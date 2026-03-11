Voorafgaand aan het seizoen was iedereen het erover eens: Mercedes was de topfavoriet. Bij de Duitse renstal lachte men dat weg, maar nu het seizoen is begonnen kunnen ze er niet meer omheen draaien. George Russell won de Australische Grand Prix, en dat moet iedereen wakker schudden. Russell is dé titelfavoriet.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat niemand voorafgaand aan de race in Australië echt wist waar ze stonden. Iedereen keek naar elkaar, en de eerste vrije trainingen gaven ook geen duidelijk beeld van de verhoudingen. Al snel pakte Mercedes de handschoen op, en was het Russell die de snelste tijden op zijn naam wist te schrijven.

Is Russell de favoriet?

Russell staat al weken bovenaan bij de bookmakers, en lijkt ook nog altijd een streepje voor te hebben op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan geldt als een toptalent, maar hij is zijn wilde streken nog lang niet verloren. Ook in Australië was dat goed te zien toen hij in de derde vrije training zijn Mercedes volledig afschreef. Hij had het geluk dat Max Verstappen crashte in de kwalificatie, anders had hij vanuit het achterveld moeten starten.

De onervarenheid van Antonelli is niet de enige reden dat Russell nu de titelfavoriet is, want de Brit is simpelweg heel erg snel. Hij maakte geen enkele fout in Australië, en hij raakte ook niet in paniek toen de Ferrari's al raketten naar voren schoten bij de start. Russell ging het gevecht met Charles Leclerc aan, en wist enigszins eenvoudig te winnen.

De kracht van Russell

Voor de concurrentie moet dit een wake-upcall zijn, want Russell zal niet zomaar een foutje maken. In Australië pakte hij voor de zeventiende keer op rij punten, als hij vorig jaar niet was overgekookt in Monaco, had hij al anderhalf jaar in elke race punten gepakt.

Russell is stabiel, en staat vrijwel elk weekend garant voor punten. Zelfs in weekenden waar Mercedes het liet afweten, wist Russell in de afgelopen jaren punten te scoren. Voor een titelkandidaat is dit belangrijk, want een misstap kan zeer kostbaar zijn. Vraag dat maar aan Oscar Piastri, die vorig jaar de titel weggooide met een paar slechte weekenden.

Welke talenten heeft Russell nog meer?

Niet alleen zijn stabiele prestaties maken Russell tot een titelfavoriet, ook zijn gedrag naast de baan komt van pas. De Brit is naar de buitenwereld toe een soort ideale schoonzoon, die zelden echt iets extreem controversieels zegt. De enige keer dat hij echt fel werd, was toen hij in 2024 in een discussie belandde met Max Verstappen in Qatar. Volgens Verstappen gedroeg Russell zich achter de schermen heel anders, een geluid dat daarna vaker hoorbaar was.

Russell kan het diplomatieke spelletje dus ook spelen, en dat is niet onbelangrijk voor iemand die voor het goud wil gaan. Daarnaast is hij ook één van de kopstukken van rijdersvakbond GPDA, en weet hij dus wel hoe hij diplomatiek moet handelen.

Aankomend weekend mag Russell zich weer gaan bewijzen in China, maar reken erop dat hij weer punten pakt. Als hij weer weet te winnen, is de concurrentie gewaarschuwd.