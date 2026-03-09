user icon
McLaren niet blij en wil meer informatie ontvangen van Mercedes

McLaren niet blij en wil meer informatie ontvangen van Mercedes

Het team van McLaren heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. In Melbourne konden ze Mercedes en Ferrari niet bijhouden, terwijl ook Red Bull op de deur klopte. Teambaas Andrea Stella baalt, en stelt dat ze ook meer informatie willen ontvangen van motorleverancier Mercedes.

Het team van McLaren kende vorig jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze kroonden zich al in Singapore tot constructeurskampioen, en pakten met Lando Norris de wereldtitel tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Dit jaar willen ze die stijgende lijn voortzetten, maar al snel bleek dat ze nog niet zo snel zijn als bijvoorbeeld Mercedes.

In Australië moesten ze afgelopen weekend veel tijd toegeven, en konden ze zich niet echt mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Thuisrijder Oscar Piastri zag zijn race al tijdens de rondjes naar de grid ten einde komen door te crashen. Regerend wereldkampioen Norris moest het uiteindelijk doen met een vijfde plaats nadat hij de jagende Max Verstappen achter zich wist te houden.

Hoe verloopt de communicatie met Mercedes?

Bij McLaren balen ze van de mindere resultaten, en ze zijn ook niet blij met de samenwerking met Mercedes. Teambaas Andrea Stella was daar eerlijk over in gesprek met Sky Sports: "De gesprekken met Mercedes HPP over het verkrijgen van meer informatie zijn al weken bezig. Tijdens de testweken gingen we de baan op, keken we naar de data en waren we zo van: 'Oh, dat is wat we hebben. Goed, nu moeten we reageren op wat we hebben."

"Dat is niet hoe je wil werken in de Formule 1. In de Formule 1 simuleer je wat er op de baan gebeurt. Je weet wat er aan de hand is, je weet wat je programmeert, je weet hoe de auto zich zal gaan gedragen."

Voor het eerst op achterstand

Stella stelt dat McLaren hier nu achterloopt: "Je hebt dus ook al plannen voor de verdere ontwikkeling, die je van tevoren al hebt bedacht, omdat je weet wat je van de auto kunt verwachten."

"Ik moet dus zeggen dat, aangezien wij een klantenteam van Mercedes zijn, dit de eerste keer is dat we het gevoel hebben dat we op achterstand staan. Zelfs als het gaat om het voorspellen van het gedrag van de auto en het anticiperen op de manier waarop we de auto kunnen verbeteren."

Andrea Stella Mercedes McLaren GP Australië 2026

show sidebar