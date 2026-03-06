user icon
icon

Hadjar duidt Red Bull-problemen aan: "Daar gaan we aan werken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar duidt Red Bull-problemen aan: "Daar gaan we aan werken"

Isack Hadjar heeft na de tweede vrije training in Melbourne aangegeven dat de nieuwe generatie Formule 1-auto’s het rijden een stuk ingewikkelder maakt. Vooral het energiemanagement zorgt volgens de Red Bull Racing-coureur voor extra uitdagingen op het stratencircuit van Albert Park.

Hoewel de betrouwbaarheid van zijn wagen volgens Hadjar op orde was, verliep de sessie allesbehalve soepel. De Fransman had moeite om constante rondes neer te zetten en ziet nog veel werk voor het team.

Meer over Red Bull Racing Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Hadjar worstelt met energiemanagement in Melbourne

Volgens Hadjar lag het probleem vooral bij het managen van de energie tijdens een ronde. Dat maakt het volgens hem lastig om een goed ritme te vinden op het circuit.

“De betrouwbaarheid was eigenlijk prima, maar qua consistentie was het behoorlijk lastig”, vertelt Hadjar na afloop van VT2. “Vooral het energiemanagement maakt het ingewikkeld. Dat is iets waar we nu goed naar moeten kijken, al is het ook logisch dat niet alles meteen perfect loopt op de eerste dag.”

De nieuwe reglementen zorgen er volgens de Fransman bovendien voor dat coureurs zich constant moeten aanpassen tijdens het rijden. “Je moet continu je rempunten bijstellen, omdat je nooit met exact dezelfde snelheid bij een bocht aankomt. De auto reageert telkens net anders, dus dat maakt het rijden behoorlijk uitdagend.”

Weinig trainingstijd maakt analyse moeilijk

De omstandigheden tijdens een raceweekend maken het volgens Hadjar extra moeilijk om alles goed te begrijpen. Waar het team tijdens de wintertests in Bahrein meerdere dagen had om aan de wagen te werken, is die tijd er nu nauwelijks.

“Vorig jaar had je het gevoel dat er voldoende tijd was om alles onder de knie te krijgen, maar nu voelt het juist alsof we richting de kwalificatie te weinig training hebben”, legt hij uit. “Er zijn nog veel onbekende factoren en ik zou eigenlijk graag meer ronden rijden om beter te begrijpen wat er precies gebeurt met de power unit.”

Ook teamgenoot Max Verstappen kende een moeizame sessie in Melbourne. De Nederlander stond lange tijd in de garage en belandde later nog in het grind, waarbij zijn RB22 mogelijk schade opliep. Dat onderstreept volgens Hadjar hoe lastig het momenteel is om het maximale uit de nieuwe auto’s te halen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.844

    Continu je rempunten moeten bijstellen, dat is idd waardeloos, mogelijk ook de reden dat Max door het grind ging. Dat gaat tijdens de race wat worden, ik voorspel de nodige SC's.

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 10:55

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar