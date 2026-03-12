user icon
Verstappen lacht: "Heb de simulator ingeruild voor Mario Kart!"

Verstappen lacht: "Heb de simulator ingeruild voor Mario Kart!"

De nieuwe Formule 1-regels hebben voor de nodige opschudding gezorgd in de racewereld. Tijdens het raceweekend in Australië uitten veel coureurs hun kritiek, en nu het circus is gearriveerd in China zijn die geluiden nog niet verdwenen. Een lachende Max Verstappen stelt dat hij zijn simulator heeft ingewisseld voor Mario Kart.

De nieuwe Formule 1-regels beleefden afgelopen weekend in Melbourne hun vuurdoop. De eerste reacties waren op zijn zachtst gezegd niet heel positief. Max Verstappen was eerder tijdens de testweken als negatief, en toen omschreef hij de nieuwe wagens als Formule E op steroïden en anti-racen. Achter die woorden bleef hij in Australië staan, en hij kreeg steeds meer medestanders.

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Het belangrijkste punt waar de coureurs op wijzen, is de batterij. Als deze leeg is, hebben de coureurs een enorm nadeel en het kan ook voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. In Australië waren er al veel inhaalacties, maar die werden vooral veroorzaakt door hoeveel energie er nog in de batterij zat. Verstappen omschreef het al als een soort Mario Kart, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc tijdens de race riep dat het voelde alsof hij een paddenstoel in dezelfde game inzette.

'Heb de simulator ingeruild voor mijn Nintendo'

De vergelijking met Mario Kart was ook in China nog niet verdwenen. Tijdens de persconferentie werd Verstappen gevraagd of meer in de simulator zitten een voordeel vormt, hij reageerde met een lach: "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden! Ik heb de simulator ingeruild voor mijn Nintendo Switch, om te oefenen met Mario Kart! Het vinden van de paddenstoelen gaat vrij goed. Het blauwe schild is weer iets moeilijker, maar ik ben er wel meebezig!"

Tot slot wijst Verstappen lachend naar de Bullet Bill, die de gamer in een raketje doet veranderen: "En de raket? Die is er nog steeds niet, maar die komt eraan!"

Gesprekken met de FIA

Verstappen maakte tijdens de persconferentie een ontspannen indruk, en hij zat gezellig te babbelen met Audi-coureur Gabriel Bortoleto. Daarnaast bevestigde hij dat hij al gesprekken heeft gevoerd met de FIA over de nieuwe regels.

integendeel, in mijn ogen is het zeker nodig.
en hij kant het zeggen door de status die hij verdient heeft wordt er daadwerkelijk geluisterd naar Max. En aangezien hetgeen hij zegt perfect in lijn ligt met hoe ik erover denk klinkt het mij als muziek in de oren, dus ik zeg vooral doorgaan (Barry ... [Lees verder]

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (20)

    Hahahaha (geen benul waar ie het over heeft....)

      Dat is logisch als te veel paddenstoelen eet, dan ga je wartaal uitslaan...

    Dit is toch zo onnodig?

    Je weet dat het speelt, je weet dat het gevoelig ligt, je bent in gesprek met de FIA er over .. waarom dan in godsnaam dit soort uitspraken doen

    Dit is niet meer "je mening geven en eerlijk zijn" , dit is het belachelijk maken.

      integendeel, in mijn ogen is het zeker nodig.
      en hij kant het zeggen door de status die hij verdient heeft wordt er daadwerkelijk geluisterd naar Max. En aangezien hetgeen hij zegt perfect in lijn ligt met hoe ik erover denk klinkt het mij als muziek in de oren, dus ik zeg vooral doorgaan (Barry stevens)

      @Herman: Jij weet natuurlijk, net zo min als ik, totaal niet wat er precies speelt tijdens die gesprekken. Wellicht wordt alles daar gedownplayed en vindt Verstappen c.s. het nodig om de boel publiekelijk 'scherp' te houden. Ik weet het niet en jij ook niet....

      @The Wollf het gaat niet om dat hij het zegt. Het gaat om de manier waarop. Prima dat je een probleem aan de kaak stelt, maar dit is de hele sport in het belachelijke trekken

      Dat hoort een sportman die zoveel aan de sport te danken heeft - in mijn ogen - niet te doen.

