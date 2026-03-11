user icon
Waarom George Russell dé titelfavoriet is in de Formule 1

Waarom George Russell dé titelfavoriet is in de Formule 1

Voorafgaand aan het seizoen was iedereen het erover eens: Mercedes was de topfavoriet. Bij de Duitse renstal lachte men dat weg, maar nu het seizoen is begonnen kunnen ze er niet meer omheen draaien. George Russell won de Australische Grand Prix, en dat moet iedereen wakker schudden. Russell is dé titelfavoriet.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat niemand voorafgaand aan de race in Australië echt wist waar ze stonden. Iedereen keek naar elkaar, en de eerste vrije trainingen gaven ook geen duidelijk beeld van de verhoudingen. Al snel pakte Mercedes de handschoen op, en was het Russell die de snelste tijden op zijn naam wist te schrijven.

Is Russell de favoriet?

Russell staat al weken bovenaan bij de bookmakers, en lijkt ook nog altijd een streepje voor te hebben op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan geldt als een toptalent, maar hij is zijn wilde streken nog lang niet verloren. Ook in Australië was dat goed te zien toen hij in de derde vrije training zijn Mercedes volledig afschreef. Hij had het geluk dat Max Verstappen crashte in de kwalificatie, anders had hij vanuit het achterveld moeten starten.

De onervarenheid van Antonelli is niet de enige reden dat Russell nu de titelfavoriet is, want de Brit is simpelweg heel erg snel. Hij maakte geen enkele fout in Australië, en hij raakte ook niet in paniek toen de Ferrari's al raketten naar voren schoten bij de start. Russell ging het gevecht met Charles Leclerc aan, en wist enigszins eenvoudig te winnen.

De kracht van Russell

Voor de concurrentie moet dit een wake-upcall zijn, want Russell zal niet zomaar een foutje maken. In Australië pakte hij voor de zeventiende keer op rij punten, als hij vorig jaar niet was overgekookt in Monaco, had hij al anderhalf jaar in elke race punten gepakt.

Russell is stabiel, en staat vrijwel elk weekend garant voor punten. Zelfs in weekenden waar Mercedes het liet afweten, wist Russell in de afgelopen jaren punten te scoren. Voor een titelkandidaat is dit belangrijk, want een misstap kan zeer kostbaar zijn. Vraag dat maar aan Oscar Piastri, die vorig jaar de titel weggooide met een paar slechte weekenden. 

Welke talenten heeft Russell nog meer?

Niet alleen zijn stabiele prestaties maken Russell tot een titelfavoriet, ook zijn gedrag naast de baan komt van pas. De Brit is naar de buitenwereld toe een soort ideale schoonzoon, die zelden echt iets extreem controversieels zegt. De enige keer dat hij echt fel werd, was toen hij in 2024 in een discussie belandde met Max Verstappen in Qatar. Volgens Verstappen gedroeg Russell zich achter de schermen heel anders, een geluid dat daarna vaker hoorbaar was.

Russell kan het diplomatieke spelletje dus ook spelen, en dat is niet onbelangrijk voor iemand die voor het goud wil gaan. Daarnaast is hij ook één van de kopstukken van rijdersvakbond GPDA, en weet hij dus wel hoe hij diplomatiek moet handelen.

Aankomend weekend mag Russell zich weer gaan bewijzen in China, maar reken erop dat hij weer punten pakt. Als hij weer weet te winnen, is de concurrentie gewaarschuwd. 

Edgar

Posts: 1.722

Waarom George Russell dé titelfavoriet is in de Formule 1?

Omdat Mercedes net als in 2014, wederom een beest van een auto gebouwd, echt niet vanwege zijn exceptionele rijkunsten oid....

  • 7
  • 11 maa 2026 - 13:42
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.701

    "Waarom George Russell dé titelfavoriet is in de Formule 1".

    Waarom?
    Omdat hij mijn vriend is....daarom!

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 13:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.701

      ....en bijna iedereen gunt hem dat dan ook.
      Oke, uitzonderingen daargelaten dan, maar dat zullen er nooit veel zijn.

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 13:39
  • Edgar

    Posts: 1.723

    Waarom George Russell dé titelfavoriet is in de Formule 1?

