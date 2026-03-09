Max Verstappen liet in Australië aan iedereen weten dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde flink uit, en kende ook een frustrerend raceweekend. Toch ziet hij wel een aantal positieve punten, en hij is zeer te spreken over het harde werk van zijn team Red Bull.

Verstappens weekend stond in het teken van de keiharde kritiek op de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander haalde na elke sessie hard uit, en blijft erbij dat dit niet bij de koningsklasse van de autosport past. Verstappen zou het liever anders zien, en kreeg in de afgelopen dagen steeds meer bijstand van de andere coureurs.

In Australië ging het in de kwalificatie mis, en vloog Verstappen door onduidelijke redenen de muur in. Hierdoor moest hij als twintigste aan de race beginnen. Hij wist zich knap terug te werken naar de kop van het veld, en kwam op de zesde plaats over de streep. Dat stemde hem echter niet tevreden.

Complimenten voor Red Bull

Waar Verstappen wél tevreden over was, was het harde werk van zijn team Red Bull Racing. Na afloop deelde hij in gesprek met de internationale media complimenten uit over de auto: "Er zit zeker potentieel in onze auto. Qua motor ziet het er niet eens zo slecht uit. Ons gebrek aan snelheid komt half door de auto en half door de motor. Dat is niet slecht en dat zijn dingen die je kunt verbeteren. Het is echt niet zo alsof er iets schokkends mis is."

Waar is Verstappen wél blij mee?

Volgens Verstappen heeft Red Bull alles in huis om dit jaar weer mee te strijden om de topposities: "Ik ben misschien best negatief over de nieuwe regels, maar ik ben wel echt heel trots op het team en de mensen van de motorafdeling. Die jongens hebben echt fantastisch werk geleverd. Vanuit dat perspectief ben ik heel erg blij om met hen te kunnen werken."