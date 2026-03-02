Thierry Vermeulen rijdt dit seizoen niet langer voor Verstappen Racing in de GT World Challenge. De 23-jarige zoon van Raymond Vermeulen slaat een andere weg in, terwijl Max Verstappen met zijn eigen team inzet op een nieuwe line-up. Voor Vermeulen liggen er echter ambitieuze plannen klaar, met een dubbelprogramma in de DTM en de GT World Challenge Europe.

Verstappen kiest met zijn team voor Jules Gounon, Chris Lulham en Dani Juncadella, die met de Mercedes-AMG GT3 Evo zullen aantreden in de GT World Challenge Europe. Vermeulen zelf blijft actief op het hoogste GT3-niveau, maar doet dat in dienst van Emil Frey Racing.

‘Hij heeft snelheid, nu moet alles samenkomen’

Vermeulen blijft in 2026 actief in de DTM bij Emil Frey Racing en combineert dat met een programma in de GT World Challenge Europe Sprint Cup. Zijn vertrouwde Ferrari 296 GT3 in Red Bull-kleurstelling blijft daarbij zijn wapen. In de Sprint Cup vormt hij een duo met Ben Green, terwijl hij in de DTM de garage deelt met Matteo Cairoli, winnaar van de 24 uur van de Nürburgring in 2021.

Max Verstappen ziet de keuze als een logische stap in de ontwikkeling van Vermeulen. “Het is mooi om te zien dat Thierry bij Emil Frey Racing blijft. Vorig jaar heeft hij duidelijke progressie geboekt en zijn snelheid staat buiten kijf. Nu draait het erom dat alles samenvalt en hij die lijn doortrekt.” De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat Verstappen Racing op de achtergrond betrokken blijft: “Met de ervaring die hij nu opdoet in de DTM en de GT World Challenge Europe heb ik er vertrouwen in dat hij vooraan kan meestrijden. Wij blijven hem ondersteunen en ik ben benieuwd wat hij in 2026 kan laten zien.”

‘Ik wil bewijzen dat we races kunnen winnen’

Vermeulen zelf legt de lat hoog. Na een seizoen met gemiste kansen wil hij nu oogsten. “Mijn belangrijkste doel is simpel: ik wil een race winnen. Dat is essentieel voor mij. Vorig jaar zaten we er een paar keer dichtbij, maar om uiteenlopende redenen viel het net niet onze kant op. Dat moet nu anders.”

Daarnaast mikt de Nederlander op constante prestaties. “Ik geloof echt dat we de snelheid en het potentieel hebben om het hele jaar vooraan mee te doen. In de GT World Challenge Sprint Cup wil ik strijden om een plek in de top drie. Dat wordt geen makkelijke opdracht, dus we moeten een sterk en foutloos seizoen draaien. De ambities zijn duidelijk en we werken er keihard voor.”

Tot slot onderstreept Vermeulen zijn vertrouwen in het project. “Ik ben trots dat ik als fulltime coureur bij Emil Frey Racing mag strijden voor resultaten. Samen willen we blijven leren en er alles uithalen wat erin zit.” Verstappen Racing blijft gedurende het seizoen nauw betrokken bij zijn voorbereiding en prestaties.