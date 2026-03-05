Lando Norris begint komend weekend in Australië als regerend wereldkampioen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De McLaren-coureur verschijnt dit jaar met startnummer één op de grid en kijkt met vertrouwen vooruit naar het nieuwe tijdperk, al beseft hij dat de onderlinge verhoudingen nog onduidelijk zijn.

Tijdens de mediadag in Melbourne maakte Norris duidelijk dat hij zich geen zorgen maakt over de uitgangspositie van McLaren. Volgens de Brit hoeft een team niet per se het snelste te zijn om toch een sterk seizoen neer te zetten.

Norris heeft vertrouwen in McLaren

Norris benadrukt dat hij veel vertrouwen heeft in het werk dat McLaren de voorbije maanden heeft geleverd. De Brit verwacht dan ook niet dat zijn team meteen op achterstand staat.

“Ik heb gewoon veel vertrouwen in het team, wat er ook gebeurt”, zegt Norris. “Zelfs als je de tweede, derde of vierde snelste wagen hebt, betekent dat nog niet dat je meteen op achterstand staat.”

Volgens de wereldkampioen zou een plek bij de topteams al een uitstekende startpositie zijn. “Als we bij de beste vier teams zitten, is dat gewoon een heel goede basis. We hebben in het verleden al laten zien dat we gedurende een seizoen grote stappen kunnen zetten.”

‘Eén titel maakt me alleen maar hongeriger’

De titelstrijd van vorig jaar heeft Norris ook belangrijke lessen opgeleverd. De Brit wil zich dit seizoen vooral niet laten meeslepen door één slecht weekend of een moeilijke start.

“Een van de belangrijkste dingen die ik vorig jaar heb geleerd, is om niet gefrustreerd te raken door een slechte race of een lastige seizoensstart”, legt hij uit. “Als je blijft werken en verbeteren, kan het momentum altijd weer jouw kant op draaien.”

De McLaren-coureur benadrukt bovendien dat de winterstop allesbehalve rustig was. “Ik heb waarschijnlijk harder getraind dan in eender welke winterstop daarvoor. Het was dus zeker geen periode van relaxen of feesten.”

Integendeel: de titel heeft zijn honger alleen maar groter gemaakt. “Eén kampioenschap winnen is geweldig, maar daarna wil je er natuurlijk twee. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit op de baan zou verschijnen zonder alles te doen om te winnen.”

Volgens Norris is de motivatie nog altijd maximaal. “Op de dag dat ik dat gevoel niet meer heb, stap ik uit de Formule 1. Maar zolang ik race, zal ik er alles aan doen om te winnen – en hopelijk opnieuw voor de titel te vechten.”