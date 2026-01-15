Het team van McLaren heeft bekendgemaakt wie voor het aankomende seizoen de reservecoureurs zijn. De Britse renstal is actief in meerdere grote raceklassen naast de Formule 1, en ze hebben gedeeld wat de rol van Richard Verschoor wordt. Hij is niet benoemd tot één van de twee reservecoureurs.

Het team van McLaren beschikt met wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri over de diensten van twee topcoureurs. Ze weten dat ze in de toekomst mogelijk moeten zoeken naar nieuwe coureurs, en ze besteden dan ook veel tijd aan het McLaren Driver Development Programme. In de afgelopen maanden zijn er enkele opvallende namen toegevoegd aan dit programma.

Wie zijn de nieuwe reservecoureurs?

Eind vorig jaar maakte McLaren bekend dat ze Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli en de Nederlander Richard Verschoor hebben vastgelegd. Wat hun rol zou worden, werd echter nog niet bekendgemaakt. Daar is nu verandering in gekomen, want de regerend constructeurskampioen heeft de taken verdeeld onder de coureurs.

IndyCar-coureur Patricio O'Ward en Fornaroli zullen vanaf aankomend seizoen fungeren als reservecoureurs. Als er iets met Norris of Piastri gebeurt, dan zal één van hen instappen. De kans is ook groot dat ze in actie zullen komen tijdens de vrije trainingen.

Wat gaat Verschoor doen?

Verschoor lijkt zich bezig te gaan houden met een ander project van McLaren. Hij zal dit jaar uitkomen in de LMP2-catergorie van de European Le Mans Series, waar hij voor het team van Duqueine gaat rijden. Hij zal dit gaan combineren met een uitgebreid testprogramma, waarbij geen specifieke klasse wordt genoemd. Wel meldt McLaren dat het hier ook draait om het treffen van voorbereidingen voor het Hypercar-project voor komend seizoen. De kans is dan ook aanwezig dat Verschoor in 2027 deel uit zal maken van dit kampioenschap.

Andere jongelingen

De overige McLaren-coureurs zullen in actie komen in een aantal andere grote kampioenschappen. De jonge Italiaan Matteo De Palo zal debuteren in de Formule 3, terwijl Elle Lloyd en Ella Stevens zullen gaan rijden in de F1 Academy. Verder maken ook jongelingen Dries van Langendonck, Christian Costoya en Ella Häkkinen onderdeel uit van het opleidingsprogramma van McLaren.