Wereldkampioen Norris nog altijd vol gemotiveerd: "Anders stop ik met Formule 1"

Lando Norris begint komend weekend in Australië als regerend wereldkampioen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De McLaren-coureur verschijnt dit jaar met startnummer één op de grid en kijkt met vertrouwen vooruit naar het nieuwe tijdperk, al beseft hij dat de onderlinge verhoudingen nog onduidelijk zijn.

Tijdens de mediadag in Melbourne maakte Norris duidelijk dat hij zich geen zorgen maakt over de uitgangspositie van McLaren. Volgens de Brit hoeft een team niet per se het snelste te zijn om toch een sterk seizoen neer te zetten.

Norris heeft vertrouwen in McLaren

Norris benadrukt dat hij veel vertrouwen heeft in het werk dat McLaren de voorbije maanden heeft geleverd. De Brit verwacht dan ook niet dat zijn team meteen op achterstand staat.

“Ik heb gewoon veel vertrouwen in het team, wat er ook gebeurt”, zegt Norris. “Zelfs als je de tweede, derde of vierde snelste wagen hebt, betekent dat nog niet dat je meteen op achterstand staat.”

Volgens de wereldkampioen zou een plek bij de topteams al een uitstekende startpositie zijn. “Als we bij de beste vier teams zitten, is dat gewoon een heel goede basis. We hebben in het verleden al laten zien dat we gedurende een seizoen grote stappen kunnen zetten.”

‘Eén titel maakt me alleen maar hongeriger’

De titelstrijd van vorig jaar heeft Norris ook belangrijke lessen opgeleverd. De Brit wil zich dit seizoen vooral niet laten meeslepen door één slecht weekend of een moeilijke start.

“Een van de belangrijkste dingen die ik vorig jaar heb geleerd, is om niet gefrustreerd te raken door een slechte race of een lastige seizoensstart”, legt hij uit. “Als je blijft werken en verbeteren, kan het momentum altijd weer jouw kant op draaien.”

De McLaren-coureur benadrukt bovendien dat de winterstop allesbehalve rustig was. “Ik heb waarschijnlijk harder getraind dan in eender welke winterstop daarvoor. Het was dus zeker geen periode van relaxen of feesten.”

Integendeel: de titel heeft zijn honger alleen maar groter gemaakt. “Eén kampioenschap winnen is geweldig, maar daarna wil je er natuurlijk twee. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit op de baan zou verschijnen zonder alles te doen om te winnen.”

Volgens Norris is de motivatie nog altijd maximaal. “Op de dag dat ik dat gevoel niet meer heb, stap ik uit de Formule 1. Maar zolang ik race, zal ik er alles aan doen om te winnen – en hopelijk opnieuw voor de titel te vechten.”

F1 bekijker

Posts: 37

Dat gelul kwam alleen van onwetende Max (nep) fans.

  • 2
  • 5 maa 2026 - 14:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Australië 2026

Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.266

    "Wereldkampioen Norris nog altijd vol gemotiveerd."

    Kan me ook voorstellen dat de motivatie van Norris nog groot is omdat de meeste credits vorig seizoen naar Verstappen ging.
    Lando zal ergens in zijn achterhoofd zoiets hebben van: "Ik wil niet alleen de statistische wereldkampioen zijn maar ook de morele kampioen." Maar dat nooit uitspreken...

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 13:58
    • f(1)orum

      Posts: 9.627

      Natuurlijk lijkt me voor hem het machtig mooi dat zijn droom nu is verwezenlijkt, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het niet bepaald 'fijn' is om continu te moeten vernemen dat velen (w.o. mede coureurs en teambazen) Max vorig jaar aanwezen als de beste. Ondanks de mogelijkheid dat Lando daar zelf misschien ook zo over denkt.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:07
    • F1 bekijker

      Posts: 37

      Dat gelul kwam alleen van onwetende Max (nep) fans.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 14:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.627

      Tuurlijk, tuurlijk…….
      Best wel bijzonder eigenlijk dat zoveel teambazen, coureurs, duiders, pundits zo onwetend zijn. Het zou eigenlijk verboden moeten worden…

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 14:39
    • Larry Perkins

      Posts: 63.266

      Al die teambazen, coureurs en duiders slapen in een Max Verstappen-pyjama @f(1)orum...

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 15:35

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
