is waarop ik al jaren rijd in Gran Turismo en iRacing. Het is ook al jaren onderdeel van de simulator. Het is zo'n baan waar iedereen gewoon een keertje wil rijden, of je nu een coureur bent of niet. Het is altijd gaaf om dat te doen omdat het zo uniek is."

"Ik had wel het gevoel dat ik geluk had. Volgens mij kun je op dit circuit in elke auto rijden en dan heb je waarschijnlijk heel veel plezier. Zelfs in een McLaren is het eng en leuk tegelijk, maar het was gaaf dat ik deze van mijn lijstje kon afvinken. Hoewel ik al heel lang in de Formule 1 zit en vaak op de Nürburgring ben geweest, was dit mijn eerste kans om ook echt op de Nordschleife te rijden."

'Ik heb naar Max gekeken'

Norris trad in de voetsporen van Verstappen, en hij geniet van het avontuur van zijn vriend: "Ik heb alle onboards gezien en ik kende het circuit al uit mijn hoofd. Dus alhoewel het de eerste keer was, voelde het alsof ik het circuit al kende. Ik heb ook gekeken naar alle GT3-races die Max heeft gereden, en ook naar een paar vrienden van mij in de GT3-racerij, dus ik volg het al jaren."

Lastig en risicovol

Dat hij er nu zelf heeft gereden, was in ieder geval bijzonder: "Het was mooi om nu echt een eigen beeld te krijgen van het circuit, en het voldoet zeker aan de verwachtingen. Natuurlijk is het een lastige en risicovolle baan, en het is triest dat er bij de vorige race iemand is overleden. Het is niet alleen dit circuit waar het kan gebeuren, dat kan op elke baan met vergelijkbare gevolgen."

"Het is heel jammer dat dit het geval is en het is verdrietig voor de hele autosport, maar de 24 uur van de Nürburgring blijft één van de beste races ter wereld."

Gaat Norris kijken?

Verstappen kan in ieder geval op steun rekenen van Norris: "Ik ga zeker kijken, misschien niet de volledige 24 uur, maar zoveel mogelijk. Ik ga Max ook aanmoedigen, want hij is een gast die ik enorm respecteer. Ik heb er in de afgelopen weken van genoten om hem bezig te zien. Het is gaaf om hem te volgen, dus ik ga zeker kijken."