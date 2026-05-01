'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

'Verstappen praat met F1-top over toekomst en wil naar Mercedes'

De toekomst van Max Verstappen blijft hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen wil volgens Juan Pablo Montoya overstappen naar Mercedes. De Colombiaan is overtuigd van zijn zaak, en stelt zelfs dat Verstappen met Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft gesproken over zijn toekomst.

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de huidige F1-regels, en dat hij baalt van de situatie bij Red Bull. Het team heeft Verstappen nog geen racewinnende auto gegeven, en alhoewel Verstappen hard met het team zoekt naar oplossingen, stellen analisten dat hij gaat vertrekken. Hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het team van Mercedes, waar ze dit jaar beschikken over de snelste auto.

Wat ziet Montoya in zijn glazenbol?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya verwacht een enorme transfer, en stelt in gesprek met Betpack dat Verstappen hier ook over heeft gesproken met de hoge heren van de sport: "Ik weet zeker dat Max met Stefano Domenicali heeft gesproken over waar hij volgend jaar wil rijden."

Volgens de Colombiaan is het goed te begrijpen dat Verstappen momenteel baalt. De oud-coureur ziet één logische kandidaat om Verstappen te verleiden tot een overstap: "Ik denk dat hij naar Mercedes wil, absoluut. Dat zou ik ook doen als ik Max was."

Wie moet er plaatsmaken?

Mocht Verstappen écht vertrekken naar Mercedes, dan moet er een puzzel worden gelegd. Bij de Duitse renstal staan er immers twee absolute topcoureurs onder contract: "Het enige probleem dat ze daar zouden kunnen hebben, is als George Russell de wereldtitel wint. Laat je dan de wereldkampioen gaan, of laat je de belofte Andrea Kimi Antonelli vertrekken? Ik denk dat ze dan Kimi houden."

Hoe ging Mercedes eerder om met de geruchten?

Antonelli is in ieder geval goed aan het seizoen begonnen, want hij voert na drie raceweekenden het wereldkampioenschap aan met een minimale voorsprong op zijn teamgenoot Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde eerder al op de geruchten over Verstappen, maar stelde toen dat het onzin was.

Het is bekend dat Wolff gecharmeerd is van Verstappen, en hij flirtte vorig jaar opzichtig met de Nederlander. Maandenlang gonsde het van de geruchten over de toekomst, maar uiteindelijk besloot Verstappen in de zomer zelf om bij Red Bull te blijven. Hij beschikt over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse renstal, maar hij zou wel beschikken over clausules die ervoor kunnen zorgen dat hij eerder kan vertrekken.

F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Mercedes Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.317

    Het is wel grappig om te raden van wie de 'quote' in de artikeltitels afkomstig is, een beetje een spelletje dus.

    Ik heb het in de afgelopen 2 weken elke keer goed als het Juan Pablo betreft. Er zit blijkbaar iets kenmerkends in zijn uitspraken

    • + 5
    • 1 mei 2026 - 12:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.140

    Tuurlijk.
    Max gaat aan Stefano Domenicali vragen of hij naar Mercedes mag gaan.

    Wat JP gebruikt weet ik niet, maar daar wil ik ook wel 'n lijntje van.

    • + 10
    • 1 mei 2026 - 12:12
    • Rocks

      Posts: 1.076

      Hij zit aan de schelvispekel 😎

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 12:20
    • d@nny

      Posts: 3.604

      Zijn zetpillen die hij gebruikt, hele grote. Douwt ie zo z’n anus binnen.

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 13:02
    • Schaik

      Posts: 260

      Nou, het is algemeen bekend dat Ecclestone zich vroeger ook wel eens mengde in transfers om topcoureurs tevreden te houden en zo binnen de F1 te houden om de marktwaarde van het product F1 hoog te houden.

      Zonder Max of Lewis gaat het circus echt wel door, maar het zijn toch 2 namen die je er graag bij hebt.

      • + 4
      • 1 mei 2026 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 64.661

      Bernie was echt The Boss , Stefano Domenicali - de parasiet van de Formule 1 - is slechts een loopjongen van Liberty Media...

      • + 3
      • 1 mei 2026 - 13:55
    • The Wolf

      Posts: 722

      ik mis Bernie, kan hij z'n circus niet terug kopen, die vent wordt toch wel 150 jaar dus alle tijd om F1 te fiksen lijkt me..

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 14:04
  • Flexwing

    Posts: 356

    Jp praat aleen maar poep praat wat een mafkees is dit zeg

    • + 3
    • 1 mei 2026 - 12:31
    • schwantz34

      Posts: 41.956

      Juan Poepla Montoya!

      • + 4
      • 1 mei 2026 - 12:51
    • The Wolf

      Posts: 722

      koning keizer admiraal...
      jan poepla kont-toya kennen ze allemaal

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 13:59
  • koppie toe

    Posts: 5.266

    Als dat zo is had ie er dit jaar al moeten rijden.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 12:59
  • Larry Perkins

    Posts: 64.661

    Montoya, Pablo en Juan, alle drie zouden ze moeten worden opgesloten in een paviljoen van een zorginstelling. Ome Ralf er nog bij, dan kunnen ze klaverjassen...

    Dan kun je beter hier naar luisteren:

    F1-update: Max Verstappen spreekt zich uit over aangepaste F1-regels, weer spelbreker in Miami?
    (10,40 minuten)
    https://youtu.be/RkTLh_zqnrk

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 13:34
  • AUDI_F1

    Posts: 3.723

    Tuurlijk JPM weet het weer. Ach ach ach man.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 14:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

