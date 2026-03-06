user icon
icon

McLaren verrast: De Vries aanwezig in Melbourne als reservecoureur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren verrast: De Vries aanwezig in Melbourne als reservecoureur

Het team van McLaren heeft dit weekend de beschikking over een opvallende reservecoureur. De regerend constructeurskampioen heeft namelijk de Nederlandse coureur Nyck de Vries ingevlogen, en dat is opvallend. De Vries zat afgelopen week namelijk een paar dagen vast in Bahrein nadat de Pirelli-test aldaar werd afgelast.

De Vries reed in 2023 een half seizoen in de Formule 1 bij het toenmalige AlphaTauri, maar werd na teleurstellende resultaten aan de kant geschoven. De Formule 1 was echter geen gesloten boek voor hem, want hij werd gezien als een nuttige test- en reservecoureur. Al snel werd hij gespot achter het stuur van een McLaren tijdens een test, en hij is dan ook nog steeds aan de Britse regerend constructeurskampioen verbonden.

Meer over McLaren Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

24 feb
 Waarom de liefdesbreuk van wereldkampioen Norris voorpaginanieuws is

Waarom de liefdesbreuk van wereldkampioen Norris voorpaginanieuws is

25 feb

De Vries zou afgelopen weekend in actie komen tijdens een speciale test met regenbanden in Bahrein. Pirelli zou daar met McLaren en Mercedes de nieuwe regenbanden gaan testen, en de hoge heren van het circuit hadden ervoor gezorgd dat de sprinklers de baan goed nat zouden maken. Op de dag dat de test zou beginnen vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan, waarna er een tegenreactie volgde. Iran vuurde raketten af op onder meer een legerbasis in Bahrein, en Pirelli laste de test af.

Wat doet De Vries in Melbourne?

De Vries zat dagenlang vast in Bahrein, maar heeft toch kans gezien om het land te verlaten. Vanochtend verscheen hij namelijk in een McLaren-polo in de paddock van het circuit van Albert Park in Australië. Volgens De Telegraaf fungeert De Vries dit weekend als reservecoureur van de Britse renstal. Als regerend wereldkampioen Lando Norris of Oscar Piastri in de problemen komt, dan kan De Vries weer inpakken.

Wie zijn de andere mogelijke reserves?

De Vries kan niet elk raceweekend fungeren als reservecoureur van McLaren, omdat hij nog meer verplichtingen heeft. Hij is dit jaar actief in zowel de Formule E als het World Endurance Championship. McLaren heeft verder ook de beschikking over IndyCar-coureur Patricio O'Ward en Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli als mogelijke reserves.

This Guy 33

Posts: 343

"Als regerend wereldkampioen Lando Norris of Oscar Piastri in de problemen komt, dan kan De Vries weer inpakken."

Dus de Vries is daat om koffers in te pakken?

  • 5
  • 6 maa 2026 - 09:30
F1 Nieuws Nyck de Vries McLaren GP Australië 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • This Guy 33

    Posts: 343

    "Als regerend wereldkampioen Lando Norris of Oscar Piastri in de problemen komt, dan kan De Vries weer inpakken."

    Dus de Vries is daat om koffers in te pakken?

    • + 5
    • 6 maa 2026 - 09:30
  • Pietje Bell

    Posts: 33.499

    Ook Frederik Vesti zat vast in Bahrein. Moest 70 uur reizen om in Melbourne te komen!!

    Frederik Vesti is de reservecoureur bij Mercedes in het geval Kimi Antonelli of George
    Russell niet kan racen. F1-fotograaf Kym Illman vertelt dat de Deen zeventig uur gereisd
    heeft om op het Albert Park Circuit aan te komen: hij was gestrand in Bahrein, eveneens
    vanwege de afgelaste Pirelli-test en het gesloten luchtruim, hij en een aantal van het
    Mercedes-personeel zijn per auto via Saoedi-Arabië naar Cairo in Egypte 'gevlucht'.
    Van daaruit kon Vesti vliegen naar Engeland waar een vliegtuig klaarstond om via
    Singapore naar Melbourne te gaan.

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 09:48

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Nyck de Vries 21
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 2
  • Podiums 0
  • Grand Prix 11
  • Land NL
  • Geb. datum 6 feb 1995 (31)
  • Geb. plaats Sneek, NL
  • Gewicht 52 kg
  • Lengte 1,65 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar