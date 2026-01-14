user icon
Bottas verwacht grote chaos in nieuw F1-seizoen

Valtteri Bottas staat voor een terugkeer in de Formule 1 en rijdt dit jaar voor het nieuwe team van Cadillac. Met de komst van een elfde team op de grid verwacht de Fin dat het startveld drukker en chaotischer wordt dan ooit. Vooral in de openingsfase van het seizoen ziet hij risico’s toenemen.

Automatisch komen er twee extra auto's op de baan en daardoor worden de starts nog spannender dan het al is. Er kan nog meer gebeuren dan er nu al gebeurt en dat komt mede door de extra drukte dat die twee auto's met zich meebrengen.

8 jan
7 jan

'Er gaat meer gebeuren'

Voor de officiële site van de Formule 1 was Valtteri Bottas in gesprek met oud-coureurs Jolyon Palmer en Juan Pablo Montoya. Palmer stelde: "De grootte van de auto zal waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn. Wellicht duurt het een paar races - of een paar incidenten - om te weten waar de voorvleugel nu precies zit."

'Het gaat een paar races duren'

Bottas legde uit hoe hij dit als coureur meemaakt en reageerde daarop met: "Wanneer je je eerste voorvleugel verliest, weet je de volgende keer waar de limiet ligt. Het zal behoorlijk anders worden door de nieuwe grootte van de auto's. Normaal gesproken wen je daar echter wel vrij snel aan. Misschien zal er tijdens de eerste races meer carbon rondvliegen dan later in het jaar."

Cadillac is niet het enige nieuwe team, want ook Audi gaat tot de Formule 1 toetreden. Toch Cadillac wel het enige extra team, want Audi heeft het team van Sauber overgenomen. Cadillac komt er dus als elfde team bij.

Cadillac komt binnen in de Formule 1 met een power unit van Ferrari. De Amerikaanse renstal gaat deze tijdelijk motor gebruiken, want ze stappen na dit seizoen over op de nieuwe motoren van General Motors. Audi komt met hun eigen motoren in de Formule 1.

Regenrace

Posts: 2.238

Ik kwam even de temperatuur van het water peilen - maar het is nog even beroerd als voorheen. Neem bijvoorbeeld deze zin: "De grootte van de auto zal waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn." - vervolgens komt ie met een voorbeeld waarin die juist niet vanzelfsprekend is, althans de waargenomen groot... [Lees verder]

  • 4
  • 14 jan 2026 - 11:37
Reacties (3)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.226

    "Met de komst van een elfde team op de grid verwacht de Fin dat het startveld drukker en chaotischer wordt dan ooit".

    Valtteri is zeker vergeten dat er vroeger meer dan 11 teams meereden.
    Die kouwe lucht uit het noorden van Europa is niet zo goed voor het geheugen denk.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 11:17
    • Regenrace

      Posts: 2.238

      Ik kwam even de temperatuur van het water peilen - maar het is nog even beroerd als voorheen. Neem bijvoorbeeld deze zin: "De grootte van de auto zal waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn." - vervolgens komt ie met een voorbeeld waarin die juist niet vanzelfsprekend is, althans de waargenomen grootte, want dat zal ie wel bedoelen.
      Bovendien, kun je die zin op andere gebieden toepassen?
      "De grootte van mijn toilet zal waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn."
      "De grootte van mijn neus zal waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn."
      Ik weet het niet, ik kan hier nog heel lang op blijven kauwen.
      Maar waarvoor kwam ik hier ook alweer? Oh ja, F1 nieuws.
      Dus wegwezen maar weer.

      • + 4
      • 14 jan 2026 - 11:37
    • mario

      Posts: 14.875

      @Ouw: En jij maakt je zinnen niet af 😎

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 12:33

