De nieuwe Formule 1-regels hebben voor de nodige opschudding gezorgd in de racewereld. Tijdens het raceweekend in Australië uitten veel coureurs hun kritiek, en nu het circus is gearriveerd in China zijn die geluiden nog niet verdwenen. Een lachende Max Verstappen stelt dat hij zijn simulator heeft ingewisseld voor Mario Kart.

De nieuwe Formule 1-regels beleefden afgelopen weekend in Melbourne hun vuurdoop. De eerste reacties waren op zijn zachtst gezegd niet heel positief. Max Verstappen was eerder tijdens de testweken als negatief, en toen omschreef hij de nieuwe wagens als Formule E op steroïden en anti-racen. Achter die woorden bleef hij in Australië staan, en hij kreeg steeds meer medestanders.

Het belangrijkste punt waar de coureurs op wijzen, is de batterij. Als deze leeg is, hebben de coureurs een enorm nadeel en het kan ook voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. In Australië waren er al veel inhaalacties, maar die werden vooral veroorzaakt door hoeveel energie er nog in de batterij zat. Verstappen omschreef het al als een soort Mario Kart, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc tijdens de race riep dat het voelde alsof hij een paddenstoel in dezelfde game inzette.

'Heb de simulator ingeruild voor mijn Nintendo'

De vergelijking met Mario Kart was ook in China nog niet verdwenen. Tijdens de persconferentie werd Verstappen gevraagd of meer in de simulator zitten een voordeel vormt, hij reageerde met een lach: "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden! Ik heb de simulator ingeruild voor mijn Nintendo Switch, om te oefenen met Mario Kart! Het vinden van de paddenstoelen gaat vrij goed. Het blauwe schild is weer iets moeilijker, maar ik ben er wel meebezig!"

Tot slot wijst Verstappen lachend naar de Bullet Bill, die de gamer in een raketje doet veranderen: "En de raket? Die is er nog steeds niet, maar die komt eraan!"

Gesprekken met de FIA

Verstappen maakte tijdens de persconferentie een ontspannen indruk, en hij zat gezellig te babbelen met Audi-coureur Gabriel Bortoleto. Daarnaast bevestigde hij dat hij al gesprekken heeft gevoerd met de FIA over de nieuwe regels.