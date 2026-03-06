Isack Hadjar heeft na de tweede vrije training in Melbourne aangegeven dat de nieuwe generatie Formule 1-auto’s het rijden een stuk ingewikkelder maakt. Vooral het energiemanagement zorgt volgens de Red Bull Racing-coureur voor extra uitdagingen op het stratencircuit van Albert Park.

Hoewel de betrouwbaarheid van zijn wagen volgens Hadjar op orde was, verliep de sessie allesbehalve soepel. De Fransman had moeite om constante rondes neer te zetten en ziet nog veel werk voor het team.

Hadjar worstelt met energiemanagement in Melbourne

Volgens Hadjar lag het probleem vooral bij het managen van de energie tijdens een ronde. Dat maakt het volgens hem lastig om een goed ritme te vinden op het circuit.

“De betrouwbaarheid was eigenlijk prima, maar qua consistentie was het behoorlijk lastig”, vertelt Hadjar na afloop van VT2. “Vooral het energiemanagement maakt het ingewikkeld. Dat is iets waar we nu goed naar moeten kijken, al is het ook logisch dat niet alles meteen perfect loopt op de eerste dag.”

De nieuwe reglementen zorgen er volgens de Fransman bovendien voor dat coureurs zich constant moeten aanpassen tijdens het rijden. “Je moet continu je rempunten bijstellen, omdat je nooit met exact dezelfde snelheid bij een bocht aankomt. De auto reageert telkens net anders, dus dat maakt het rijden behoorlijk uitdagend.”

Weinig trainingstijd maakt analyse moeilijk

De omstandigheden tijdens een raceweekend maken het volgens Hadjar extra moeilijk om alles goed te begrijpen. Waar het team tijdens de wintertests in Bahrein meerdere dagen had om aan de wagen te werken, is die tijd er nu nauwelijks.

“Vorig jaar had je het gevoel dat er voldoende tijd was om alles onder de knie te krijgen, maar nu voelt het juist alsof we richting de kwalificatie te weinig training hebben”, legt hij uit. “Er zijn nog veel onbekende factoren en ik zou eigenlijk graag meer ronden rijden om beter te begrijpen wat er precies gebeurt met de power unit.”

Ook teamgenoot Max Verstappen kende een moeizame sessie in Melbourne. De Nederlander stond lange tijd in de garage en belandde later nog in het grind, waarbij zijn RB22 mogelijk schade opliep. Dat onderstreept volgens Hadjar hoe lastig het momenteel is om het maximale uit de nieuwe auto’s te halen.