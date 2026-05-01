Verstappen schrok zich rot na zien rallycrash vader Jos

Max Verstappen schrok zich afgelopen weekend rot toen hij de beelden zag van de harde rallycrash van zijn vader Jos. Verstappen senior sloeg over de kop tijdens een rally in België, en die beelden gingen de wereld over. Verstappen was opgelucht toen zijn vader de telefoon opnam.

Waar Verstappen nog steeds te vinden is op de Formule 1-circuits, racet zijn vader tegenwoordig op de Belgische gravelwegen. Het rallyrijden is niet zonder risico's, en daar kwam Verstappen senior afgelopen weekend op de harde manier achter. Hij ging te wijd in een bocht, raakte een boom en sloeg over de kop. Zijn Skoda was zwaar beschadigd, maar wonder boven wonder konden hij en zijn navigator zonder kleerscheuren uit het wrak kruipen.

Hoe reageerde Max Verstappen?

Zijn zoon Max Verstappen zat op dat moment thuis in Monaco, en hij schrok zich een hoedje toen hij de foto's op het internet zag. In Miami reageert Verstappen bij Viaplay op de crash. Hij werd gevraagd hoe het nu met zijn vader gaat: "Ja, alles gaat goed. Natuurlijk met zo'n klap zal je je niet altijd meteen honderd procent voelen. Uiteindelijk heeft hij veel geluk gehad, ook met zo'n crash. Gelukkig dat de auto natuurlijk ook zo sterk is."

Verstappen pakte er direct de telefoon bij toen hij zich wat er was gebeurd: "Toen ik de foto's zag toen ik wakker werd, was ik wel blij dat hij meteen de telefoon opnam."

Wat was de situatie?

Jos Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de Rally van Wallonië, die onderdeel uitmaakt van de BRC. Voorafgaand aan de rally kreeg hij al slecht nieuws, omdat zijn vaste navigator Renaud Jamoul moest afhaken vanwege een enkelbreuk. Hierdoor moest hij zijn Skoda Fabia RS Rally2 delen met Jasper Vermeulen, en dat leek goed te gaan. Na de eerste dag stonden ze op de derde plaats, maar op zondagochtend ging het dus mis.

De schade aan de door Sarrazin Motorsport geprepareerde Skoda was enorm. De achterzijde waarmee de baan werd geraakt was volledig van de auto gerukt, en het bospad waarover ze reden was bezaaid met onderdelen.

Nieuw hoofdstuk

Jos Verstappen houdt zich in de afgelopen jaren bezig met het rallyrijden. Tussen 1994 en 2003 was hij nog te vinden in de Formule 1, waar hij 107 Grands Prix reed. Hij was jarenlang de beste Nederlandse F1-coureur, maar zijn records werden al snel uit de boeken gereden door zijn zoon Max.

 

Reacties (1)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.139

    Ik kan me voorstellen dat je je zich helemaal de t*ring schrikt als dit bij je vader ziet gebeuren.

    Hetzelfde natuurlijk toen Jos dit bij Max zag gebeuren tijdens die mOorDAaNslAg op Silverstone.

    • 1 mei 2026 - 12:02

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

