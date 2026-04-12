Verstappen wederom gewild: "Dit is het moment voor Wolff"

Verstappen wederom gewild: "Dit is het moment voor Wolff"

Het nieuws rond Gianpiero Lambiase houdt de Formule 1 al dagen in zijn greep. De vaste race-engineer van Max Verstappen vertrekt eind 2027 bij Red Bull Racing en maakt in 2028 de overstap naar McLaren. Juan Pablo Montoyavolgt de ontwikkelingen op de voet en plaatst direct kanttekeningen bij de impact van die transfer.

Volgens Montoya is het vooral de timing die vragen oproept. “Het speelt al een tijdje op de achtergrond en nu begint alles op zijn plek te vallen”, klinkt het in de AS Colombia-podcast. “De echte vraag is: hoeveel invloed laat Red Bull hem nog hebben op de ontwikkeling van de auto, terwijl ze weten dat hij straks die kennis meeneemt naar McLaren?”

Twijfels over rol Lambiase bij Red Bull

Montoya ziet daarin een potentieel spanningsveld ontstaan binnen Red Bull. “Dat is geen eenvoudige situatie. Je wil blijven bouwen aan je wagen, maar tegelijk weet je dat iemand vertrekt naar een concurrent. Dat maakt elke beslissing gevoeliger.”

De Colombiaan trekt vervolgens een vergelijking met Mercedes. “Kijk naar wat daar gebeurt: Andrea Kimi Antonelli wint races en alles lijkt mee te zitten, terwijl George Russell net de pech aan zijn kant heeft. Dan zie je hoe snel dynamiek kan veranderen.” Volgens Montoya zou Toto Wolff dat moment kunnen aangrijpen. “Hij is altijd open geweest over zijn interesse in Max. Als Red Bull niet competitief blijkt, kan dit hét moment zijn om toe te slaan. Dan gaat Verstappen zelf ook kijken hoe hij daar wegkomt.”

Domino-effect rond McLaren en Ferrari

De overstap van Lambiase naar McLaren kan volgens Montoya bovendien een bredere stoelendans veroorzaken. “Hij krijgt daar een grotere rol dan bij Red Bull mogelijk was. Dat is iets waarvan Red Bull wist dat het ooit zou gebeuren, maar misschien hadden ze hem die kans ook zelf kunnen geven.”

Daarmee komt automatisch de positie van Andrea Stella in beeld. “Stella heeft zijn strepen al verdiend. Hij heeft het team opgebouwd en succes gebracht. Maar in deze sport telt ook wat er nog komt”, aldus Montoya. “En laten we eerlijk zijn: voor iemand als hij blijft Ferrari altijd een bijzondere optie.”

Montoya sluit af met een duidelijke waarschuwing. “Als je alles samenlegt, kan dit voor McLaren zomaar anders uitpakken dan verwacht. Het lijkt een versterking, maar het kan evengoed een schokgolf veroorzaken binnen het team.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Mercedes Red Bull Racing

Reacties (16)

  • Ernie5335

    Posts: 5.810

    Kunnen we niet gewoon weer gaan racen? 🙄

    • + 4
    • 12 apr 2026 - 09:39
    • f(1)orum

      Posts: 9.965

      racen.........?

      • + 6
      • 12 apr 2026 - 09:44
    • koppie toe

      Posts: 5.240

      Ben nog aan het opladen.

      • + 9
      • 12 apr 2026 - 09:58
    • monzaron

      Posts: 894

      Ik Laat dat f1 racen maar voor even los. Ik kijk voorlopig niet meer naar de F1-electric. Laatste race voelde ik me als kijker bedrogen, en als de beelden ook nog gemanipuleerd worden, zoals de pole ronde van antonelli, tja……

      • + 7
      • 12 apr 2026 - 10:09
    • Sander

      Posts: 1.715

      Ffff mijn batterij is nu al leeg

      • + 4
      • 12 apr 2026 - 10:20
    • 919

      Posts: 4.261

      FIA says No.

