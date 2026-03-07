user icon
Mercedes ontsnapt aan gridstraf na incident met Antonelli in kwalificatie

Mercedes ontsnapt aan gridstraf na incident met Antonelli in kwalificatie

Mercedes heeft een gridstraf weten te voorkomen na een opvallend incident tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De renstal kreeg uiteindelijk een geldboete van 7.500 euro omdat de wagen van Andrea Kimi Antonelli in een onveilige staat de pitstraat had verlaten.

Antonelli reed bij het begin van Q3 namelijk nog met een koelventilator aan zijn bolide. Het apparaat brak in twee stukken toen de Italiaan door de eerste chicane reed, waarna er brokstukken op het asfalt terechtkwamen.

Rode vlag na brokstukken op de baan

De losgekomen onderdelen zorgden meteen voor gevaarlijke situaties op het circuit. Lando Norris reed zelfs over het puin voordat de wedstrijdleiding besloot om de sessie met een rode vlag stil te leggen.

Ondanks het incident kon Antonelli zijn kwalificatie nog hervatten. De Mercedes-rookie eindigde uiteindelijk als tweede op de grid, achter zijn teamgenoot en polesitter George Russell.

Stewards leggen oorzaak van incident uit

Na afloop van de sessie onderzochten de stewards het voorval. Volgens hun uitleg speelde schade aan de wagen eerder in de sessie een belangrijke rol in het ontstaan van het probleem.

“Het team gaf aan dat een incident eerder in de sessie, waarbij auto 12 aanzienlijke schade opliep, ervoor zorgde dat de taakverdeling binnen het team moest worden aangepast om de wagen op tijd te herstellen”, luidde het oordeel van de stewards.

Boete voor Mercedes

Door die gewijzigde werkwijze werd een cruciale stap over het hoofd gezien. “Normaal gesproken is één teamlid verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de ventilator. Door de noodzakelijke werkzaamheden na het eerdere incident was dat teamlid echter met een andere taak bezig, waardoor het verwijderen van de ventilator werd gemist.”

De stewards concludeerden daarom dat de wagen in een onveilige staat werd vrijgegeven. “Omdat auto 12 de garage verliet met een stuk apparatuur dat nog bevestigd was, werd de wagen in een onveilige toestand vrijgegeven. Daarom leggen de stewards een boete op aan het team.”

EddyIrvine

Posts: 7

Het is op zich prima dat coureurs niet bestraft worden voor fouten van de engineers. Maar die boetes zijn natuurlijk flauwekul. Ik zou puntenaftrek voor het constructeurskampioenschap passender vinden bij fouten van de pitcrew.

  • 6
  • 7 maa 2026 - 12:54
  • NicoS

    Posts: 20.185

    Wat een onzin verhaal, en ze komen er nog mee weg ook…….
    Natuurlijk had dit een gridstraf moeten zijn, de auto onveilig op weg sturen is een zwaar vergrijp…..

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 12:52
    • delange

      Posts: 2.603

      Wat kan jij lullen dude!
      Een gridstraf mag dit nooit zijn en dat zal het ook nooit worden, de rijder treft hier 0 schuld.
      Akkoord dat die boete om te lachen is maar puntenaftrek voor het constructeurskampioenschap mag dan weer wel van mij.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 14:56
    • Freek-Willem

      Posts: 6.647

      Ik vind het eerlijk gezegd wel een gridstraf waard. Deze was gewoon echt gevaarlijk. Daarvoor hoort de wagen een gridstraf te krijgen. En natuurlijk kan de coureur hier niks aan doen maar we roepen het hier vaak genoeg dat het een teamsport is en dat zou nu ineens niet het geval zijn. Punten op de licentie is hier dan ook zeker niet aan de orde, maar het team mag die fout wel voelen hoe lullig ook voor Kimi. Norris mag van geluk spreken dat het nu weinig ellende veroorzaakte. Maar het had al mis kunnen gaan toen het apparaat eraf vloog en had zomaar over de hekken iemand kunnen raken. En toen Lando erover heen reed vlogen alle stukken ook weer de wijde wereld in.

      Weet iemand zo of de boetes onder de budgetdap vallen? Ik dacht van niet maar zou wel terecht zijn.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:56
  • EddyIrvine

    Posts: 7

    Het is op zich prima dat coureurs niet bestraft worden voor fouten van de engineers. Maar die boetes zijn natuurlijk flauwekul. Ik zou puntenaftrek voor het constructeurskampioenschap passender vinden bij fouten van de pitcrew.

    • + 6
    • 7 maa 2026 - 12:54
  • 919

    Posts: 4.012

    Top, ik mag nu toch wel aannemen dat hiermee een precedent geschapen is, en dat hierbij een volgende keer dat er iets door een teamlid vergeten wordt en op de baan belandt, er geen straf zal volgen.

    🤦🤷

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 13:30
  • gridiron

    Posts: 3.250

    Als je de beelden ziet van het moment dat hij de garage uit rijd staan er meerdere Mercedes op een meter van de auto te kijken, iemand moet dat toch te gezien hebben.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 13:31
    • NicoS

      Posts: 20.185

      Die worden er niet voor betaald, dus zien het wel, maar denken; dat is mijn taak niet…..;)

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 14:02
  • DenniSNL1980

    Posts: 433

    Russel zou hier gewoon bestraft voor moeten worden

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 14:37