    Omdat Mercedes net als in 2014, wederom een beest van een auto gebouwd, echt niet vanwege zijn exceptionele rijkunsten oid....

    • + 7
    • 11 maa 2026 - 13:42
    • HermanInDeZon

      Posts: 775

      Jah, dat heb je met van die dominante wagens
      Krijg je altijd van die "halve" wereldkampioenen

      Gebeurt helaas wel vaker ... eerste jaren van de jaren 2000, 2022, 2023

      Hopelijk volgend jaar spannender!

      • + 2
      • 11 maa 2026 - 13:57
    • Damon Hill

      Posts: 19.746

      @Edgar,
      Het ene sluit het andere niet uit. Russell is gewoon 1 van de beste coureurs op de grid. Nee, niet dé beste, dat is overduidelijk Verstappen. Maar daarachter zijn Russell en Leclerc (niet perse in die volgorde) duidelijk de sterkste rijders, en pas daarachter Norris en Piastri (ook niet per se in die volgorde).

      Het is onbegrijpelijk dat mensen niet in kunnen, nee, niet in WILLEN zien dat Russell gewoon bij de top hoort. Heeft het in de Formule 2 uitmuntend gedaan, zeer sterk gedebuteerd bij Williams, het heel goed gedaan bij Mercedes tot nu toe en vorig jaar Antonelli gewoon gesloopt over een heel seizoen. Dan ben je dus gewoon heel goed.

      Dat een wagen dominant is, betekent niet dat de coureur die erin zit per se slechter is, dat slaat nergens op. Ook mannen als Prost, Senna en Schumacher hebben in absurd dominante wagens gereden.

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 14:03
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.018

      Damon Hill
      Klopt inderdaad dat Russell bij absolute top hoort. Verschil met Verstappen is zo goed als nihil. Verder laat Russell ook niets aan toeval over. Al een aantal seizoenen niet. Zonder die extra pitstop had hij makkelijk gewonnen tijdens zijn 1e race voor Mercedes. Iets wat voor Bottas heel moeilijk was om te verwerken toen.

      Prost, Senna en Schumacher waren de absolute toppers en zodra ze de snelste/dominante auto kregen - werd zon beetje alles door hun gewonnen.. Ik heb 1988 niet lijve gezien maar achteraf en als een McLaren de finish haalde dan was het automatisch een overwinning.

      Schumacher heeft het nog gekker gedaan..
      In 2002 werd Schumacher zelfs kampioen met nog wat.. 6 races te gaan ofzo.. bijna de helft van seizoen toen of iig 1/3 en - stond hij altijd op podium.
      Dat soort dingen van Schumacher zag je daarvoor niet en ook daarna niet.
      En dat is wat er gebeurt als een GOAT de snelste auto krijgt.

      Dat niveau verwacht ik niet van Russell of Verstappen maar ze zullen ook iedereen opvreten zodra ze de snelste/dominante auto hebben. Geen twijfel mogelijk.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 14:31
    • Aajd Flupke

      Posts: 108

      @Flying Dutchman je hebt het over Schumacher en dat er daarna zo'n niet meer is gezien. Heb jij 2023 gemist, toen zowat alle records uit de boeken zijn herschreven?

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 14:39
    • Edgar

      Posts: 1.723

      @Damon

      Je heb vast gelijk, maar ik kijk door een gekleurde bril: ik heb gewoon een godsgruwelijke t*ring hekel aan Russel, en in mijn ogen word hij kampioen door Mercedes en Mercedes door Mercedes kampioen en niet door Russel, nogmaals, ik ben niet objectief, excuus daarvoor...

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 14:47
  • The Wolf

    Posts: 279

    gaan we nou na iedere race zeker die T-pose zien

    • + 3
    • 11 maa 2026 - 13:45
    • NicoS

      Posts: 20.262

      Vrees van wel….

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 14:02
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.701

      Ik hoop het.
      Dan wil het zeggen dat hij gewonnen heeft.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 14:03
  • Larry Perkins

    Posts: 63.399

    Stelletje wijsneuzen...
    Ik bepaal zelf wel wie dé titelfavoriet is!

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 14:47

