Trotse Verstappen deelt groot compliment uit aan Red Bull

Max Verstappen liet in Australië aan iedereen weten dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Hij haalde flink uit, en kende ook een frustrerend raceweekend. Toch ziet hij wel een aantal positieve punten, en hij is zeer te spreken over het harde werk van zijn team Red Bull.

Verstappens weekend stond in het teken van de keiharde kritiek op de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander haalde na elke sessie hard uit, en blijft erbij dat dit niet bij de koningsklasse van de autosport past. Verstappen zou het liever anders zien, en kreeg in de afgelopen dagen steeds meer bijstand van de andere coureurs.

In Australië ging het in de kwalificatie mis, en vloog Verstappen door onduidelijke redenen de muur in. Hierdoor moest hij als twintigste aan de race beginnen. Hij wist zich knap terug te werken naar de kop van het veld, en kwam op de zesde plaats over de streep. Dat stemde hem echter niet tevreden.

Complimenten voor Red Bull

Waar Verstappen wél tevreden over was, was het harde werk van zijn team Red Bull Racing. Na afloop deelde hij in gesprek met de internationale media complimenten uit over de auto: "Er zit zeker potentieel in onze auto. Qua motor ziet het er niet eens zo slecht uit. Ons gebrek aan snelheid komt half door de auto en half door de motor. Dat is niet slecht en dat zijn dingen die je kunt verbeteren. Het is echt niet zo alsof er iets schokkends mis is."

Waar is Verstappen wél blij mee?

Volgens Verstappen heeft Red Bull alles in huis om dit jaar weer mee te strijden om de topposities: "Ik ben misschien best negatief over de nieuwe regels, maar ik ben wel echt heel trots op het team en de mensen van de motorafdeling. Die jongens hebben echt fantastisch werk geleverd. Vanuit dat perspectief ben ik heel erg blij om met hen te kunnen werken."

shakedown

Posts: 1.726

Als hij gewoon vanaf een plek in de top 5 was gestart had hij meegedaan om de overwinning. Mercedes heeft goed gehandeld tijdens de virtuele saftycar, Ferrari uiteraard weer eens niet. Daar waar Mercedes onder de VSC heeft gepit, heeft Ferrari dat onder race omstandigheden gedaan. ergo, dat schee... [Lees verder]

  • 4
  • 9 maa 2026 - 09:03
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (4)

  • shakedown

    Posts: 1.723

    Als hij gewoon vanaf een plek in de top 5 was gestart had hij meegedaan om de overwinning. Mercedes heeft goed gehandeld tijdens de virtuele saftycar, Ferrari uiteraard weer eens niet. Daar waar Mercedes onder de VSC heeft gepit, heeft Ferrari dat onder race omstandigheden gedaan. ergo, dat scheelt ze minimaal 15 seconden.

    Red Bull leest de race ook beter en zou net als Mercedes tijdens de VSC gaan pitten. Dan had Verstappen simpelweg meegedaan met de podium plekken.

    Mercedes is snel, Ferrari is denk ik zeker zo snel, misschien wel sneller. LeClerc is in ieder geval de betere coureur ten opzichte van Russell. Maar weer laat Ferrari steken vallen. Zo zonde...
    Red Bull gaat zeker ook meedoen vooraan. Niet zoals afgelopen jaren, maar een podium zal zeker elke race in zicht zijn.

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 09:03
    • WickieDeViking

      Posts: 573

      Het is zo zonde van Ferrari dat ze het elke keer weer laten afweten op strategie en ze hebben nog niet eens een vaste race engineer voor Lewis kunnen vinden. En dat zou dan een topteam moeten zijn.

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 09:35
    • Elektropunkz

      Posts: 941

      Mercedes heeft natuurlijk voordeel van de extra pk’s als dat weg zou vallen denk ik dat Ferrari qua auto een schot in de roos heeft qua techniek

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 10:47
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.206

    Off topic:

    Nu officieel: Max doet in 2026 mee aan de 24H van de Nürburgring! 🏁🥳

    Kan hij iig dit jaar nog een keer écht racen!

    • + 1
    • 9 maa 2026 - 09:07

