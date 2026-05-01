De toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen wil volgens Juan Pablo Montoya overstappen naar Mercedes. De Colombiaan is overtuigd van zijn zaak, en stelt zelfs dat Verstappen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft gesproken over zijn toekomst.

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de huidige F1-regels, en dat hij baalt van de situatie bij Red Bull. Het team heeft Verstappen nog geen racewinnende auto gegeven, en alhoewel Verstappen hard met het team zoekt naar oplossingen, stellen analisten dat hij gaat vertrekken. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het team van Mercedes, waar ze dit jaar beschikken over de snelste auto.

Wat ziet Montoya in zijn glazenbol?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya verwacht een enorme transfer, en stelt in gesprek met Betpack dat Verstappen hier ook over heeft gesproken met de hoge heren van de sport: "Ik weet zeker dat Max met Stefano Domenicali heeft gesproken over waar hij volgend jaar wil rijden."

Volgens de Colombiaan is het goed te begrijpen dat Verstappen momenteel baalt. De oud-coureur ziet één logische kandidaat om Verstappen te verleiden tot een overstap: "Ik denk dat hij naar Mercedes wil, absoluut. Dat zou ik ook doen als ik Max was."

Wie moet er plaatsmaken?

Mocht Verstappen écht vertrekken naar Mercedes, dan moet er een puzzel worden gelegd. Bij de Duitse renstal staan er immers twee absolute topcoureurs onder contract: "Het enige probleem dat ze daar zouden kunnen hebben, is als George Russell de wereldtitel wint. Laat je dan de wereldkampioen gaan, of laat je de belofte Andrea Kimi Antonelli vertrekken? Ik denk dat ze dan Kimi houden."

Hoe ging Mercedes eerder om met de geruchten?

Antonelli is in ieder geval goed aan het seizoen begonnen, want hij voert na drie raceweekenden het wereldkampioenschap aan met een minimale voorsprong op zijn teamgenoot Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde eerder al op de geruchten over Verstappen, maar stelde toen dat het onzin was.

Het is bekend dat Wolff gecharmeerd is van Verstappen, en hij flirtte vorig jaar opzichtig met de Nederlander. Maandenlang gonsde het van de geruchten over de toekomst, maar uiteindelijk besloot Verstappen in de zomer zelf om bij Red Bull te blijven. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal, maar hij zou wel beschikken over clausules die ervoor kunnen zorgen dat hij eerder kan vertrekken.