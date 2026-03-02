De Formule 1 gaat deze week eindelijk weer van start. Op het stratencircuit van Melbourne zal komend weekend de eerste race - Grand Prix van Australië - verreden worden. Racecoureur en Viaplay-commentator Sebastiaan Bleekemolen stond ons exclusief te woord en ziet een aantal valkuilen met de nieuwe auto's.

Het zogenaamde 'grondeffect-tijdperk' in de F1 is definitief voorbij. Nadat McLaren en Lando Norris de wereldtitels naar zich toe hebben getrokken in 2025, zal de koningsklasse van de autosport, op de schop gaan. Door de entree van de splinternieuwe reglementen worden de kaarten opnieuw geschud en zullen alle teams met een nieuwe auto voor de dag komen.

Eerste indruk positief van de meeste teams

Behoudens Aston Martin en Williams, die duidelijk achterlopen op de rest, is de eerste indruk van Bleekemolen goed wat betreft de meeste teams. Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, gelooft hij dat de meeste constructeurs goed hun huiswerk hebben gedaan. "Bij de meeste teams lijkt de betrouwbaarheid goed", zo klonk het tegenover GPToday.net. "De traditionele teams zullen denk ik wel weer de betere auto hebben, maar bijvoorbeeld ook Haas zag er heel sterk uit, dat was zeker een outsider. Alleen Aston Martin wordt niks, dat is wel jammer", voegde hij daaraan toe.

Bleekemolen stipte daarbij wel een belangrijk detail aan waardoor teams in de problemen kunnen komen. "Als je kijkt naar de longruns dan oogt het stabiel, maar als je kijkt naar de kwalificatie-simulaties, dan zie je dat ze toch worstelen. Ik denk dat dat komt omdat er minder downforce is met deze auto's. Dit maakt het rijden zeker niet makkelijker."

Bleekemolen begrijpt kritiek van wereldkampioenen

Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, kreeg de Formule 1 bakken kritiek van een aantal grootheden in de sport. Max Verstappen benadrukte dat deze lichting auto's niet leuk is om te rijden en omschreef het als 'Formule E op steroïden.' Later kreeg de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing bijval van Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Bleekemolen kan zich alles voorstellen bij deze kritiek.

"Als coureurs alleen maar bezig moeten zijn met laden en ontladen, dat hoort er niet helemaal bij. Dat gaat ten koste van het rijden. Het is inderdaad een beetje wat Max zei, en dat willen we niet. Het is onvermijdelijk dat we een klein beetje die kant opgaan en dat dit ook gebruikt worden voor de auto's op de openbare weg, maar zelf lijkt het mij lastig als coureur."