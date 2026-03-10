user icon
Verstappen en Mercedes gewaarschuwd: 'Ferrari bouwt ijzersterke motor in Maranello'

Ferrari zou nog dit seizoen met een nieuwe krachtbron komen. Volgens het doorgaans zeer goed ingevoerde medium AutoRacer, dat bekendstaat om zijn sterke bronnen binnen de Scuderia, wordt er achter de schermen in Maranello hard gewerkt aan een zeer competitief strijdwapen.

Tijdens de openingsrace in Australië maakte Ferrari al een sterke indruk met de SF-26. De wagen van Charles Leclerc en Lewis Hamilton bleek competitiever dan vooraf werd verwacht. Echter moesten zij hun meerdere erkennen in Mercedes, dat met George Russell en Andrea Kimi Antonelli fier met een 1-2 finish aan de haal ging.

Ferrari-auto maakt indruk, maar motor blijft zwakke plek

Zelfs rivalen spraken hun bewondering uit over de prestaties van de Ferrari. Zo gaf Lando Norris aan dat de Ferrari volgens hem momenteel misschien wel de beste auto van het veld is.

Toch heeft het team uit Maranello nog één duidelijk probleem: de krachtbron. Op de rechte stukken moest Ferrari voorlopig zijn meerdere erkennen in onder meer Mercedes, dat volgens velen momenteel de sterkste motor in de paddock heeft. Daar wil Ferrari echter snel verandering in brengen.

Nieuwe krachtbron al in ontwikkeling

Volgens AutoRacer werkt het team van teambaas Frédéric Vasseur al geruime tijd aan een compleet nieuwe motor. Die ontwikkeling zou inmiddels zo ver gevorderd zijn dat de upgrade mogelijk nog dit seizoen op het circuit verschijnt.

De huidige Ferrari-motor is volgens insiders namelijk een soort tussenoplossing. De verbrandingsmotor – de zogenoemde ICE – zou bewust als basisconcept zijn ontwikkeld, met de nadruk op betrouwbaarheid in plaats van maximale prestaties.

Nieuw concept mogelijk al na zomerstop

Het echte werk moet komen van een volledig nieuw motorconcept waar Ferrari achter de schermen al druk aan sleutelt. Dat ontwerp was oorspronkelijk bedoeld voor het seizoen 2027.

Volgens de Italiaanse bronnen bestaat er echter een reële kans dat Ferrari de upgrade al eerder introduceert. De zomerstop van dit seizoen wordt daarbij genoemd als mogelijk moment.

Als dat scenario werkelijkheid wordt, kan het de krachtsverhoudingen in de Formule 1 flink opschudden en zullen concurrenten als Red Bull Racing, Mercedes en McLaren ongetwijfeld extra scherp naar de ontwikkelingen in Maranello kijken.

Maximo

Posts: 9.838

Klopt en als na 6 races blijkt dat er verschillen zijn dan mogen de fabrikanten die achter liggen upgrades tbv het vermogen doen en de fabrikanten die voor liggen alleen tbv de betrouwbaarheid, al is door de jaren heen gebleken dat die betrouwbaarheid updates verrassend ook vaak een prestatie ver... [Lees verder]

  • 5
  • 10 maa 2026 - 15:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Ferrari

Reacties (9)

  • MikaHakkinen89

    Posts: 42

    Motoren zijn toch gehomologeerd?

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 15:26
    • Maximo

      Posts: 9.838

      Klopt en als na 6 races blijkt dat er verschillen zijn dan mogen de fabrikanten die achter liggen upgrades tbv het vermogen doen en de fabrikanten die voor liggen alleen tbv de betrouwbaarheid, al is door de jaren heen gebleken dat die betrouwbaarheid updates verrassend ook vaak een prestatie verbetering laten zien.

      Maar het idee is dat er niet 1 fabrikant heel ver bovenuit mag gaan steken.

      • + 5
      • 10 maa 2026 - 15:31
    • MikaHakkinen89

      Posts: 42

      @Maximo, denk niet dat Ferrari in aanmerking komt voor de ADUO regeling

      • + 1
      • 10 maa 2026 - 15:50
    • Stillewerise

      Posts: 27

      Maximo. Dat gaat niet gebeuren. Mercedes houd zich expres in omdat te verkomen. Alleen aston martin komt in aanmerking

      • + 0
      • 10 maa 2026 - 15:52
  • f(1)orum

    Posts: 9.655

    Zouden ze in Maranello trouwens al weten dat per 1 juni er een 130 graden test wordt ingevoerd? ;-)

    • + 0
    • 10 maa 2026 - 15:47
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.166

    Hierom neemt volgens Autosport Ferrari de macarena vleugel al mee naar China. Dat zou spec 1 zijn, welke verbeterd wordt zo richting Canada.

    Doel? Een heel agressieve aanpak om meer performance te vinden en Mercedes te dwingen meer van hun potentie te laten zien en zo wellicht de ADUO te triggeren. Dit is nog maar het begin van deze wedloop, en dat maakt het toch echt wel puur F1 .

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 15:59
  • Regenrace

    Posts: 2.397

    Maar nu zijn ze gewaarschuwd en is de verrassing eraf. 'Dat zou voor Ferrari reden kunnen zijn om de motor toch maar thuis te laten. Net als die carnavalsklep'.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 16:05
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.682

    Ik ben blij dat ze bij Ferrari Max apart waarschuwen hoor....anders zou Max zich mss gepasseerd voelen.....ja, netjes van Ferrari.

    • + 1
    • 10 maa 2026 - 16:34
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.872

    Dit lijkt me allemaal lariekoek, aangezien Ferrari volgens Rimmer 2026 al lang heeft opgegeven. Wel zo handig als AutoRacer eerst hem even vraagt hoe het daadwerkelijk zit.

    Voor wat het waard is; zou super zijn als de krachtbronnen redelijk dicht bij elkaar liggen qua prestaties, dus juich ik het van harte toe. Maar lijkt mij lastig om ineens een nieuwe PU te introduceren binnen de bestaande kaders.

    • + 2
    • 10 maa 2026 - 17:21