      Zeker niet als er gesprekken gaande zijn met de FIA.


      @f(1)orum Als jij het niet weet (net zoals ik) waarom zeg je dan "wellicht"?

      En als het zo is, zou ik er geen probleem mee hebben moest Max zeggen "we zijn in gesprek met de FIA maar de gesprekken lopen moeizaam".

      Hij maakt het inderdaad belachelijk, en terecht. De regels hoe ze nu op het moment zijn, zijn ook gewoon belachelijk.

      "Dat hoort een sportman die zoveel aan de sport te danken heeft - in mijn ogen - niet te doen."

      In jouw ogen inderdaad, in andermans ogen wel. Er is dus geen absolute waarheid hierin. Ieder zijn mening. :)

      Mijn inziens is dat gewoon geval beestje bij de naam noemen, als je zag hoe het in Australië ging dan kan zelfs een kind de link nog leggen tussen F1 en een flauwe Mario game

      @Herman: 'wellicht' geeft enkel aan dat ik, itt tot jouw stellige reactie, het niet weet en dient als onderbouwing waarom ik een dergelijke stellige reactie nu niet kan plaatsen.

      Aan Max Verstappen vragen politiek correct te zijn??? Volgens mij loop je dan nog niet zo lang mee. Hij spreekt vloeiend sarcasme en daar zullen we het mee moeten doen. Stoor je er aan? Je hoeft niet te luisteren.

      Ik denk dat het heel erg nodig is en dat het ook effect heeft.

      @Herman, je hebt al heel vaak aangegeven dat je vind dat Max zijn mond moet houden in de media over dit onderwerp of dat hij dat op de verkeerde manier doet.
      Nu zien we dat zijn uitspraken in diezelfde media er i.i.g. toe geleid hebben dat hij met de FIA ingesprek is. Bovendien zijn zowat alle coureurs het ondertussen met hem eens en beginnen zich er ook over uit te spreken.

      Iedereen doet dat op zijn manier, Max ook, en Max is daar heel bedreven en succesvol in gebleken.

      Volgens mij zijn de meeste F1-fans het er wel over eens dat de huidige regels niet F1 waardig zijn. Ik meen me te herinneren dat jij dat ook hebt aangegeven.
      Wat is dan het issue als mensen, uitgesproken mensen, er van alles aan doen om die regels veranderd te krijgen?

      @Had ik maar : "gezegd dat hij zijn mond moet houden" is misschien iets te sterk uitgedrukt. Me openlijk afgevraagd of de media het juiste kanaal is en of het echt in elk interview sowieso - daar heb je gelijk in.

      Het is een grens die ieder voor zich moet maken ... maar om nu topsport met Mario Kart te gaan vergelijken mja ... het zal wel humoristisch bedoeld zijn maar voor mij flirt je daar met een grens van belachelijk maken.

      En belachelijk maken moet je nooit doen - dat is onrespectvol. Sarcasme kan leuk en humoristisch zijn, maar je moet er altijd wat mee opletten dat het wel respectvol blijft en niet kwetsend wordt .

      F1 heeft Max gemaakt tot wat hij is - meer dan dat Max F1 maakt tot wat het is. F1 zal best wel blijven draaien zonder hem als het nodig is



      En dat staat los van het feit dat ik zelf ook geen fan ben van deze regels want - voor alle duidelijkheid - dat ben ik niet. (Al denk ik wel dat er mits wat tweaks iets van te maken valt, maar zoals ze nu zijn werkt het niet).

    Ik zou niet weten wie die Mario kart is....nooit gespeeld.
    Ik had het te druk met rollercoaster tycoon.
    En strippoker op de computer.
    Ik denk dat ik dat verkeerd speelde....ik zat altijd als enige in m'n blote bips.

      Dat is voor niemand leuk.

      Toch zeker niet voor die vrouwelijke postbode toen ze 'n pakje kwam afgeven.
      Ik deed de deur open en was vergeten dat ik in m'n blootje liep.
      Ze keek natuurlijk gelijk naar m'n stengeltje en begon hard te lachen...en ze liep schaterend naar haar fiets.

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
