Valtteri Bottas staat voor een terugkeer in de Formule 1 en rijdt dit jaar voor het nieuwe team van Cadillac. Met de komst van een elfde team op de grid verwacht de Fin dat het startveld drukker en chaotischer wordt dan ooit. Vooral in de openingsfase van het seizoen ziet hij risico’s toenemen.

Automatisch komen er twee extra auto's op de baan en daardoor worden de starts nog spannender dan het al is. Er kan nog meer gebeuren dan er nu al gebeurt en dat komt mede door de extra drukte dat die twee auto's met zich meebrengen.

'Er gaat meer gebeuren'

Voor de officiële site van de Formule 1 was Valtteri Bottas in gesprek met oud-coureurs Jolyon Palmer en Juan Pablo Montoya. Palmer stelde: "De grootte van de auto zal waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn. Wellicht duurt het een paar races - of een paar incidenten - om te weten waar de voorvleugel nu precies zit."

'Het gaat een paar races duren'

Bottas legde uit hoe hij dit als coureur meemaakt en reageerde daarop met: "Wanneer je je eerste voorvleugel verliest, weet je de volgende keer waar de limiet ligt. Het zal behoorlijk anders worden door de nieuwe grootte van de auto's. Normaal gesproken wen je daar echter wel vrij snel aan. Misschien zal er tijdens de eerste races meer carbon rondvliegen dan later in het jaar."

Cadillac is niet het enige nieuwe team, want ook Audi gaat tot de Formule 1 toetreden. Toch Cadillac wel het enige extra team, want Audi heeft het team van Sauber overgenomen. Cadillac komt er dus als elfde team bij.

Cadillac komt binnen in de Formule 1 met een power unit van Ferrari. De Amerikaanse renstal gaat deze tijdelijk motor gebruiken, want ze stappen na dit seizoen over op de nieuwe motoren van General Motors. Audi komt met hun eigen motoren in de Formule 1.