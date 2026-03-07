Andrea Kimi Antonelli heeft een rommelige zaterdag met een goed resultaat afgesloten in Melbourne. De jonge Italiaan crashte in de derde vrije training, maar wist in de kwalificatie tot de tweede tijd te komen. Het zorgde voor tevredenheid.

Dat het team van Mercedes snel zou zijn in de kwalificatie op het circuit van Albert Park, kwam voor niemand als een verrassing. Tijdens de tests zagen ze er al snel uit, maar zó snel had men ook niet verwacht. De Zilverpijlen waren een klasse apart, en George Russell trok aan het langste eind. Dat Antonelli morgen naast hem op de eerste startrij zal staan, mag een klein wonder heten.

In de derde vrije training op zaterdagochtend was hij immers nog zeer zwaar gecrasht. Hij schreef zijn auto helemaal af, en de monteurs van Mercedes moesten keihard doorwerken. Door de crash van Max Verstappen in Q1 hadden ze iets langer de tijd, en Antonelli kon hierdoor weer de baan opkomen.

Het bleef een chaotische sessie voor Antonelli, want in Q3 was een monteur van Mercedes vergeten een koeler van de sidepod te halen. Het ding belandde op de baan, en Lando Norris reed er overheen. Mercedes mag zich gaan verantwoorden bij de stewards, maar dat maakt de vreugde niet minder groot.

Wat was Antonelli's eerste reactie?

Antonelli is namelijk heel erg blij met zijn geweldige resultaat in deze kwalificatie. De Italiaan sprak zich na afloop uit: "Het was een heel erg stressvolle dag. In VT3 vloog ik de muur in, maar de monteurs waren de helden van de dag en kregen de auto weer de baan op. We hebben geen eens een set-up op de auto kunnen zetten, we zijn gewoon de baan opgegaan en we hebben hem op de eerste startrij gekregen. Ik ben daar heel erg blij mee."

Hogere eisen

Antonelli moest de concentratie vast proberen te houden, en wist zich naar de eerste startrij te vechten. Alleen zijn teamgenoot George Russell was sneller: "Het was niet makkelijk, ik moest diep gaan. Ik heb volgende keer zeker een foutloos weekend nodig, want dit had zeker invloed op mijn kwalificatie. Maar goed, we hebben morgen een race waar we naar uit kunnen kijken, en een goed resultaat is zeker mogelijk."