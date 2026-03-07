Max Verstappen kende vandaag een teleurstellende kwalificatie in Australië. De Nederlandse Red Bull-coureur schoof in Q1 de bandenstapels in, en wist geen tijd neer te zetten. De FIA heeft hem toestemming gegeven om morgen deel te nemen aan de Grand Prix.

De verwachtingen voorafgaand aan het raceweekend waren hooggespannen. Verstappen en Red Bull hadden sterke testweken achter de rug, en in de vrije trainingen zagen ze er ook niet slecht uit. Het gevoel was dan ook goed bij de start van de kwalificatie, maar al na een paar minuten stond hen het huilen nader dan het lachen.

Verstappen was bij het ingaan van de eerste bocht op zijn rem gaan staan, toen de achterkant ineens uitbrak. Verstappen werd een passagier in zijn eigen auto, en schoof de bandenstapels in. Balend stapte hij uit, en hij zal de race morgen vanuit het achterveld gaan starten.

107 procent

Verstappen had officieel gezien niet aan de 107 procent-regel voldaan, en dat zou dus betekenen dat hij eigenlijk niet mag starten. Er zijn echter genoeg uitzonderingen, maar de FIA moest het verzoek van Red Bull om te mogen starten wel goed keuren.

De stewards van de FIA deden hier niet zo lastig over, en Verstappen mag morgen 'gewoon' deelnemen aan de Grand Prix van Australië.

Andere problemen

Naast Verstappen wisten ook Carlos Sainz en Lance Stroll geen tijd neer te zetten in de kwalificatie op het circuit van Albert Park. De FIA heeft ook geen toestemming gegeven om morgen deel te nemen aan de Australische Grand Prix.

Waarom bestond er twijfel over Stroll?

Voor Sainz was dit geen probleem, maar bij Stroll was het een andere zaak. De Canadees sloeg vanochtend ook al de derde vrije training over, en had dus nog geen meter gereden. De stewards besloten dat hij toch mocht deelnemen aan de race.

Strolls teamgenoot Fernando Alonso bewees namelijk dat de nieuwe AMR26 over genoeg snelheid beschikt, en de Canadees vormt dan ook geen gevaar voor zijn mede coureurs.