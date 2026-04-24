'Red Bull moet Verstappen Nürburgring-verbod geven"

Max Verstappen neemt aankomende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race nam hij afgelopen weekend deel aan de kwalificatieraces. De racewereld werd hier opgeschrikt door een fatale crash, en Juan Pablo Montoya stelt dan ook dat Red Bull Verstappen moet verbieden deel te nemen.

Afgelopen weekend stonden de kwalificatieraces op de Nürburgring Nordschleife op het programma. Op zaterdag werd de race al snel stilgelegd na een vreselijk ongeval op de Nordschleife waarbij de 66-jarige Juha Miettinen om het leven kwam. Er ging een schokgolf door de racewereld, en een dag later werd er een minuut stilte gehouden voorafgaand aan de tweede kwalificatierace.

Moet Red Bull ingrijpen?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya schrok van het ongeluk. In zijn podcast MontoyAS is de Colombiaan eerlijk: "Ik heb hier een vraag over. Ik weet dat wat er gebeurd is verschrikkelijk is. Denk jij dat Red Bull op basis daarvan zou heroverwegen welke toestemming ze Max geven om in die auto's te rijden?"

Montoya wacht het antwoord niet af, en komt direct met zijn conclusie: "Nee, omdat ze bang zijn hem te verliezen. Maar zouden ze hem een verbod op moeten leggen? Honderd procent. Nee, sorry. Tweehonderd procent!"

Volgens Montoya zijn de risico's veel te groot: "Er kan een ongeluk gebeuren, dat hij zijn arm of been breekt. Het geld dat Red Bull in hem heeft geïnvesteerd, zou genoeg reden moeten zijn om te zeggen: 'Kijk, we hebben je een kans gegeven, maar met dit ongeluk heroverwegen we het en vinden we dat dit niet meer zou moeten gebeuren.'"

'Ik had een verbod opgelegd'

Als Montoya in de schoenen van teambaas Laurent Mekies had gestaan, had hij hard ingegrepen: "Persoonlijk zou ik een verbod hebben gegeven. Ik had Max gebeld en gezegd: 'Meneer, alsjeblieft, stap niet meer in de auto. Het is iets waarvan ik denk dat ze het echt moeten heroverwegen."

"Het is bijvoorbeeld zo dat ik tijdens mijn loopbaan meerdere keren ben uitgenodigd om met rallyauto's te rijden en tests te doen. Ik had dat geweldig gevonden, maar ze hebben me nooit laten rijden. Je bent aan het investeren in de coureur, en dat is een grote investering. Dat moet je hem beschermen, begrijp je?"

  • John6

    Posts: 11.580

    Welnee, Red Bull staat voor gevaarlijke sporten, dat sponsoren ze ook, er gaat helemaal niemand tegen Max zeggen stoppen met die onzin.

    • + 5
    • 24 apr 2026 - 15:32
    • VestAan

      Posts: 758

      Als dat gebeurd dan trekt Max exht wel zijn exit-clausule-kaart. Bovendien is het alleen echt levensgevaarlijk als je uitstapt terwijl er nog een hoop auto's achter je op de baan aanhet racen zijn.
      De gecrashte auto's hadden allemaal nog een intakte rolkooi, dus qua veiligheid zijn de GT3 auto's wel in orde.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 15:38
  • Need5Speed

    Posts: 3.728

    Tuurlijk JPM.
    Red Bull weet precies wat ze moeten doen om Max tevreden te houden. Als het niet lukt door een goede auto neer te zetten dan moeten ze dit soort dingen toelaten.
    Er zit een risico in, natuurlijk. Maar het risico voor Red Bull is veel groter als ze het verbieden, dan is hij zo weg.

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 15:41
  • Larry Perkins

    Posts: 64.518

    "Ze moeten Verstappen ook verbieden om een straat over te steken, want straks komt er een bus aan.
    Tevens mag Verstappen niet meer over de Corniche Moyenne (D51) rijden, de weg waar Prinses Grace van Monaco in een haarspeldbocht van de weg afschoot en verongelukte", aldus de goed geïnformeerde Juan Pablo...

    • + 1
    • 24 apr 2026 - 15:55
    • TylaHunter

      Posts: 10.629

      Ik begrijp eigenlijk al jaren niet waarom Juan een podium heeft gekregen. De man verliet zelf de sport mede om de vooringenomenheid van de media en is nu zelf op die manier bezig. Je kan t niet serieus nemen.

      • + 0
      • 24 apr 2026 - 16:01
  • Aajd Flupke

    Posts: 138

    Ik verbied JPM dat ie nog commentaar geeft over wat dan ook...

    • + 0
    • 24 apr 2026 - 16:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

