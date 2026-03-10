Ferrari zou nog dit seizoen met een nieuwe krachtbron komen. Volgens het doorgaans zeer goed ingevoerde medium AutoRacer, dat bekendstaat om zijn sterke bronnen binnen de Scuderia, wordt er achter de schermen in Maranello hard gewerkt aan een zeer competitief strijdwapen.

Tijdens de openingsrace in Australië maakte Ferrari al een sterke indruk met de SF-26. De wagen van Charles Leclerc en Lewis Hamilton bleek competitiever dan vooraf werd verwacht. Echter moesten zij hun meerdere erkennen in Mercedes, dat met George Russell en Andrea Kimi Antonelli fier met een 1-2 finish aan de haal ging.

Ferrari-auto maakt indruk, maar motor blijft zwakke plek

Zelfs rivalen spraken hun bewondering uit over de prestaties van de Ferrari. Zo gaf Lando Norris aan dat de Ferrari volgens hem momenteel misschien wel de beste auto van het veld is.

Toch heeft het team uit Maranello nog één duidelijk probleem: de krachtbron. Op de rechte stukken moest Ferrari voorlopig zijn meerdere erkennen in onder meer Mercedes, dat volgens velen momenteel de sterkste motor in de paddock heeft. Daar wil Ferrari echter snel verandering in brengen.

Nieuwe krachtbron al in ontwikkeling

Volgens AutoRacer werkt het team van teambaas Frédéric Vasseur al geruime tijd aan een compleet nieuwe motor. Die ontwikkeling zou inmiddels zo ver gevorderd zijn dat de upgrade mogelijk nog dit seizoen op het circuit verschijnt.

De huidige Ferrari-motor is volgens insiders namelijk een soort tussenoplossing. De verbrandingsmotor – de zogenoemde ICE – zou bewust als basisconcept zijn ontwikkeld, met de nadruk op betrouwbaarheid in plaats van maximale prestaties.

Nieuw concept mogelijk al na zomerstop

Het echte werk moet komen van een volledig nieuw motorconcept waar Ferrari achter de schermen al druk aan sleutelt. Dat ontwerp was oorspronkelijk bedoeld voor het seizoen 2027.

Volgens de Italiaanse bronnen bestaat er echter een reële kans dat Ferrari de upgrade al eerder introduceert. De zomerstop van dit seizoen wordt daarbij genoemd als mogelijk moment.

Als dat scenario werkelijkheid wordt, kan het de krachtsverhoudingen in de Formule 1 flink opschudden en zullen concurrenten als Red Bull Racing, Mercedes en McLaren ongetwijfeld extra scherp naar de ontwikkelingen in Maranello kijken.