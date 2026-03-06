Het team van McLaren heeft dit weekend de beschikking over een opvallende reservecoureur. De regerend constructeurskampioen heeft namelijk de Nederlandse coureur Nyck de Vries ingevlogen, en dat is opvallend. De Vries zat afgelopen week namelijk een paar dagen vast in Bahrein nadat de Pirelli-test aldaar werd afgelast.

De Vries reed in 2023 een half seizoen in de Formule 1 bij het toenmalige AlphaTauri, maar werd na teleurstellende resultaten aan de kant geschoven. De Formule 1 was echter geen gesloten boek voor hem, want hij werd gezien als een nuttige test- en reservecoureur. Al snel werd hij gespot achter het stuur van een McLaren tijdens een test, en hij is dan ook nog steeds aan de Britse regerend constructeurskampioen verbonden.

De Vries zou afgelopen weekend in actie komen tijdens een speciale test met regenbanden in Bahrein. Pirelli zou daar met McLaren en Mercedes de nieuwe regenbanden gaan testen, en de hoge heren van het circuit hadden ervoor gezorgd dat de sprinklers de baan goed nat zouden maken. Op de dag dat de test zou beginnen vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan, waarna er een tegenreactie volgde. Iran vuurde raketten af op onder meer een legerbasis in Bahrein, en Pirelli laste de test af.

Wat doet De Vries in Melbourne?

De Vries zat dagenlang vast in Bahrein, maar heeft toch kans gezien om het land te verlaten. Vanochtend verscheen hij namelijk in een McLaren-polo in de paddock van het circuit van Albert Park in Australië. Volgens De Telegraaf fungeert De Vries dit weekend als reservecoureur van de Britse renstal. Als regerend wereldkampioen Lando Norris of Oscar Piastri in de problemen komt, dan kan De Vries weer inpakken.

Wie zijn de andere mogelijke reserves?

De Vries kan niet elk raceweekend fungeren als reservecoureur van McLaren, omdat hij nog meer verplichtingen heeft. Hij is dit jaar actief in zowel de Formule E als het World Endurance Championship. McLaren heeft verder ook de beschikking over IndyCar-coureur Patricio O'Ward en Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli als mogelijke reserves.