Max Verstappen neemt aankomende maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op deze race nam hij afgelopen weekend deel aan de kwalificatieraces. De racewereld werd hier opgeschrikt door een fatale crash, en Juan Pablo Montoya stelt dan ook dat Red Bull Verstappen moet verbieden deel te nemen.

Afgelopen weekend stonden de kwalificatieraces op de Nürburgring Nordschleife op het programma. Op zaterdag werd de race al snel stilgelegd na een vreselijk ongeval op de Nordschleife waarbij de 66-jarige Juha Miettinen om het leven kwam. Er ging een schokgolf door de racewereld, en een dag later werd er een minuut stilte gehouden voorafgaand aan de tweede kwalificatierace.

Moet Red Bull ingrijpen?

Oud-coureur Juan Pablo Montoya schrok van het ongeluk. In zijn podcast MontoyAS is de Colombiaan eerlijk: "Ik heb hier een vraag over. Ik weet dat wat er gebeurd is verschrikkelijk is. Denk jij dat Red Bull op basis daarvan zou heroverwegen welke toestemming ze Max geven om in die auto's te rijden?"

Montoya wacht het antwoord niet af, en komt direct met zijn conclusie: "Nee, omdat ze bang zijn hem te verliezen. Maar zouden ze hem een verbod op moeten leggen? Honderd procent. Nee, sorry. Tweehonderd procent!"

Volgens Montoya zijn de risico's veel te groot: "Er kan een ongeluk gebeuren, dat hij zijn arm of been breekt. Het geld dat Red Bull in hem heeft geïnvesteerd, zou genoeg reden moeten zijn om te zeggen: 'Kijk, we hebben je een kans gegeven, maar met dit ongeluk heroverwegen we het en vinden we dat dit niet meer zou moeten gebeuren.'"

'Ik had een verbod opgelegd'

Als Montoya in de schoenen van teambaas Laurent Mekies had gestaan, had hij hard ingegrepen: "Persoonlijk zou ik een verbod hebben gegeven. Ik had Max gebeld en gezegd: 'Meneer, alsjeblieft, stap niet meer in de auto. Het is iets waarvan ik denk dat ze het echt moeten heroverwegen."

"Het is bijvoorbeeld zo dat ik tijdens mijn loopbaan meerdere keren ben uitgenodigd om met rallyauto's te rijden en tests te doen. Ik had dat geweldig gevonden, maar ze hebben me nooit laten rijden. Je bent aan het investeren in de coureur, en dat is een grote investering. Dat moet je hem beschermen, begrijp je?"