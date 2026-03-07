user icon
icon

FIA geeft Verstappen groen licht na pijnlijke crash in Melbourne

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA geeft Verstappen groen licht na pijnlijke crash in Melbourne

Max Verstappen kende vandaag een teleurstellende kwalificatie in Australië. De Nederlandse Red Bull-coureur schoof in Q1 de bandenstapels in, en wist geen tijd neer te zetten. De FIA heeft hem toestemming gegeven om morgen deel te nemen aan de Grand Prix.

De verwachtingen voorafgaand aan het raceweekend waren hooggespannen. Verstappen en Red Bull hadden sterke testweken achter de rug, en in de vrije trainingen zagen ze er ook niet slecht uit. Het gevoel was dan ook goed bij de start van de kwalificatie, maar al na een paar minuten stond hen het huilen nader dan het lachen.

Meer over FIA Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

3 maa
 <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb

Verstappen was bij het ingaan van de eerste bocht op zijn rem gaan staan, toen de achterkant ineens uitbrak. Verstappen werd een passagier in zijn eigen auto, en schoof de bandenstapels in. Balend stapte hij uit, en hij zal de race morgen vanuit het achterveld gaan starten.

107 procent 

Verstappen had officieel gezien niet aan de 107 procent-regel voldaan, en dat zou dus betekenen dat hij eigenlijk niet mag starten. Er zijn echter genoeg uitzonderingen, maar de FIA moest het verzoek van Red Bull om te mogen starten wel goed keuren.

De stewards van de FIA deden hier niet zo lastig over, en Verstappen mag morgen 'gewoon' deelnemen aan de Grand Prix van Australië.

Andere problemen 

Naast Verstappen wisten ook Carlos Sainz en Lance Stroll geen tijd neer te zetten in de kwalificatie op het circuit van Albert Park. De FIA heeft ook geen toestemming gegeven om morgen deel te nemen aan de Australische Grand Prix.

Waarom bestond er twijfel over Stroll?

Voor Sainz was dit geen probleem, maar bij Stroll was het een andere zaak. De Canadees sloeg vanochtend ook al de derde vrije training over, en had dus nog geen meter gereden. De stewards besloten dat hij toch mocht deelnemen aan de race.

Strolls teamgenoot Fernando Alonso bewees namelijk dat de nieuwe AMR26 over genoeg snelheid beschikt, en de Canadees vormt dan ook geen gevaar voor zijn mede coureurs.

racepace1

Posts: 650

Ik post dit dubbel WANT dit is MIJN mening.
Ik kijk en volg F1 nu zoeen 50 jaar.
Waar kijken we naar?
Ik wil strijd zien en niet tussen 2 team genoten!
Wordt zo een lang F1 seisoen.
Dit wordt niet te behappen voor de Fans!
De FIA heeft zijn eigen kindje hard van achteren genomen met deze nieuwe r... [Lees verder]

  • 5
  • 7 maa 2026 - 11:30
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.530

    Puur vanwege gezichtsverlies doet iedereen toch maar mee. Wat dacht je dan? Aramco en co. kan je toch niet niet laten starten? Allemaal politiek, gooi de 107 procent regel maar weg, klassejustitie is het simpelweg.

    Destijds met bijvoorbeeld Larrouse, Simtek, Pacific, Lotus, Super Aguri en jawel, Forti, Lola....andere tijden maar dat waren nog eens teams!

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 11:29
    • Astfgl

      Posts: 977

      Je moet de 107 procent-regel meer zien als een stok voor de stewards om teams mee te slaan die te langzaam zijn, niet als een harde regel.

      Het is dus niet: "Je hebt niet aan de 107 procent voldaan, dus je mag niet meedoen."
      Het is: "Wij denken dat je te langzaam bent, en je hebt niet laten zien dat je binnen de 107 procent kunt komen, dus we weren je uit de race."

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:35
    • Erwinnaar

      Posts: 5.530

      Zou kunnen maar voor mijn beeldvorming werd die destijds strikter toegepast.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:46
    • HermanInDeZon

      Posts: 729

      107% regel is eigenlijk altijd meer geweest om rijders uit te sluiten dan teams.

      Reden eind de jaren 80 en 90 behoorlijk wat paydrivers mee (meestal voor één of twee races) die echt zo goed als nul autosport ervaring hadden.

      Als Alonso comfortabel 107% kan halen, denk ik dat het veilig is om aan te nemen dat het Stroll ook wel zou lukken moest hij de kans krijgen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:00
  • racepace1

    Posts: 650

    Ik post dit dubbel WANT dit is MIJN mening.
    Ik kijk en volg F1 nu zoeen 50 jaar.
    Waar kijken we naar?
    Ik wil strijd zien en niet tussen 2 team genoten!
    Wordt zo een lang F1 seisoen.
    Dit wordt niet te behappen voor de Fans!
    De FIA heeft zijn eigen kindje hard van achteren genomen met deze nieuwe reglementen!!
    Dit is echt F1 onwaardig!
    F1 moet zijn zoals het is bedoeld! een coureur, 4 banden, een chassis en 1 krachtbron en niet een F1 Xbox, Playstation auto met snelheid verlies op het rechte stuk tbv opladen van stroom.
    F1 moet gewoon een kart zijn maar dan een grote, snellere kart. en niet een half elektrische robot.
    1 liter benzine 800€ !!!! helemaal gestoord!! De FIA heeft zichzelf in de voet geschoten!

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 11:30
    • Erwinnaar

      Posts: 5.530

      Ik denk dat JOUW mening er toe doet en het meer en meer een algemene mening gaat worden.

      Morgen gaan diverse teams veel liters a 800 Euro besparen.

      Bijvoorbeeld 56.000 voor Stroll en 50.000 voor Alonso.

      Dus 106.000 bespaart voor Aston Martin aan brandstof. 3 jaarsalarissen voor Jan met de Pet in Nederland laat staan voor een arm mannetje in Afrika of Oost Europa...en maar doordeugen. Buiten proporties allemaal weer, los van de ingeslagen weg om het vermaak de nek om te draaien.

      Er is NIEMAND die toch zoiets kan goedpraten.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:53
    • Damon Hill

      Posts: 19.719

      Seizoenen waarin 1 team overheerst zijn geen uitzondering en hoort bij de F1. Denk aan McLaren in 1988 en 1989. Denk aan Williams in 1992, 1993 en 1996. Denk aan meerdere Ferrari jaren met Schumacher en denk aan Vettels Red Bull jaren, Hamilton bij Mercedes en Max bij Red Bull.

      Het probleem nu is echter, dit zijn geen race wagens meer. Dit lijken net Formule E wagens, stofzuigers met Duracell batterijen. DAT is het probleem. Het is geen racen meer.

      Dat een team dominant is boeit me minder, ik wil gewoon race wagens zijn die ook een lekker geluid maken.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:55
  • Dale U

    Posts: 1.848

    Ik weet niet of ze uit de pitstraat MOETEN starten, maar ik zou dat zeker doen, om mogelijke crashes te vermeiden, met deze nieuwe auto's.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 11:31
    • Dale U

      Posts: 1.848

      Vermeiden = Vermijden

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.644

      Goed dat je het verbetert.
      Anders krijg je l*lham achter je aan.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 12:00

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar