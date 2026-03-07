Mercedes heeft een gridstraf weten te voorkomen na een opvallend incident tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De renstal kreeg uiteindelijk een geldboete van 7.500 euro omdat de wagen van Andrea Kimi Antonelli in een onveilige staat de pitstraat had verlaten.

Antonelli reed bij het begin van Q3 namelijk nog met een koelventilator aan zijn bolide. Het apparaat brak in twee stukken toen de Italiaan door de eerste chicane reed, waarna er brokstukken op het asfalt terechtkwamen.

Rode vlag na brokstukken op de baan

De losgekomen onderdelen zorgden meteen voor gevaarlijke situaties op het circuit. Lando Norris reed zelfs over het puin voordat de wedstrijdleiding besloot om de sessie met een rode vlag stil te leggen.

Ondanks het incident kon Antonelli zijn kwalificatie nog hervatten. De Mercedes-rookie eindigde uiteindelijk als tweede op de grid, achter zijn teamgenoot en polesitter George Russell.

Stewards leggen oorzaak van incident uit

Na afloop van de sessie onderzochten de stewards het voorval. Volgens hun uitleg speelde schade aan de wagen eerder in de sessie een belangrijke rol in het ontstaan van het probleem.

“Het team gaf aan dat een incident eerder in de sessie, waarbij auto 12 aanzienlijke schade opliep, ervoor zorgde dat de taakverdeling binnen het team moest worden aangepast om de wagen op tijd te herstellen”, luidde het oordeel van de stewards.

Boete voor Mercedes

Door die gewijzigde werkwijze werd een cruciale stap over het hoofd gezien. “Normaal gesproken is één teamlid verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de ventilator. Door de noodzakelijke werkzaamheden na het eerdere incident was dat teamlid echter met een andere taak bezig, waardoor het verwijderen van de ventilator werd gemist.”

De stewards concludeerden daarom dat de wagen in een onveilige staat werd vrijgegeven. “Omdat auto 12 de garage verliet met een stuk apparatuur dat nog bevestigd was, werd de wagen in een onveilige toestand vrijgegeven. Daarom leggen de stewards een boete op aan het team.”