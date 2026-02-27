user icon
Andrea Kimi Antonelli staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Italiaanse Mercedes-coureur kende vorig jaar een hobbelig debuutseizoen, maar aast dit jaar op het best mogelijke resultaat. Hij wil de wereldtitel dan ook niet uit zijn hoofd gaan zetten.

Antonelli werd in de afgelopen jaren door Mercedes klaargestoomd voor een debuut in de Formule 1. Toen Lewis Hamilton in 2024 aankondigde dat hij per 2025 voor Ferrari zou gaan rijden, moest Mercedes op zoek gaan naar een opvolger. Teambaas Toto Wolff twijfelde niet, en besloot zijn toptalent Antonelli het zitje te geven. Hij wist dat hij een enorm risico nam, maar Wolff bleef achter zijn jonge coureur staan.

Antonelli kende vorig jaar een aantal hoogtepunten, maar kende ook een lange periode zonder punten en met veel fouten. Uiteindelijk wist de Italiaan zich te herstellen en stond hij meerdere keren op het podium. In Brazilië maakte hij bijvoorbeeld veel indruk, door de jagende Max Verstappen achter zich te houden. Antonelli weet dat er voor dit jaar weer kansen liggen, ook omdat Mercedes geldt als de favoriet voor het komende seizoen.

Wat is het doel van Antonelli?

Antonelli maakt er dan ook geen geheim van dat hij grote ambities heeft. In een video op het YouTube-kanaal van Mercedes gaat hij in op zijn doelen voor het komende Formule 1-seizoen: "Het doel is, net zoals ik vorig jaar zei, om te winnen en de beste te zijn. Ik wil de anderen verslaan."

Het hoogst haalbare zit dan ook in Antonelli's hoofd: "Het doel is om te winnen en om voor het kampioenschap te vechten. Dat wordt natuurlijk heel erg lastig, want het niveau is hier echt heel erg hoog."

Vechten met Russell

Antonelli's teamgenoot George Russell wordt gezien als de favoriet voor de wereldtitel. Antonelli realiseert zich dan ook dat het een enorme opgave wordt: "Ik heb een heel erg sterke teamgenoot, maar de tegenstanders zijn ook heel erg competitief en sterk. Ik zal dus veel moeten geven om het mogelijk te maken, maar ik denk wel dat álles mogelijk is."

  • AUDI_F1

    Posts: 3.566

    En Verstappen, Alonso, Russel, Norris, Piastri, Leclerc en Hamilton gaan vol voor de titel.

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 13:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.593

    Als het Kimi lukt om vriend achter hem te houden wordt Kimi mijn nieuwe vriend.
    Dan wordt ik succes supporter...

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 13:32

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

