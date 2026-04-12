Het nieuws rond Gianpiero Lambiase houdt de Formule 1 al dagen in zijn greep. De vaste race-engineer van Max Verstappen vertrekt eind 2027 bij Red Bull Racing en maakt in 2028 de overstap naar McLaren. Juan Pablo Montoyavolgt de ontwikkelingen op de voet en plaatst direct kanttekeningen bij de impact van die transfer.

Volgens Montoya is het vooral de timing die vragen oproept. “Het speelt al een tijdje op de achtergrond en nu begint alles op zijn plek te vallen”, klinkt het in de AS Colombia-podcast. “De echte vraag is: hoeveel invloed laat Red Bull hem nog hebben op de ontwikkeling van de auto, terwijl ze weten dat hij straks die kennis meeneemt naar McLaren?”

Twijfels over rol Lambiase bij Red Bull

Montoya ziet daarin een potentieel spanningsveld ontstaan binnen Red Bull. “Dat is geen eenvoudige situatie. Je wil blijven bouwen aan je wagen, maar tegelijk weet je dat iemand vertrekt naar een concurrent. Dat maakt elke beslissing gevoeliger.”

De Colombiaan trekt vervolgens een vergelijking met Mercedes. “Kijk naar wat daar gebeurt: Andrea Kimi Antonelli wint races en alles lijkt mee te zitten, terwijl George Russell net de pech aan zijn kant heeft. Dan zie je hoe snel dynamiek kan veranderen.” Volgens Montoya zou Toto Wolff dat moment kunnen aangrijpen. “Hij is altijd open geweest over zijn interesse in Max. Als Red Bull niet competitief blijkt, kan dit hét moment zijn om toe te slaan. Dan gaat Verstappen zelf ook kijken hoe hij daar wegkomt.”

Domino-effect rond McLaren en Ferrari

De overstap van Lambiase naar McLaren kan volgens Montoya bovendien een bredere stoelendans veroorzaken. “Hij krijgt daar een grotere rol dan bij Red Bull mogelijk was. Dat is iets waarvan Red Bull wist dat het ooit zou gebeuren, maar misschien hadden ze hem die kans ook zelf kunnen geven.”

Daarmee komt automatisch de positie van Andrea Stella in beeld. “Stella heeft zijn strepen al verdiend. Hij heeft het team opgebouwd en succes gebracht. Maar in deze sport telt ook wat er nog komt”, aldus Montoya. “En laten we eerlijk zijn: voor iemand als hij blijft Ferrari altijd een bijzondere optie.”

Montoya sluit af met een duidelijke waarschuwing. “Als je alles samenlegt, kan dit voor McLaren zomaar anders uitpakken dan verwacht. Het lijkt een versterking, maar het kan evengoed een schokgolf veroorzaken binnen het team.”