      • + 1
      • 12 apr 2026 - 11:24
    • F1jos

      Posts: 5.138

      Even wuiven

      • + 1
      • 12 apr 2026 - 11:58
    • Mrduplex

      Posts: 1.734

      @Monzaron, het is zo vreemd,paar jaar terug baalde ik echt als er een paar weken geen races waren,nu voelt t allemaal gelaten en zit ik niet eens meer ongeduldig te wachten tot het weer begint.

      • + 2
      • 12 apr 2026 - 12:33
  • Pietje Bell

    Posts: 34.267

    Iedereen weet dat Max graag in de beste wagen wil zitten. Wie wil dat niet?!
    Wt men echter vergeet is dat hij wil racen en daar is nu geen sprake meer van.
    Dit kun je geen racen meer noemen.
    Tombazis doet er imo ook heel lakoniek over:

    "Geen complete regelwijziging, wel iets aanpassen

    Tombazis legt in The Guardian uit dat de huidige gesprekken gaan over enkele tweaks: "Het is niet zo dat we een complete herziening van de regels bespreken. We geloven dat de patiënt niet op de intensive care ligt; de patiënt hoeft alleen maar een paar appels per dag te eten en geen openhartoperatie te ondergaan." Daarbij benadrukt de Griek dat er wel iets aan de hand is en dat het ook bij de FIA is doorgedrongen dat er iets moet veranderen.

    Toch wil Tombazis niet zo ver gaan als enkele kritische fans of coureurs: "Ik wil ook weer niet zeggen: 'Het is een puinhoop.' We hebben fans die blij zijn met de show, we hebben een ongeluk gehad dat werd veroorzaakt door specifieke aspecten die we moeten oplossen en we hebben coureurs die vinden dat er dingen verbeterd kunnen worden."
    Daarbij is Tombazis van mening dat er eigenlijk altijd wel klachten zijn: "Ik weet niet of er ooit een situatie is waarin je als schoolhoofd of scheidsrechter altijd schouderklopjes krijgt.""

    Van oa. G P Fans.

    • + 0
    • 12 apr 2026 - 10:58
    • hupholland

      Posts: 9.829

      een complete regelwijziging kan toch ook helemaal niet? De hardware is ook prima, geweldig zelfs, ze zullen wat aan de verhoudingen gaan schroeven. Maar teams die nu goed gaan en hun winst juist pakken met het energiemanagement zullen niet zo happig zijn om in te stemmen.

      • + 0
      • 12 apr 2026 - 11:17
    • 919

      Posts: 4.261

      ’We hebben fans die blij zijn met de show’

      Fvck de fans die blij zijn met een show in plaats van races, en fvck de FIA en Tombazis.

      • + 4
      • 12 apr 2026 - 11:23
    • schwantz34

      Posts: 41.896

      Het is gewoon te bezopen voor woorden, en alleszeggend dat blind peerd Tombazis het verschil niet ziet en kan maken tussen échte F1 fans, en Mariokartrukbatterijregelfans!

      • + 4
      • 12 apr 2026 - 11:36
  • schwantz34

    Posts: 41.896

    De overstapweken zijn al vroeg begonnen dit jaar...

    • + 2
    • 12 apr 2026 - 11:26
  • Need5Speed

    Posts: 3.668

    Zoals altijd roept Montoya weer wat hij denkt zonder kennis te hebben van de feiten.
    Er zijn 8 miljard andere mensen op de wereld die ook niet weten hoe de vork in de steel zit, dus waarom komen we steeds weer bij JPM uit?

    • + 2
    • 12 apr 2026 - 11:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.988

      Omdat ze moeten kiezen tussen Juan Pablo Montoya of Jack Plooij.
      En Plooij heeft er he-le-maal geen verstand van.

      • + 0
      • 12 apr 2026 - 12:05
    • Need5Speed

      Posts: 3.668

      Breek me de bek niet open.

      • + 1
      • 12 apr 2026 - 12:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

