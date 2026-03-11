Het Formule 1-seizoen 2026 is met de Grand Prix van Australië officieel van start gegaan. Na maanden wachten draaide de koningsklasse van de autosport opnieuw op volle toeren, maar voor de teams stond het openingsweekend vooral in het teken van analyseren. Waar liggen de zwakke punten en waar valt er nog winst te boeken? Ook bij McLaren werd er in Melbourne vooral gekeken naar antwoorden.

De komende weken zullen veel teams met upgrades naar de circuits trekken, zoals de afgelopen seizoenen al vaker gebeurde. Toch lijkt McLaren die kaart voorlopig niet meteen te spelen. De Britse renstal wil eerst de enorme hoeveelheid data analyseren die in de eerste weken van het seizoen verzameld werd.

McLaren focust op data en basisperformance

Volgens technisch directeur engineering Neil Houldey heeft McLaren inmiddels een stevige databasis opgebouwd. Sinds de eerste shakedown van de MCL40 in januari verzamelde het team al flink wat informatie, en de seizoensopener in Australië leverde opnieuw waardevolle inzichten op.

“Sinds de eerste meters met de MCL40 hebben we een enorme hoeveelheid data verzameld en geanalyseerd. De race in Australië gaf ons nog meer informatie onder echte raceomstandigheden. Dat helpt ons om verder te bouwen aan onze ontwikkeling onder de nieuwe reglementen”, legt Houldey uit in de preview van het team.

Volgens de Brit was Melbourne vooral belangrijk om te zien hoe de auto zich in verschillende scenario’s gedraagt. “Het was voor het eerst dat we de wagen echt in racesituaties zagen functioneren. Daardoor hebben we veel nieuwe inzichten opgedaan, al weten we ook dat er nog veel werk wacht. We blijven werken aan het optimaal benutten van de krachtbron en leggen extra nadruk op het verbeteren van de grip in de bochten.”

Grote upgrades laten nog even op zich wachten

Die focus betekent ook dat McLaren keuzes moet maken in de ontwikkeling van de wagen. Niet alle onderdelen kunnen tegelijk aangepakt worden, waardoor de renstal voorlopig inzet op het maximaliseren van de huidige configuratie.

“De komende races blijven we ons vooral daarop concentreren en proberen we het maximale uit het huidige pakket te halen”, klinkt het bij Houldey.

Grote upgrades hoeven fans dan ook nog niet meteen te verwachten. “Er wordt zowel op het circuit als in de fabriek in Woking hard gewerkt aan de ontwikkeling van de auto. Maar we beseffen dat het waarschijnlijk nog enkele races zal duren voordat we met echt grote updates naar het circuit kunnen komen.”

Voor de Grand Prix van China ligt de focus daarom elders. “We hebben alle lessen uit Melbourne meegenomen en ons samen met onze partners van Mercedes HPP opnieuw georganiseerd. Ons doel is duidelijk: zoveel mogelijk performance vinden om competitief te zijn, zowel in de sprintrace op zaterdag als in de Grand Prix op zondag.”