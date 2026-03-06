user icon
Hadjar blikt terug naar blamage: 'Dit heb ik gemist...'

Hadjar blikt terug naar blamage: 'Dit heb ik gemist...'

Isack Hadjar kende vorig seizoen een vreselijk debuut in de Formule 1. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen viel vorig jaar al tijdens de opwarmronde uit. Hierdoor kon hij geen echte ronden rijden in raceverband. Hoewel Hadjar daarna in tranen uitbarstte, is hij nu open over zijn incident. 

Vorig seizoen was alsnog een prima rookiejaar voor Hadjar. Door sommigen werd hij zelfs gezien als Rookie of the Year, maar tijdens zijn debuut was dat nog niet helemaal de verwachting. Het was erg regenachtig in Melbourne en veel rookies hadden last op de nog vrij onbekende baan; zo ook Hadjar, die uitgleed en daardoor niet kon starten. 

Hadjar kijkt niet meer terug

Hadjar heeft aan Motorsport-Total verteld dat hij niet meer terugkijkt naar zijn pijnlijke crash in Melbourne. "Tot op de dag van vandaag is het een race die ik heb gemist, wat jammer is, maar het blijft een baan waar ik echt van geniet", zo vertelt Hadjar. Het is zeker niet de allereerste keer dat Hadjar hier heeft gereden, dus hij heeft ook positieve herinneringen aan de baan. "Ik heb het in het verleden goed gedaan, wat me mentaal sterker maakt, maar ik ben hier om te racen", is de Red Bull-coureur stellig.

Hadjar hoopt zelfs mee te kunnen vechten om een podiumplaats en stiekem zelfs de overwinning. Hij is nog altijd even ambitieus als in zijn kartdagen. "Ik vecht al sinds de kartdagen voor podiumplaatsen en overwinningen. Vorig jaar zat ik in een voor mij ongewone situatie. Ik weet dat ik een kans heb op betere resultaten, en dat is precies waarom ik hier ben. Daarom zit ik het liefst in deze positie."

Hadjar kent geen lekkere voorbereiding

De voorbereiding van Hadjar is niet al te best. Met een crash tijdens de shakedown en technische problemen in Bahrein heeft hij niet het ideale aantal ronden gereden. "Het was geen ideale voorbereiding voor mij, maar daar kan ik niets aan veranderen. Ik heb het beste gemaakt van de paar kilometers die ik kon rijden en heb hard gewerkt in de simulator. Eerlijk gezegd heb ik mijn best gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op dit weekend."

